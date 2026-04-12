Merz is megszólalt: a német kancellár is örül a Tisza-győzelemnek

„Magyarország visszatért Európa szívébe” – Manfred Weber is odáig van Magyar Péter győzelméért
Az Európai Néppárt elnöke is gratulált.
A közösségi médiában üzent Magyar Péternek.
„A magyar nép döntött” – írta az X-bejegyzésében Friedrich Merz.
A német kancellár a következőt üzente a Tisza Párt elnökének, és gratulált a választási győzelemhez:
Őszintén gratulálok a választási sikeréhez, kedves Magyar Péter! Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk. Egyesítsük erőinket egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében”
– fogalmazott a német kormányfő.
Az Európai Néppárt elnöke is gratulált.
***
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP