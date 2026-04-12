04. 12.
vasárnap
országgyűlési választás 2026 Magyar Péter orbán viktor

Rendkívüli: Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek a Tisza győzelméhez

2026. április 12. 21:17

Úgy néz ki, hogy eldőlt.

2026. április 12. 21:17
null

Ahogy arról beszámoltunk, 45,71 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt egyéniben és listán is vezet. Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy Orbán Viktor telefonon hívta fel, és gratulált neki a választási győzelemhez. 

Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz”

– írta Magyar Péter. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 223 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csapláros
2026. április 12. 23:21
Picnic Niki 2026. április 12. 22:13 • ..."nagy ervint színészminiszternek :-)"... ja : a színházak meg teli lesznek buzi darabokkal, lógó csöcsű és lógó faszú hímringyókkal és kurvákkal a színpadokon. Schillig Árpádék aranykora lesz a maga mutogatásban.
Hangillat
2026. április 12. 23:19
A „nép mindig bölcsen dönt” egy erős, sokat idézett politikai állítás, de a valóság ennél jóval összetettebb. A lényeg röviden: a választói döntés nem bölcs önmagában, hanem a rendelkezésre álló információk, érzelmek, tapasztalatok és körülmények összességének eredménye. A népebb nép mindig bölcsen dönt.
csapláros
2026. április 12. 23:17
bekeev-2025 2026. április 12. 21:51 ..."csapláros is szopott."... Jól van sorminta buzi. Annál tovább nem is terjed az agyad. DE TI SZOPTOK NAGYOBBAT. Csaplárosnak a mostani leendő LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRÁHOZ is van egy-két túlélési trükkje, amihez te egy segghülye nyeretlen kétéves vagy....Csapláros jövője a kávé és a KÁRÖRÖM, ahogyan bolyongtok majd a faszerdőben... Buruhahaha. Itt fog a Mandi kormánypárti, ellenzékbe átmenő tábora baszogatni benneteket, és ha nem itt, mert a Mandiból is egy fosláda 168 órát, Népsavát és HVG-t csináltok, akkor másutt.... Egyébként már elkezdtük. Hacsak magad is nem egy kerítésen túli lelki sérült disszidens falravert takony vagy, mert Magyarország sorsa a Nyugat kalifátusai kialakulását is meggyorsítja. Egy év sem telik bele és BUKIK a Poloskapeti kormány.
egonlerch
2026. április 12. 23:06
Volt már itt tatár, török, ruszki, rákosi, kádár, most poloska. Ugyan úgy végzi ez is ! De ennek a hazaárulónak nem lesz nemhogy 150, sem 40 éve , de még 40 hónapja sem.
