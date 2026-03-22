Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
03. 22.
vasárnap
rendszer putyin catherine belton nyugat oroszország

Újabb önmerényletes álhírt terjeszt az ukránpárti propaganda – lelepleztük a botrányos cikk szerzőjét!

2026. március 22. 06:09

A Washington Post állításait kritikátlanul átvevő hazai sajtó újabb orosz beavatkozási narratívát erősít, miközben a cikk szerzőjének vitatott állításai és forrásai komoly kérdéseket vetnek fel. Miért pont most jött el a legújabb ukránpárti képtelenség? Ki Catherine Belton, és mennyire megalapozottak a következtetései?

2026. március 22. 06:09
Kovács András
Kovács András

Nem meglepő módon a hazai ukránpárti balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét szombaton, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. Mégpedig egy Orbán Viktor elleni merénylettel. 

Újabb teljesen elképesztő összeesküvés-elmélettel állt elő a nemzetközi ukránpárti propaganda
A cikk írója, Catherine Belton a Putyin emberei című könyvében több ízben is Soros Györgyöt és az általa létrehozott szervezeteket védi. 

Kicsoda valójában Catherine Belton, és miért szereti őt az ukránpárti sajtó?

Catherine Belton brit újságíró több mint másfél évtizedet töltött Oroszországban, ahol a Financial Times moszkvai tudósítójaként dolgozott. 

Legismertebb műve, a Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West, amelyben Vladimir Putin elmélete szerinti hatalomra kerüléséről és az általa kiépített rendszer működéséről ír.

Belton könyvében nem meglepő módon pozitív színben említi Soros György fémjelezte Open Society Foundations tevékenységét, 

amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Putyin és köre utálta őket és helyette saját, szláv-orosz ideológiájukat akarták terjeszteni. Belton szerint ez „épp az ellenkezője a Soros által képviselt nyugati toleranciának”. Kitér arra is, hogy Donald Trump üzleti környezetében megjelentek orosz pénzügyi kapcsolatok. Ugyanakkor Belton sem állt elő soha semmilyen konkrét bizonyítékkal egyetlen írásában és interjújában sem Trump és az oroszok kapcsolatáról.  

Belton egyik központi tézise szerint Putyin hatalma egy, a szovjet titkosszolgálatból kinövő hálózaton alapul, amely szoros kapcsolatban áll a szervezett bűnözéssel. 

Állítása szerint léteznek olyan milliárdos hálózatok, amelyek gyakorlatilag a Kreml meghosszabbított karjaként működnek, és Oroszországot egy titkosszolgálati elit „eltérítette”.

Többen beperelték Beltont

A könyv megjelenését követően komoly viták bontakoztak ki. 

Több orosz Milliárdos – köztük Roman Abramovich – jogi lépéseket tett a kiadó ellen, és egyes állításokat később módosítani kellett.

Kritikusai szerint Belton narratívája

  • időnként leegyszerűsítő, és hajlamos egységes stratégiaként bemutatni egy valószínűleg összetettebb, részben kaotikus rendszert. 
  • További probléma, hogy számos állítása anonim forrásokra épül, amelyek nehezen ellenőrizhetők.

Az állítólagos orosz összeesküvések kapcsán érdemes itt felhozni Panyi Szabolcs legújabb kitalációját is, miszerint Moszkva állítólag a magyar választás befolyásolására készülne. Panyi mind a mai napig semmilyen konkrét bizonyítékot nem mutatott be, miközben az Ukrajnával szimpatizáló sajtó mindenféle tényelleneőrzés nélkül veszi át légből kapott állításait.  

Tények helyett politikai narratíva

2022 óta Belton a The Washington Post hasábjain publikál, írásai döntően Oroszországgal és Putyinnal foglalkoznak. 2025 végén több cikkében is az orosz gazdaság súlyos problémáiról és esetleges megrendüléséről írt. Belton természetesen az összes hazai ukránpárti terméknek (válaszonline, telex, 444) szívesen nyilatkozott összeesküvés-elméleteiről, bizonyítékokat ezen interjúiban sem prezentált. 

Ukránpártiságára viszont szintén bizonyíték az az ömlengő méltatás, amit egy Volodimir Zelenszkij elnököt ábrázoló, a Showman című könyvről írt. Ebben nem győzi hangsúlyozni, mennyire hiánypótló az a mű, amely „bemutatja az ukrán elnök bátorságát”. 

Syr Wullam
2026. március 22. 07:09
Nahát, pár hete járt Budapesten: valaszonline.hu/2026/03/04/belton-putyin-haboru-kgb-oroszorszag-interju/ 🤔
Ízisz
2026. március 22. 07:03
Z. De lássuk, ki is az, akinek a Washington Postba írt mondatait forráskritika nélkül terjeszti a külföldről finanszírozott magyarországi baloldali sajtó." Röviden Catherine Belton a globalista sorosisták, London-Sity talpnyaló kutyája, így a polgári magyar jobboldal, a nemzet ellensége!!!... 💯❗👎😐
ördöngös pepecselés
2026. március 22. 07:03
ezek pont ugyanazok a gazemberek amilyeneket Francesca felvázol a mai cikkében. A mindenki által ismert merénylet effektusnak ácsol szinpadot az agyhalottainak(trágyázza a gombáit), vagy azért, hogy mocskolja az ellenfeleit, vagy azért mert merényletre készül és annak a hatásait akarja mérsékelni. Gondoljunk bele: miért lenne szüksége Orbánnak olyan tanácsokra amikről mindenki tud? Ez a sztori egyenértékű azzal, hogy Putyin ráparancsolja Orbánra, hogy az ég kék és ő megköszönné. A különbség annyi, hogy ezen gyorsabban röhögnénk
farkas bea
2026. március 22. 06:59
Ez a sz@rdarab is abból él, hogy hazudik:(
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!