Félve mondta ki az osztrák kancellár: újra igaza lett Orbánnak – mostantól Putyin térfelén pattog a labda

Macron, Meloni, Babis – mindenki Orbánnal akart beszélni, aztán megérkezett Von der Leyen (VIDEÓ)
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.
„Beszélnünk kell Putyinnal” – szögezte le Christian Stocker.
Az Európai Unió tagállamainak egyre több vezetője támogatja a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki csütörtökön Christian Stocker osztrák kancellár a belgiumi Bilzenben – az Alden Biesen-kastélyban – tartott rendkívüli uniós csúcstalálkozót követően.
Az osztrák néppárti politikus úgy fogalmazott, hogy egyre többen pártolják ezt, mivel „bármiféle békének, vagy tűzszünetnek párbeszéddel kell kezdődnie”. Hozzátette ugyanakkor, hogy a párbeszédhez a másik fél is kell. (Erről beszél már évek óta Orbán Viktor.)
Putyin térfelén pattog a labda”
– húzta alá a kancellár. Amennyiben az orosz elnök tárgyalni szeretne, úgy nyilvánvalóan van Európában néhány kormányfő, aki hajlandó lenne erre. Újfent arra figyelmeztetett, hogy „ha nem vigyázunk, akkor Európát megkerülik” az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon.
Stocker előző este egy sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy fontos lenne „kommunikációs csatornákat találni” Putyinnal. „Beszélnünk kell Putyinnal”, ha azt szeretnénk, hogy Európa szerepet játsszon az ukrajnai háború lezárásában – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.
(MTI)
Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A NATO-főtitkár alig várja, hogy még több ország finanszírozza Ukrajna fegyverkezését.
Nem fog engedni az orosz elnök.
Mindeközben kényszersorozás során hunyt el egy súlyos szívbetegségben szenvedő magyar.