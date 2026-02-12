Látványos a különbség: miközben Magyar Péter drogos bulibotrányba keveredik, Orbán Viktor a magyarok érdekeit védte az EU-csúcson (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban is megírta, az utóbbi napokban Magyar Péter körül újabb botrány bontakozott ki. Az ügy a radnaimark.hu domainhez kötődik, ahol egy széttúrt ágyat mutató kép, majd később egy 2024. augusztus 3-ra utaló felirat jelent meg, ami egy állítólagos felvétel közzétételét vetítette előre. Magyar Péter később maga is elismerte, hogy azon a napon egy lakásban tartott házibulin részt vett, ahol – állítása szerint – kábítószer is lehetett.

A Tisza-vezér körül kibontakozó botrányt vetette össze Deák Dániel politikai elemző Orbán Viktorral, aki az elmúlt órákban az EU-csúcson vett részt, ahol több európai uniós ország vezetőjével folytatott tárgyalásokat. Az elemző szerint