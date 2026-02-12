Komoly csata robbant ki Bilzenben: Orbán Viktor szerint csak Magyarország tud nemet mondani

Lázár János alaposan helyretette a bekiabáló tiszásokat a péceli Lázárinfón (VIDEÓ)
A miniszter szerint a nyugodt erő van többségben Magyarországon és meg fogják nyerni a választásokat.
A miniszterelnök szerint a választás tétje, hogy mekkora lesz hazánkban a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása.
Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésének napján üzent a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint brüsszeli csata zajlik, és úgy fogalmazott, csak a kormány tud nemet mondani. Orbán Viktor szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik szerinte a magyar ellenzéket irányítják – írta meg a Magyar Nemzet.
Hahó, Harcosok! Brüsszeli csata. A választáson a mi ellenfelünk csak látszólag a Tisza és a DK, valójában azok, akik mögöttük állnak és irányítják őket: a brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok. Ezt a csapatot Von der Leyen és Weber vezeti, ők irányítják a Tiszát és a DK-t is”
– írja a Harcsok Klubjában Orbán Viktor.
Brüsszel és Kijev szövetkezett a Zelenszkij-terv végrehajtására. Már jövőre be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba, azt akarják, hogy egy tiszás bábkormány vezesse Magyarországot, és el akarják venni Magyarországtól a vétójogot. Ma is azért vagyok itt, hogy mindezt megakadályozzam. Csak mi tudunk nemet mondani Brüsszelnek
– hangsúlyozza.
Ma is megteszem, amit kell. Aztán gyerünk haza! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor”
– zárta a kormányfő, majd hozzátette: „Még 59 nap”.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
