Újabb frontot nyitott Kijev: Zelenszkij is nekiment a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak

Tovább dagad a téli olimpián kizárt ukrán szkeletonos ügye körül kirobbant diplomáciai vihar: Volodimir Zelenszkij nemcsak élesen bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), hanem Szabadság Érdemrenddel is kitüntette a diszkvalifikált Vladiszlav Heraszkevicset – írja a Kyiv Independent.

Ahogy a Mandiner már korábban megírta, a milánói–cortinai játékokon a NOB visszavonta a sportoló akkreditációját, miután a szervezet tiltása ellenére olyan bukósisakban akart versenyezni, amelyen a háborúban elesett ukrán sportolók arcképei szerepeltek.