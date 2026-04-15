facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
cser - pakovics andrás székesfehérvár vereség polgármester partizán orbán viktor

Cser-Palkovics András: „Át kell gondolnom a saját közéleti szerepemet a jövőben” (VIDEÓ)

2026. április 15. 21:04

Székesfehérvár polgármestere a Fidesz választási vereségéről, annak okairól, valamint saját jövőjéről is beszélt.

Át kell gondolnom tehát, hogy polgármesterként dolgozom-e a jövőben – közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott, 

őszintén hiszek a lokalitásban, a közélet helyi szintjében, a normalitásban, a nyugodt politikai vitákban, a helyi fejlesztések jelentőségében, de be kell látnom, hogy ez most senkit sem érdekelt. Erre a gondolkodásra most nincs kereslet, ez nem trendi.

A polgármester szerda este a Partizánnak adott interjút, ahol azt mondta, nehezen élte meg a vasárnap estét, de akár győzelem, akár vereség van, bele kell nézni a tükörbe. Mint fogalmazott, reménykedett ugyan, de a vereség nem lepte meg, csak a mértéke, a vereségért pedig közösségként kell vállalniuk a felelősséget.

Cser-Palkovics szerint teljesen új elnökségre van szükség, de nem hiszi, hogy bárki megmérettetné magát a párton belül Orbán kihívójaként, mivel a közösség őt tartja a legitim vezetőjének. 

Szerinte minden hibájával együtt sem csupán a kampány a vereség oka, 

a párt kommunikációja túl agresszív volt az utóbbi években, több szerénységre és alázatra lenne szükség, eljött az önmérséklet és a gesztusok ideje. 

Beszélt arról is, hogy az urizálás és a „kullancsok” rétege kulcsfontosságú tényező volt abban a társadalmi ellenállásban, ami kialakult a kormánnyal és a Fidesszel szemben. Az adásban Garancsi Istvánt említette –  mint mondta, vele kapcsolatos fenntartásait jelezte Orbán Viktornak is. Azt, hogy a miniszterelnök pontosan mit szólt ehhez, nem mondta el, de szerinte Orbán látja a problémát és egyetért vele. Azt is mondta, 

írt egy választás utáni értékelést, ezt a párt vezetőinek fogja elküldeni, aztán egy részét nyilvánosságra is fogja hozni.

A polgármester azt is mondta, megítélése szerint Orbán Viktornak ki kellett volna állnia vitázni Magyar Péterrel, sőt, a Partizánba és „más hasonló műsorba” is el kellett volna mennie – hibának nevezte, hogy az országos fideszes politikusok „nem jártak be ezekbe a stúdiókba”.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
simlisek
2026. április 15. 22:13
Furcsa hogy egy sikeres polgi nem folytatná,az nem magyarázat hogy mert nem érdekli az embereket a fejlődés,majd fogja mert tudatlanok.
yalaelnok
2026. április 15. 22:12
Cser-P minden megszólalásából a szereplésvágy és nárcizmus sugárzik nem annyira kórosan, mint petermagyarból
galancza-2
2026. április 15. 22:11
cser-palkó pár hónapja is nyilatkozott már kritikusan a fideszről,és igaza lett. Tehát igenis van joga most is kritizálnia a fideszt.És abban is igaza van hogy a fideszes vezéreknek el kellett volna mennie a függetlenobjektívellenzéki médiákba nyilatkozni. Abban is igaza van hogy agresszív volt a fidesz kampánya. De ezt az agresszivitást nem szabad összevetni az ellenzéki még nagyobb agresstivitással,mert ez két külön téma,külön világ.
cutcopy
2026. április 15. 22:11
Ez is betojt..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!