volodimir zelenszkij barátság politikai zsarolás kijev ukrajna

Oroszországból érkezett a figyelmeztetés: Zelenszkij tovább zsarolhatja a magyarokat a Barátság kőolajvezetékkel

2026. április 15. 22:07

Ukrajna tudatosan manipulálhatja a kőolajvezetéken érkező szállításokat egy orosz közgazdász szerint. Magyar Péter a választások másnapján leszögezte: nem fog blokkolni, folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának.

Ukrajna a jövőben is az olajszállítások manipulálásával próbálhat nyomást gyakorolni Magyarországra, 

a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság pedig akár ismét a politikai zsarolás eszközévé válhat 

– írta a Világgazdaság egy orosz szakértőre hivatkozva.

Ivan Lizan közgazdász szerint ugyanis – bár Volodimir Zelenszkij kedden azt állította, hogy akár már április végére is újraindulhatnak az orosz olajszállítmányok hazánk felé –

Ukrajna tudatosan manipulálhatja a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat, hogy politikai nyomást gyakoroljon hazánkra.

A közgazdász az orosz Gazetának adott interjújában arról beszélt, hogy Kijev a vezeték teljes kapacitásának kihasználását „alkualapként” kezelheti. Véleménye szerint a hivatalos indoklások – például tárolók állítólagos sérülése – nem minden esetben meggyőzőek, különösen akkor, ha közben akadályokba ütközik a nemzetközi ellenőrzés.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A szakértő szerint a helyzet különösen akkor válhat feszültté, ha politikai ellentétek alakulnak ki az új magyar vezetéssel. Ebben az esetben 

nem zárta ki, hogy a vezeték működésében újabb „meghibásodások” jelenhetnek meg, amelyek valójában nem pusztán technikai problémák lennének.

A Vg.hu kitért arra is, hogy a kérdés politikai dimenzióját erősíti, hogy Magyar Péter korábban egyértelművé tette: Magyarország nem kíván lemondani az orosz olajimportól. Emellett annak a reményének is hangot adott, hogy az Oroszország elleni európai szankciók a háború lezárása után enyhülhetnek. Ez az álláspont azonban aggodalmat váltott ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy Budapest nem támogatná maradéktalanul az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.

Hozzátették, a feszültséget tovább növeli, hogy alternatív megoldások is felmerültek. Friedrich Merz német politikus például azt javasolta, hogy Magyarország Horvátországon keresztül kapjon olajat, ezzel csökkentve a függőséget az ukrajnai tranzittól. Ez azonban rövid távon nem jelent teljes kiváltást, így 

a Barátság vezeték szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad.

A portál rámutatott, a háttérben egy jól ismert geopolitikai logika húzódik: az energia nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai eszköz is. A közép-európai, tengerparttal nem rendelkező tagállamok, köztük Magyarország, különösen érzékenyek az ilyen típusú nyomásra, mivel energiaellátásuk jelentős része külső forrásoktól függ.

A jelenlegi helyzetben tehát 

nem csupán arról van szó, hogy érkezik-e elegendő olaj, hanem arról is, hogy ki és milyen feltételekkel kontrollálja a szállításokat. 

Ha a szakértői forgatókönyv akár részben is valóra válik, az komoly politikai és gazdasági következményekkel járhat Magyarország számára.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
•••
2026. április 15. 23:39 Szerkesztve
ez eddig nem esett le senkinek a háború 4 éve alatt?
kbexxx
2026. április 15. 23:24
Érdekes lehet ha feldühitik a poloskát .És csapot papot ott hagy kiviharzik..! Az ügy elintézetlen marad ..zselé emberére talált Pont úgy rugja fel a szabályokat mint Ő
europész
2026. április 15. 22:54
Gyanitom majd a sell teso mindent megold jo pizert.Nesztek dicso magyarok felkialtassal. Most meg lesztek kopasztva rendesen.
Almassy
2026. április 15. 22:31
Le kéne válni Zelenszkijről.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!