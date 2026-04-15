Oroszországból érkezett a figyelmeztetés: Zelenszkij tovább zsarolhatja a magyarokat a Barátság kőolajvezetékkel

Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
Ukrajna tudatosan manipulálhatja a kőolajvezetéken érkező szállításokat egy orosz közgazdász szerint. Magyar Péter a választások másnapján leszögezte: nem fog blokkolni, folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának.
Ukrajna a jövőben is az olajszállítások manipulálásával próbálhat nyomást gyakorolni Magyarországra,
a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság pedig akár ismét a politikai zsarolás eszközévé válhat
– írta a Világgazdaság egy orosz szakértőre hivatkozva.
Ivan Lizan közgazdász szerint ugyanis – bár Volodimir Zelenszkij kedden azt állította, hogy akár már április végére is újraindulhatnak az orosz olajszállítmányok hazánk felé –
Ukrajna tudatosan manipulálhatja a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat, hogy politikai nyomást gyakoroljon hazánkra.
A közgazdász az orosz Gazetának adott interjújában arról beszélt, hogy Kijev a vezeték teljes kapacitásának kihasználását „alkualapként” kezelheti. Véleménye szerint a hivatalos indoklások – például tárolók állítólagos sérülése – nem minden esetben meggyőzőek, különösen akkor, ha közben akadályokba ütközik a nemzetközi ellenőrzés.
A szakértő szerint a helyzet különösen akkor válhat feszültté, ha politikai ellentétek alakulnak ki az új magyar vezetéssel. Ebben az esetben
nem zárta ki, hogy a vezeték működésében újabb „meghibásodások” jelenhetnek meg, amelyek valójában nem pusztán technikai problémák lennének.
A Vg.hu kitért arra is, hogy a kérdés politikai dimenzióját erősíti, hogy Magyar Péter korábban egyértelművé tette: Magyarország nem kíván lemondani az orosz olajimportól. Emellett annak a reményének is hangot adott, hogy az Oroszország elleni európai szankciók a háború lezárása után enyhülhetnek. Ez az álláspont azonban aggodalmat váltott ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy Budapest nem támogatná maradéktalanul az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.
Hozzátették, a feszültséget tovább növeli, hogy alternatív megoldások is felmerültek. Friedrich Merz német politikus például azt javasolta, hogy Magyarország Horvátországon keresztül kapjon olajat, ezzel csökkentve a függőséget az ukrajnai tranzittól. Ez azonban rövid távon nem jelent teljes kiváltást, így
a Barátság vezeték szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad.
A portál rámutatott, a háttérben egy jól ismert geopolitikai logika húzódik: az energia nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai eszköz is. A közép-európai, tengerparttal nem rendelkező tagállamok, köztük Magyarország, különösen érzékenyek az ilyen típusú nyomásra, mivel energiaellátásuk jelentős része külső forrásoktól függ.
A jelenlegi helyzetben tehát
nem csupán arról van szó, hogy érkezik-e elegendő olaj, hanem arról is, hogy ki és milyen feltételekkel kontrollálja a szállításokat.
Ha a szakértői forgatókönyv akár részben is valóra válik, az komoly politikai és gazdasági következményekkel járhat Magyarország számára.
