Cser-Palkovics András: „Át kell gondolnom a saját közéleti szerepemet a jövőben” (VIDEÓ)

Székesfehérvár polgármestere a Fidesz választási vereségéről, annak okairól, valamint saját jövőjéről is beszélt.
Át kell gondolnom tehát, hogy polgármesterként dolgozom-e a jövőben – közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott,
őszintén hiszek a lokalitásban, a közélet helyi szintjében, a normalitásban, a nyugodt politikai vitákban, a helyi fejlesztések jelentőségében, de be kell látnom, hogy ez most senkit sem érdekelt. Erre a gondolkodásra most nincs kereslet, ez nem trendi.
A polgármester szerda este a Partizánnak adott interjút, ahol azt mondta, nehezen élte meg a vasárnap estét, de akár győzelem, akár vereség van, bele kell nézni a tükörbe. Mint fogalmazott, reménykedett ugyan, de a vereség nem lepte meg, csak a mértéke, a vereségért pedig közösségként kell vállalniuk a felelősséget.
Cser-Palkovics szerint teljesen új elnökségre van szükség, de nem hiszi, hogy bárki megmérettetné magát a párton belül Orbán kihívójaként, mivel a közösség őt tartja a legitim vezetőjének.
Szerinte minden hibájával együtt sem csupán a kampány a vereség oka,
a párt kommunikációja túl agresszív volt az utóbbi években, több szerénységre és alázatra lenne szükség, eljött az önmérséklet és a gesztusok ideje.
Beszélt arról is, hogy az urizálás és a „kullancsok” rétege kulcsfontosságú tényező volt abban a társadalmi ellenállásban, ami kialakult a kormánnyal és a Fidesszel szemben. Az adásban Garancsi Istvánt említette – mint mondta, vele kapcsolatos fenntartásait jelezte Orbán Viktornak is. Azt, hogy a miniszterelnök pontosan mit szólt ehhez, nem mondta el, de szerinte Orbán látja a problémát és egyetért vele. Azt is mondta,
írt egy választás utáni értékelést, ezt a párt vezetőinek fogja elküldeni, aztán egy részét nyilvánosságra is fogja hozni.
A polgármester azt is mondta, megítélése szerint Orbán Viktornak ki kellett volna állnia vitázni Magyar Péterrel, sőt, a Partizánba és „más hasonló műsorba” is el kellett volna mennie – hibának nevezte, hogy az országos fideszes politikusok „nem jártak be ezekbe a stúdiókba”.
Nyitókép: Cser-Palkovics András Facebook