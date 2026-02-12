Nagy bajban van Zelenszkij: megállapodott Trump és Putyin
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Nem fog engedni az orosz elnök.
Oroszország nem utasítja el a közvetlen tárgyalásokat az európai vezetőkkel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.
Azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította a Moszkvába szóló meghívást tárgyalásra orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, Peszkov emlékeztetett arra, hogy ebben nincs semmi újdonság, mert ezt már korábban is többször megtette.
Hozzáfűzte, hogy az orosz vezető álláspontja a lehetséges találkozó helyszínéről változatlan.
Az újabb orosz-amerikai-ukrán tárgyalási fordulóval kapcsolatban Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: erről még folynak a nem nyilvános egyeztetések. A tárgyalások első két fordulóját befogadó Abu-Dzabit ideális helyszínnek tartja – tette hozzá.
Korábban megjelent ukrán sajtóértesülések szerint a felek február 17-18-án az Egyesült Államokban ülhetnek ismét tárgyalóasztalhoz.
Az európai vezetőkkel való tárgyalások lehetőségével kapcsolatban Peszkov megismételte, hogy Putyin soha nem utasította el a közvetlen kapcsolatfelvételt, mert csak így lehet megoldani a fennálló nézeteltéréseket. Megjegyezte, hogy ha akarná, Emmanuel Macron francia elnök vagy Friedrich Merz német kancellár egyszerűen felhívhatná az orosz államfőt. Bírálta azokat az politikusokat, akik az Oroszországgal fennálló összes kapcsolat megszakítását szorgalmazzák.
„Két tábor alakult ki. Az egyik azt hangoztatja, hogy mindentől függetlenül meg kell kezdeni a tárgyalásokat az oroszokkal, és ez egyezik a mi megközelítésünkkel. Mások viszont ragaszkodnak a korábbi, teljesen rövidlátó, észszerűtlen megközelítéshez, miszerint meg kell szakítani minden kapcsolatot velük” – hangoztatta Peszkov.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
