Komoly csata robbant ki Bilzenben: Orbán Viktor szerint csak Magyarország tud nemet mondani

2026. február 12. 23:03

A miniszterelnök szerint a választás tétje, hogy mekkora lesz hazánkban a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása.

2026. február 12. 23:03
null

Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésének napján üzent a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint brüsszeli csata zajlik, és úgy fogalmazott, csak a kormány tud nemet mondani. Orbán Viktor szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik szerinte a magyar ellenzéket irányítják – írta meg a Magyar Nemzet.

Hahó, Harcosok! Brüsszeli csata. A választáson a mi ellenfelünk csak látszólag a Tisza és a DK, valójában azok, akik mögöttük állnak és irányítják őket: a brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok. Ezt a csapatot Von der Leyen és Weber vezeti, ők irányítják a Tiszát és a DK-t is”

 – írja a Harcsok Klubjában Orbán Viktor.

Brüsszel és Kijev szövetkezett a Zelenszkij-terv végrehajtására. Már jövőre be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba, azt akarják, hogy egy tiszás bábkormány vezesse Magyarországot, és el akarják venni Magyarországtól a vétójogot. Ma is azért vagyok itt, hogy mindezt megakadályozzam. Csak mi tudunk nemet mondani Brüsszelnek
– hangsúlyozza.

Ma is megteszem, amit kell. Aztán gyerünk haza! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor” 

– zárta a kormányfő, majd hozzátette: „Még 59 nap”.

 Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

figyelő4322
2026. február 13. 00:35
Igaz, egyedül Magyarország bátor miniszterelnöke mer még csak szólni is Ukrajna ellenében. Na ja, Herr Black Rock Merz, der ministerpräsident von Deutchland, kb. egy hete kibökött néhány FÉLÉNK szót, hogy: ugye, talán, ami azt illeti, ha Zselé beleegyezik, akkor talán, esetleg mégsem jövőre...? 🙄🤣
fintaj-2
2026. február 12. 23:07
Csak a haza! Csak a Fidesz!
