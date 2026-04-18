Volvót tart otthon, Skodával kampányolt: milyen autóba ül be kormányfőként Magyar Péter?

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A Fidesz-KDNP szakított a régi szocialista kormányok luxusautóival, Orbán Viktor kisbuszra esküdött, a TEK páncélozott autót is vásárolt a kormányfőnek. Mivel jártak a politikusok és mibe szállhat be a Tisza?
A 2010-es kormányváltáskor a Fidesz-KDNP határozott célja volt, hogy szakítsanak a korábbi szocialista kormányok urizálásával és a méregdrága Audikat, BMW-ket és Mercedeseket az akkor jóval olcsóbb kategóriás Skodákra és Vokswagenekre cserélte a kormányzat. Azóta sok minden történt a globális autópiacon.
Orbán Viktor miniszterelnökként legtöbbször Volkswagen Multivan kisbusszal járt, de miniszterei és más kormánytagok is ilyeneket használtak.
A Terrorelhárítási Központ pedig biztonsági okokból szerzett be páncélozott BMW-t, ezt feltehetően megkapja majd Magyar Péter is.
Magyar Péter a legfrissebb, tavaly júliusban közzétett vagyonnyilatkozata szerint egy 2018-ban vett Volvo XC60 Momentum D5 AWD gépkocsit használ, ami a 2023-as válása után is nála maradt. Ha vásárláskor újonnan vették, akkor most az interneten fellelhető adatok szerint a kocsi nagyjából 7-9 millió forintot érhet, felszereltségtől és állapottól függően.
A kampány során viszont ő is a Fideszhez igazodott és a rendezvényekre rendszeresen egy Skoda Superbbel érkezett.
A Vezess.hu vette sorra a napokban, hogy a korábbi kormányfők milyen kocsikat használtak hivatali idejük alatt. A rendszerváltással a hatalmas szovjet ZIL limuzunokat is lecserélték Mercedes-Benz kocsikra.
Horn Gyula egy Saab 9000-ben szenvedett balesetet 1994-ben, de privátban ő is Mercedes-Benzre szavazott. Medgyessy Péter saját Volkswagen Passatját kinevezésekor a családon belül adta tovább és kormányfőként egy 430-as Mercedesszel járt.
Gyurcsány Ferenc viszont nem elégedett meg ezzel, jöttek az Audi A8-asok a kormánynak szépen, de
még három páncélozott változatot is beszereztek, amelyeknek darabja 100 millió forintba került 2007-ben!
Bajnai Gordon sem adott le ebből, ő is hol egy Audi A8-ast, hol A6-ost használt az alig egy évnyi kormányzása alatt, miközben megszorítások sorát fogadtatta el az Országgyűlésben.
