Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel botrány videó Orbán Viktor eu

Látványos a különbség: miközben Magyar Péter drogos bulibotrányba keveredik, Orbán Viktor a magyarok érdekeit védte az EU-csúcson (VIDEÓ)

2026. február 12. 22:49

A Magyar Péter körül kibontakozó botrány újfent rámutat a két miniszterelnök-jelölt közti különbségre.

2026. február 12. 22:49
null

Ahogy lapunk korábban is megírta, az utóbbi napokban Magyar Péter körül újabb botrány bontakozott ki. Az ügy a radnaimark.hu domainhez kötődik, ahol egy széttúrt ágyat mutató kép, majd később egy 2024. augusztus 3-ra utaló felirat jelent meg, ami egy állítólagos felvétel közzétételét vetítette előre. Magyar Péter később maga is elismerte, hogy azon a napon egy lakásban tartott házibulin részt vett, ahol – állítása szerint – kábítószer is lehetett.

A Tisza-vezér körül kibontakozó botrányt vetette össze Deák Dániel politikai elemző Orbán Viktorral, aki az elmúlt órákban az EU-csúcson vett részt, ahol több európai uniós ország vezetőjével folytatott tárgyalásokat. Az elemző szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

ég és föld, látványos a különbség: míg Magyar Péter az újabb zűrös éjszakája miatt magyarázkodik, Orbán Viktor a magyarok érdekeit védte az EU-csúcson.”

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
varga-judit
2026. február 13. 00:28
A halálgyáros nemzetmegmérgezőnek Gödön kellene vizsgálódnia, nem Brüsszelben!
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. február 12. 23:49
A Polos- féle neomoslék hívei már szerintem nagyjából belenyugodtak a vereségbe. Mondjuk a Mandin kommentelő 2-3 idióta 15 nikkel úgy látszik, még nyomja a sódert...
Válasz erre
1
1
pctroll
2026. február 12. 23:40
Az egyetlen probléma, hogy az EU csúcson a magyarpéter féle drogos elvtelen szardarabok vannak többségben.
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 12. 23:02
Vagy azért bukik megint a komcsi csürhe, mert rádöbben, hogy megint rossz lóra tett ezzel a pszichopata pojácával, és idő előtt menesztik, vagy mert már nincs idő a menesztésére.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!