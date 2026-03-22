Újabb önmerényletes álhírt terjeszt az ukránpárti propaganda – lelepleztük a botrányos cikk szerzőjét!

amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Putyin és köre utálta őket és helyette saját, szláv-orosz ideológiájukat akarták terjeszteni. Belton szerint ez „épp az ellenkezője a Soros által képviselt nyugati toleranciának”. Kitér arra is, hogy Donald Trump üzleti környezetében megjelentek orosz pénzügyi kapcsolatok. Ugyanakkor Belton sem állt elő soha semmilyen konkrét bizonyítékkal egyetlen írásában és interjújában sem Trump és az oroszok kapcsolatáról.

Belton egyik központi tézise szerint Putyin hatalma egy, a szovjet titkosszolgálatból kinövő hálózaton alapul, amely szoros kapcsolatban áll a szervezett bűnözéssel.

Állítása szerint léteznek olyan milliárdos hálózatok, amelyek gyakorlatilag a Kreml meghosszabbított karjaként működnek, és Oroszországot egy titkosszolgálati elit „eltérítette”.

Többen beperelték Beltont

A könyv megjelenését követően komoly viták bontakoztak ki.