Szolnoki ámokfutás: hajszálon múlt a karambol (VIDEÓ)

Közveszélyesen közlekedett egy BMW és egy Porsche Szolnokon, az esetről egy harmadik, szabályosan közlekedő autó fedélzeti kamerája készített felvételt, amit aztán a Budapesti Autósok hozott nyilvánosságra – írja az Index. A BMW vezetője a manőver során még a záróvonalat is átlépte egy forgalmas kereszteződésben, és úgy tűnt, hogy a VÉDA-kapu jelenléte sem tartotta vissza. Ha nem lassított le eléggé, a pénzbírság biztosnak tűnik.

A Budapesti Autósok arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen fedélzeti kamerás felvételek sok esetben nem elegendők a gyorshajtás bizonyítására, mivel nem minősülnek hiteles mérőeszköznek, így a hatóságok gyakran nem tudnak eljárni ezek alapján.