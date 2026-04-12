Macron is gratulált Magyar Péternek

Emmanuel Macron X-oldalán gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez, és hangsúlyozta a demokratikus részvétel jelentőségét.

A francia elnök közlése szerint a választás eredménye a magyar emberek európai uniós értékek melletti elköteleződését is mutatja, valamint megerősíti Magyarország helyét az Európai Unióban.