Újabb önmerényletes álhírt terjeszt az ukránpárti propaganda – lelepleztük a botrányos cikk szerzőjét!

Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbánt, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál
Tovább erősíti a balos sajtó a választásokba való orosz beavatkozás narratíváját.
A Washington Post állításait kritikátlanul átvevő hazai sajtó újabb orosz beavatkozási narratívát erősít, miközben a cikk szerzőjének vitatott állításai és forrásai komoly kérdéseket vetnek fel. Miért pont most jött el a legújabb ukránpárti képtelenség? Ki Catherine Belton, és mennyire megalapozottak a következtetései?
Nem meglepő módon a hazai ukránpárti balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét szombaton, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. Mégpedig egy Orbán Viktor elleni merénylettel.
Az indoklás szerint az incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések „racionális síkjáról” egy „érzelmi dimenzióba” helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének. De lássuk, ki is az, akinek a Washington Postba írt mondatait forráskritika nélkül terjeszti a külföldről finanszírozott magyarországi baloldali sajtó.
A cikk írója, Catherine Belton a Putyin emberei című könyvében több ízben is Soros Györgyöt és az általa létrehozott szervezeteket védi.
Catherine Belton brit újságíró több mint másfél évtizedet töltött Oroszországban, ahol a Financial Times moszkvai tudósítójaként dolgozott.
Legismertebb műve, a Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West, amelyben Vladimir Putin elmélete szerinti hatalomra kerüléséről és az általa kiépített rendszer működéséről ír.
Belton könyvében nem meglepő módon pozitív színben említi Soros György fémjelezte Open Society Foundations tevékenységét,
amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Putyin és köre utálta őket és helyette saját, szláv-orosz ideológiájukat akarták terjeszteni. Belton szerint ez „épp az ellenkezője a Soros által képviselt nyugati toleranciának”. Kitér arra is, hogy Donald Trump üzleti környezetében megjelentek orosz pénzügyi kapcsolatok. Ugyanakkor Belton sem állt elő soha semmilyen konkrét bizonyítékkal egyetlen írásában és interjújában sem Trump és az oroszok kapcsolatáról.
Belton egyik központi tézise szerint Putyin hatalma egy, a szovjet titkosszolgálatból kinövő hálózaton alapul, amely szoros kapcsolatban áll a szervezett bűnözéssel.
Állítása szerint léteznek olyan milliárdos hálózatok, amelyek gyakorlatilag a Kreml meghosszabbított karjaként működnek, és Oroszországot egy titkosszolgálati elit „eltérítette”.
A könyv megjelenését követően komoly viták bontakoztak ki.
Több orosz Milliárdos – köztük Roman Abramovich – jogi lépéseket tett a kiadó ellen, és egyes állításokat később módosítani kellett.
Kritikusai szerint Belton narratívája
Az állítólagos orosz összeesküvések kapcsán érdemes itt felhozni Panyi Szabolcs legújabb kitalációját is, miszerint Moszkva állítólag a magyar választás befolyásolására készülne. Panyi mind a mai napig semmilyen konkrét bizonyítékot nem mutatott be, miközben az Ukrajnával szimpatizáló sajtó mindenféle tényelleneőrzés nélkül veszi át légből kapott állításait.
A Mandiner Mesterterv című műsorában Panyi ténykedése kapcsán az elemzők arra is rámutattak, hogy a kamujelentéseket a balliberális sajtó tényként kezeli, és meg sem kérdezi, hogy mi mindezekre a bizonyíték.
2022 óta Belton a The Washington Post hasábjain publikál, írásai döntően Oroszországgal és Putyinnal foglalkoznak. 2025 végén több cikkében is az orosz gazdaság súlyos problémáiról és esetleges megrendüléséről írt. Belton természetesen az összes hazai ukránpárti terméknek (válaszonline, telex, 444) szívesen nyilatkozott összeesküvés-elméleteiről, bizonyítékokat ezen interjúiban sem prezentált.
Ukránpártiságára viszont szintén bizonyíték az az ömlengő méltatás, amit egy Volodimir Zelenszkij elnököt ábrázoló, a Showman című könyvről írt. Ebben nem győzi hangsúlyozni, mennyire hiánypótló az a mű, amely „bemutatja az ukrán elnök bátorságát”.
