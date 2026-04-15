04. 15.
szerda
bmw budapesti autósok porsche

Szolnoki ámokfutás: hajszálon múlt a karambol (VIDEÓ)

2026. április 15. 20:09

A felelőtlen vezetés továbbra is komoly gondot jelent a hazai közutakon.

Közveszélyesen közlekedett egy BMW és egy Porsche Szolnokon, az esetről egy harmadik, szabályosan közlekedő autó fedélzeti kamerája készített felvételt, amit aztán a Budapesti Autósok hozott nyilvánosságra – írja az Index. A BMW vezetője a manőver során még a záróvonalat is átlépte egy forgalmas kereszteződésben, és úgy tűnt, hogy a VÉDA-kapu jelenléte sem tartotta vissza. Ha nem lassított le eléggé, a pénzbírság biztosnak tűnik.

A Budapesti Autósok arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen fedélzeti kamerás felvételek sok esetben nem elegendők a gyorshajtás bizonyítására, mivel nem minősülnek hiteles mérőeszköznek, így a hatóságok gyakran nem tudnak eljárni ezek alapján.

A videón látható másik esetben Biatorbágyon egy BMW sofőr drifteléssel ijesztett rá egy szabályosan közlekedő autósra egy körforgalomban. Bár szerencsére itt sem történt baleset, az eset ismét rávilágít arra, hogy a felelőtlen vezetés továbbra is komoly gondot jelent a hazai közutakon.

Gyorshajtás miatt következhetett be a budapesti tragédia

Április 10-én, péntek este súlyos, öt autót érintő baleset történt Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál. Az egyik jármű a karambol következtében lesodródott a felüljáróról. A tragédiában ketten életüket vesztették: a balesetet okozó autó egyik utasa, egy 35 éves török férfi, valamint a felüljáróról lezuhanó jármű 66 éves, magyar sofőrje.

Csécsi Soma rendőr alezredes tájékoztatása szerint a vizsgálat eddigi adatai alapján egy személyautó Újpest felől, nagy sebességgel haladt a belváros irányába. A Göncz Árpád felüljárón előbb két, vele azonos irányba tartó járműnek ütközött, majd áttért a szemközti sávba, ahol további két autóval karambolozott. Az egyik szemből érkező járművel olyan erejű volt az ütközés, hogy az átszakította a szalagkorlátot, és lezuhant a felüljáróról.

A rendőrség a balesetet okozó sofőrt gyanúsítottként hallgatta ki, és őrizetbe vette. Az is felmerült, hogy a nagy sebességgel közlekedő autó esetleg versenyzett a baleset idején.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. április 15. 20:20
Mi a probléma. Mindkét kocsit bezúzni, mindkét sofőr 5 év börtön.
