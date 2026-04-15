Cser-Palkovics András: „Át kell gondolnom a saját közéleti szerepemet a jövőben” (VIDEÓ)

Át kell gondolnom tehát, hogy polgármesterként dolgozom-e a jövőben – közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott,

őszintén hiszek a lokalitásban, a közélet helyi szintjében, a normalitásban, a nyugodt politikai vitákban, a helyi fejlesztések jelentőségében, de be kell látnom, hogy ez most senkit sem érdekelt. Erre a gondolkodásra most nincs kereslet, ez nem trendi.

A polgármester szerda este a Partizánnak adott interjút, ahol azt mondta, nehezen élte meg a vasárnap estét, de akár győzelem, akár vereség van, bele kell nézni a tükörbe. Mint fogalmazott, reménykedett ugyan, de a vereség nem lepte meg, csak a mértéke, a vereségért pedig közösségként kell vállalniuk a felelősséget.