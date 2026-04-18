04. 18.
szombat
Választás 2026
bmw kormány mercedes audi Magyar Péter

Volvót tart otthon, Skodával kampányolt: milyen autóba ül be kormányfőként Magyar Péter?

2026. április 18. 11:06

A Fidesz-KDNP szakított a régi szocialista kormányok luxusautóival, Orbán Viktor kisbuszra esküdött, a TEK páncélozott autót is vásárolt a kormányfőnek. Mivel jártak a politikusok és mibe szállhat be a Tisza?

A 2010-es kormányváltáskor a Fidesz-KDNP határozott célja volt, hogy szakítsanak a korábbi szocialista kormányok urizálásával és a méregdrága Audikat, BMW-ket és Mercedeseket az akkor jóval olcsóbb kategóriás Skodákra és Vokswagenekre cserélte a kormányzat. Azóta sok minden történt a globális autópiacon. 

Orbán Viktor miniszterelnökként legtöbbször Volkswagen Multivan kisbusszal járt, de miniszterei és más kormánytagok is ilyeneket használtak. 

A Terrorelhárítási Központ pedig biztonsági okokból szerzett be páncélozott BMW-t, ezt feltehetően megkapja majd Magyar Péter is. 

Milyen autót választ majd Magyar Péter? 

Magyar Péter a legfrissebb, tavaly júliusban közzétett vagyonnyilatkozata szerint egy 2018-ban vett Volvo XC60 Momentum D5 AWD gépkocsit használ, ami a 2023-as válása után is nála maradt. Ha vásárláskor újonnan vették, akkor most az interneten fellelhető adatok szerint a kocsi nagyjából 7-9 millió forintot érhet, felszereltségtől és állapottól függően. 

A kampány során viszont ő is a Fideszhez igazodott és a rendezvényekre rendszeresen egy Skoda Superbbel érkezett

Mivel jártak a korábbi miniszterelnökök?

A Vezess.hu vette sorra a napokban, hogy a korábbi kormányfők milyen kocsikat használtak hivatali idejük alatt. A rendszerváltással a hatalmas szovjet ZIL limuzunokat is lecserélték Mercedes-Benz kocsikra. 

Horn Gyula egy Saab 9000-ben szenvedett balesetet 1994-ben, de privátban ő is Mercedes-Benzre szavazott. Medgyessy Péter saját Volkswagen Passatját kinevezésekor a családon belül adta tovább és kormányfőként egy 430-as Mercedesszel járt. 

Gyurcsány Ferenc viszont nem elégedett meg ezzel, jöttek az Audi A8-asok a kormánynak szépen, de 

még három páncélozott változatot is beszereztek, amelyeknek darabja 100 millió forintba került 2007-ben! 

Bajnai Gordon sem adott le ebből, ő is hol egy Audi A8-ast, hol A6-ost használt az alig egy évnyi kormányzása alatt, miközben megszorítások sorát fogadtatta el az Országgyűlésben. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kiborg-2
2026. április 18. 13:02
Ami Magyarországon történt, az nem választás volt. Ez egy tőkeáttételes kivásárlás volt. A modern európai történelem legambiciózusabb intézményi választási manipulációját láthatjuk. newsletter-amuseonx-com.translate.goog/p/the-eu-didnt-just-influence-hungarys?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
hakapeszim
2026. április 18. 12:51
"VARGA JUDIT "CSAK MINISZTER" volt, oszt MILYEN autót is tartott, tart otthon?" Én csak egy kamionsofőr vagyok. 25 milliós saját személykocsim van otthon.
joremenysegfoga
2026. április 18. 12:38
Volvót tart otthon, Skodával kampányolt: " De durva, de miből?🤦‍♂️😁Kölcsönkért egyet matolcsy fiától?😁Baszdmeg mandiner ezért buktatok.a gyökér cikkeitek miatt.😁👍😜
Reszelő Aladár
2026. április 18. 12:31
Ez mind nem számít igazán, csak parasztvakításra és prolihergelésre jó. A biztonság alapvetően szakmai kérdés. A TEK-et alighanem átnevezik és a vezetői réteg megtisztítása után marad a "védett személy" biztosítása minden körülmények közt. És de, fontos a presztízs is. Aki magát komoly országnak gondolja, az elvárja majd a vezetőitől is, hogy komoly emberként járjanak-keljenek viselkedjenek. Nem lesz szimpatikus ez a pojáca, kizárt, hogy rajongjak érte, felnézni sem tudok rá és a tiszteletemet sem fogja tudni kivívni. Úgy kezelem mint egy liberális-technokrata államban kezelni kell a politikusokat: tegye a dolgát, szedje be az adókat, teremtsen jólétet, de semmi érzelem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!