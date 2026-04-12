Macron is gratulált Magyar Péternek

Rendkívüli: Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek a Tisza győzelméhez
Úgy néz ki, hogy eldőlt.
A francia elnök kész az együttműködésre.
Emmanuel Macron X-oldalán gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez, és hangsúlyozta a demokratikus részvétel jelentőségét.
A francia elnök közlése szerint a választás eredménye a magyar emberek európai uniós értékek melletti elköteleződését is mutatja, valamint megerősíti Magyarország helyét az Európai Unióban.
Macron kiemelte: Franciaország a demokratikus részvétel győzelmeként tekint az eredményre, és kész az együttműködésre egy „szuverénebb Európa” megteremtése érdekében, amely a kontinens biztonságát, versenyképességét és demokratikus stabilitását szolgálja.
