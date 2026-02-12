Újabb frontot nyitott Kijev: Zelenszkij is nekiment a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak

Ukrajna drámájától hangos a téli olimpia: Szibiha a szervezők arcába kiabálta az országát ért sérelmeket
Az ukrán külügyminiszter is állást foglalt a sisakja miatt kitiltott ukrán olimpikon ügyében.
Az ukrán elnök dafke kitüntette a versenyzéstől a sisakja miatt eltiltott ukrán olimpikont.
Tovább dagad a téli olimpián kizárt ukrán szkeletonos ügye körül kirobbant diplomáciai vihar: Volodimir Zelenszkij nemcsak élesen bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), hanem Szabadság Érdemrenddel is kitüntette a diszkvalifikált Vladiszlav Heraszkevicset – írja a Kyiv Independent.
Ahogy a Mandiner már korábban megírta, a milánói–cortinai játékokon a NOB visszavonta a sportoló akkreditációját, miután a szervezet tiltása ellenére olyan bukósisakban akart versenyezni, amelyen a háborúban elesett ukrán sportolók arcképei szerepeltek.
A NOB gyászkarszalagot engedélyezett volna, a sisakot azonban nem.
Zelenszkij az X-en reagált:
A sport nem jelenthet amnéziát, és az olimpiai mozgalomnak a háborúk megállítását kellene segítenie, nem pedig az agresszorok malmára hajtani a vizet.”
Hozzátette:
Ez a döntés biztosan nem az olimpizmus elveiről szól, amelyek a méltányosságra és a béke támogatására épülnek.”
Az ukrán elnök szerint a sisak „a tiszteletről és az emlékezetről szól”, és „emlékezteti a világot az orosz agresszióra és a függetlenségért vívott harc árára”. Úgy véli, ebben „semmilyen szabályt nem sértettek meg”. Kiemelte azt is, hogy 660 ukrán sportoló és edző halt meg a háború kezdete óta, miközben 13 orosz versenyző „semleges” zászló alatt indulhat az olimpián.
A kitüntetett Heraszkevics úgy fogalmazott:
Vannak dolgok, amelyek sokkal fontosabbak bármilyen éremnél, és ma kiálltam azért, amiben hiszek.”
Szerinte ez „a méltóságuk ára”, és semmit sem bánt meg.
Az ügyben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is megszólalt, aki szerint
a NOB nem az ukrán sportolót, hanem saját jóhírét tiltotta be”,
és azt állította:
az oroszokat kellene eltiltani, nem az áldozatokra emlékező sportolót.
