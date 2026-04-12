„Magyarország visszatért Európa szívébe” – Manfred Weber is odáig van Magyar Péter győzelméért

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke Facebook-bejegyzésben reagált a magyarországi választási eredményekre, és győzelemként értékelte a részvételt. Szerinte a magyar választók ismét megerősítették, hogy a „középen álló, emberekre fókuszáló politika” képes választásokat nyerni.

Weber posztjában úgy fogalmazott: „ma este a magyar emberek győzelmét ünnepeljük”, majd hozzátette, hogy az eredmény azt mutatja, a tartalom, a megoldások és az egység politikája felülkerekedik az „üres szlogenek és a félelemkeltés” politikáján.