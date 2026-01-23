Bombahír: a németek döntöttek, minden tervüket megváltoztatják Magyarországon

2026. január 23. 10:07

Akkora a kereslet az elektromos modellek iránt, hogy a Mercedes után a BMW is úgy határozott, hogy felgyorsítja a gyártást Magyarországon és a kapacitásokat is növeli.

2026. január 23. 10:07 2 p 18 0 14 Mentés

A BMW a debreceni gyárban felgyorsítja az új, elektromos iX3 SUV gyártását, mivel a vártnál jóval több előrendelés érkezett – írja a Der Spiegel. A cikk megjegyzi,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: „Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián Tovább a cikkhez

a Mercedes-Benz is jelentős keresletet tapasztal az elektromos GLC modell iránt, ezért mindkét vállalat bővíti kapacitásait; a BMW Debrecenből exportál majd az Egyesült Államokba is. A szerző hozzáteszi, Donald Trump amerikai elnök múlt héten tízszázalékos vámot helyezett kilátásba Németország és más EU-országok autóira, de Magyarországra nem vonatkozott volna – végül visszavonta fenyegetését.

Ezt is ajánljuk a témában A németek hivatalosan is bejelentették: ezt a szerepet szánják Magyarországnak Az Egyesült Államokban viszont nem sikerül tartani a terveket.

Nyitókép: AFP/DPA/Michael Kappeler *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.