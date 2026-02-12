Félve mondta ki az osztrák kancellár: újra igaza lett Orbánnak – mostantól Putyin térfelén pattog a labda

Az Európai Unió tagállamainak egyre több vezetője támogatja a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki csütörtökön Christian Stocker osztrák kancellár a belgiumi Bilzenben – az Alden Biesen-kastélyban – tartott rendkívüli uniós csúcstalálkozót követően.

Az osztrák néppárti politikus úgy fogalmazott, hogy egyre többen pártolják ezt, mivel „bármiféle békének, vagy tűzszünetnek párbeszéddel kell kezdődnie”. Hozzátette ugyanakkor, hogy a párbeszédhez a másik fél is kell. (Erről beszél már évek óta Orbán Viktor.)