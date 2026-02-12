Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Ausztria Orbán Viktor Európai Unió

Félve mondta ki az osztrák kancellár: újra igaza lett Orbánnak – mostantól Putyin térfelén pattog a labda

2026. február 12. 22:53

„Beszélnünk kell Putyinnal” – szögezte le Christian Stocker.

2026. február 12. 22:53
null

Az Európai Unió tagállamainak egyre több vezetője támogatja a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki csütörtökön Christian Stocker osztrák kancellár a belgiumi Bilzenben – az Alden Biesen-kastélyban – tartott rendkívüli uniós csúcstalálkozót követően.

Az osztrák néppárti politikus úgy fogalmazott, hogy egyre többen pártolják ezt, mivel „bármiféle békének, vagy tűzszünetnek párbeszéddel kell kezdődnie”. Hozzátette ugyanakkor, hogy a párbeszédhez a másik fél is kell. (Erről beszél már évek óta Orbán Viktor.)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Putyin térfelén pattog a labda”

– húzta alá a kancellár. Amennyiben az orosz elnök tárgyalni szeretne, úgy nyilvánvalóan van Európában néhány kormányfő, aki hajlandó lenne erre. Újfent arra figyelmeztetett, hogy „ha nem vigyázunk, akkor Európát megkerülik” az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon.

Stocker előző este egy sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy fontos lenne „kommunikációs csatornákat találni” Putyinnal. „Beszélnünk kell Putyinnal”, ha azt szeretnénk, hogy Európa szerepet játsszon az ukrajnai háború lezárásában – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sober
2026. február 13. 00:30
azt akkor hogy értsük, h putinnál pattog a labda főnök? ugyérti ez a labanc, hogy putin könyörögjön nekik találkozóért? na ez a baj ezekkel a degeneráltakkal! amit orbánnak 1 perc felfogni eznek évekre van szükségük ahhoz!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. február 13. 00:23
Ausztria semleges ország-. Szemben az Orbán féle Magyarországgal.
Válasz erre
0
0
europész
2026. február 13. 00:21
Indulhat a kanossza jaras.Moszkva kapujaig terden csuszva kerjenek elobb Putyintol bocsanatot.Putyin soha nem fog megalazkodni a kigyot bekat ra kiabalo rs mocskolodo nyugati idiotak elott.Az euba csak Magyarorszagon erezheti magat biztonsagban.Max eddig fog csak eljonni ja itt lesz az ideje a bekekotesnek.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. február 13. 00:02
Persze azt már nem merte kimondani Herr Kanzler, hogy 'Európa megkerülése' már jó ideje folyamatban van. Trump nem szereti az ostoba EU libernyákokat. Egyszerűen nincs türelme velük szemben, ami tökéletesen érthető!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!