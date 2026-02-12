Komoly csata robbant ki Bilzenben: Orbán Viktor szerint csak Magyarország tud nemet mondani

Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésének napján üzent a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint brüsszeli csata zajlik, és úgy fogalmazott, csak a kormány tud nemet mondani. Orbán Viktor szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik szerinte a magyar ellenzéket irányítják – írta meg a Magyar Nemzet.

Hahó, Harcosok! Brüsszeli csata. A választáson a mi ellenfelünk csak látszólag a Tisza és a DK, valójában azok, akik mögöttük állnak és irányítják őket: a brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok. Ezt a csapatot Von der Leyen és Weber vezeti, ők irányítják a Tiszát és a DK-t is”

– írja a Harcsok Klubjában Orbán Viktor.