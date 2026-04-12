Rendkívüli: Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek a Tisza győzelméhez

Ahogy arról beszámoltunk, 45,71 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt egyéniben és listán is vezet. Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy Orbán Viktor telefonon hívta fel, és gratulált neki a választási győzelemhez.

Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz”

– írta Magyar Péter.