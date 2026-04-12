Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Németország Magyar Péter Friedrich Merz

Merz is megszólalt: a német kancellár is örül a Tisza-győzelemnek

2026. április 12. 22:32

A közösségi médiában üzent Magyar Péternek.

„A magyar nép döntött” – írta az X-bejegyzésében Friedrich Merz.

A német kancellár a következőt üzente a Tisza Párt elnökének, és gratulált a választási győzelemhez:

Őszintén gratulálok a választási sikeréhez, kedves Magyar Péter! Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk. Egyesítsük erőinket egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében”

– fogalmazott a német kormányfő.

***

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kuvasz
2026. április 12. 23:08
Kezdettől fogva elleneztem az NDK megszűnését. Amíg volt két Németország leginkább egymást iparkodtak legyűrni és nem másokat.
trokadero
2026. április 12. 23:02
Küldi postafordultával a 30 ezüstöt , de azt hogy lehet 3 millió felé osztani ? Rövid ideig tart a mámor a diadalittas ,nem is értem miben reménykedő plebs háza táján.
Nasi12
2026. április 12. 23:02
Persze, mert nem húzza majd a kötelet. Sem ereje, sem nemzetközi tekintélye nincs hozzá. Demagóg beszédet mond.
lenyegtelen
2026. április 12. 23:02
Sokba fog ez kerülni. De majd a végén a gyengébb képességű tiszások is rá fogak döbbeni.
