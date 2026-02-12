Ft
téli olimpia NOB sport Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Andrij Szibiha Volodimir Zelenszkij

Újabb frontot nyitott Kijev: Zelenszkij is nekiment a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak

2026. február 12. 23:01

Az ukrán elnök dafke kitüntette a versenyzéstől a sisakja miatt eltiltott ukrán olimpikont.

2026. február 12. 23:01
null

Tovább dagad a téli olimpián kizárt ukrán szkeletonos ügye körül kirobbant diplomáciai vihar: Volodimir Zelenszkij nemcsak élesen bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), hanem Szabadság Érdemrenddel is kitüntette a diszkvalifikált Vladiszlav Heraszkevicset – írja a Kyiv Independent.

Ahogy a Mandiner már korábban megírta, a milánói–cortinai játékokon a NOB visszavonta a sportoló akkreditációját, miután a szervezet tiltása ellenére olyan bukósisakban akart versenyezni, amelyen a háborúban elesett ukrán sportolók arcképei szerepeltek.

A NOB gyászkarszalagot engedélyezett volna, a sisakot azonban nem.

Zelenszkij az X-en reagált:

A sport nem jelenthet amnéziát, és az olimpiai mozgalomnak a háborúk megállítását kellene segítenie, nem pedig az agresszorok malmára hajtani a vizet.”

Hozzátette:

Ez a döntés biztosan nem az olimpizmus elveiről szól, amelyek a méltányosságra és a béke támogatására épülnek.”

Az ukrán elnök szerint a sisak „a tiszteletről és az emlékezetről szól”, és „emlékezteti a világot az orosz agresszióra és a függetlenségért vívott harc árára”. Úgy véli, ebben „semmilyen szabályt nem sértettek meg”. Kiemelte azt is, hogy 660 ukrán sportoló és edző halt meg a háború kezdete óta, miközben 13 orosz versenyző „semleges” zászló alatt indulhat az olimpián.

A kitüntetett Heraszkevics úgy fogalmazott:

Vannak dolgok, amelyek sokkal fontosabbak bármilyen éremnél, és ma kiálltam azért, amiben hiszek.”

Szerinte ez „a méltóságuk ára”, és semmit sem bánt meg.

Az ügyben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is megszólalt, aki szerint

a NOB nem az ukrán sportolót, hanem saját jóhírét tiltotta be”,

és azt állította:

az oroszokat kellene eltiltani, nem az áldozatokra emlékező sportolót.

Fotó: Genya SAVILOV / AFP
 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. február 12. 23:55
hadd hörögjön a gonosz kobold van még pár hete hátra
Válasz erre
1
0
vakiki
2026. február 12. 23:51
Majom ripacs! Van, amivel ez nem megy szembe? A halottak képeit neked kellene viselni, ócska provokátor, nem a sportolónak. A sportnak politikától semlegesnek kellene lenni. Ha ez az ukrán ennyire öntudatos, miért nem a lövészárokban van, miért Olaszországban "szórakozik"? Alávaló népség.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. február 12. 23:44
Még a fekete szalagot sem engedtem volna. Az olimpia nem politikai demonstráció, nem bírósági tárgyalás, nem halotti gyászszertartás hanem sportolók erejének képességeiknek összemérése. A gender már be akart törni, legközelebb géppuskával fognak műkorcsolyázni mert valakik templomot robbantottak, szánkóversenyen koporsóban csúsznak mert tiltakozó környezetvédő ...és hol lesz a megállás!! Mostanában kevés undorítóbb kritikátlanabb társaság létezik az Ukránnál
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 12. 23:30
Ki nem szarja le a pojácát?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!