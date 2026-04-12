04. 12.
vasárnap
manfred weber tisza párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter

„Magyarország visszatért Európa szívébe” – Manfred Weber is odáig van Magyar Péter győzelméért

2026. április 12. 22:15

Az Európai Néppárt elnöke is gratulált.

2026. április 12. 22:15
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke Facebook-bejegyzésben reagált a magyarországi választási eredményekre, és győzelemként értékelte a részvételt. Szerinte a magyar választók ismét megerősítették, hogy a „középen álló, emberekre fókuszáló politika” képes választásokat nyerni.

Weber posztjában úgy fogalmazott: „ma este a magyar emberek győzelmét ünnepeljük”, majd hozzátette, hogy az eredmény azt mutatja, a tartalom, a megoldások és az egység politikája felülkerekedik az „üres szlogenek és a félelemkeltés” politikáján.

Az EPP elnöke gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak is, valamint kijelentette: „Magyarország visszatért Európa szívébe”.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Szerintem
2026. április 12. 23:29
Ez most olyan, mint mikor az oroszok rátették a kezüket az országra, csak most a másik irányból egy elnyomó birodalom.
tikkadt-szocske
2026. április 12. 23:16 Szerkesztve
"Magyarország visszatért Európa szívébe” Nem visszatért, hanem megérkezett. Nem a szívébe, hanem a seggébe. A többi stimmel.
europész
2026. április 12. 23:09
Na gyerekek most megtapasztaljatok milyen a kokorszaki szaki a Fredi.
krisz09
2026. április 12. 23:02
Ez van, amikor becsületesen játszol csalók ellen. Hogy gondolhattuk, hogy ha földbe tudják tiporni Európát, akkor majd Magyarországot nem tudják? Taktikát kell váltani. El kell engedni a becsületes játékot, mert a halottaknak már nem osztanak lapot.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.