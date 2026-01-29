Németországban felsóhajtottak: minden rossz döntésüknek Magyarország a legnagyobb nyertese

A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották
Az energiapiaci változások miatt elveszítették központi szerepüket.
A német szakértők szerint miközben náluk a túlzott bürokrácia akadályozza a beruházásokat, az Orbán Viktor vezette kormány befektetőbarát politikájának hála újabb és újabb munkahelyek jönnek létre Magyarországon.
A német ipar jelentős szereplői, köztük a BMW, Henkel és ZF Friedrichshafen, egyre nagyobb arányban helyezik át gyártásukat Magyarországra – írja a Berliner Zeitung.
A cikk szerint
a döntés mögött főként az alacsonyabb bérek, kedvező adózási feltételek és az Orbán Viktor vezette kormány befektetőbarát politikája áll – utóbbi gyors engedélyezési eljárásokkal, támogatásokkal és infrastrukturális fejlesztésekkel csábítja a cégeket.
Barbara Zollmann, a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara vezetője kiemeli: Magyarországon gazdaságcentrikus politika érvényesül. Marko Graf, az Osnabrücki IHK főtitkára szerint Németországban túlzott bürokrácia akadályozza a beruházásokat. Az áthelyezések következtében több ezer munkahely szűnik meg Németországban; magyarországi üzemekben viszont új munkahelyek jönnek létre, különösen Debrecenben és Kecskeméten.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
