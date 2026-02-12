Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Dmitrij Peszkov

Megkapta Putyin üzenetét Zelenszkij: mindössze egyetlen választása maradt Ukrajnának

2026. február 12. 18:37

Nem fog engedni az orosz elnök.

2026. február 12. 18:37
null

Oroszország nem utasítja el a közvetlen tárgyalásokat az európai vezetőkkel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.

Azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította a Moszkvába szóló meghívást tárgyalásra orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, Peszkov emlékeztetett arra, hogy ebben nincs semmi újdonság, mert ezt már korábban is többször megtette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Hozzáfűzte, hogy az orosz vezető álláspontja a lehetséges találkozó helyszínéről változatlan.

Az újabb orosz-amerikai-ukrán tárgyalási fordulóval kapcsolatban Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: erről még folynak a nem nyilvános egyeztetések. A tárgyalások első két fordulóját befogadó Abu-Dzabit ideális helyszínnek tartja – tette hozzá.

Korábban megjelent ukrán sajtóértesülések szerint a felek február 17-18-án az Egyesült Államokban ülhetnek ismét tárgyalóasztalhoz.

Az európai vezetőkkel való tárgyalások lehetőségével kapcsolatban Peszkov megismételte, hogy Putyin soha nem utasította el a közvetlen kapcsolatfelvételt, mert csak így lehet megoldani a fennálló nézeteltéréseket. Megjegyezte, hogy ha akarná, Emmanuel Macron francia elnök vagy Friedrich Merz német kancellár egyszerűen felhívhatná az orosz államfőt. Bírálta azokat az politikusokat, akik az Oroszországgal fennálló összes kapcsolat megszakítását szorgalmazzák.

„Két tábor alakult ki. Az egyik azt hangoztatja, hogy mindentől függetlenül meg kell kezdeni a tárgyalásokat az oroszokkal, és ez egyezik a mi megközelítésünkkel. Mások viszont ragaszkodnak a korábbi, teljesen rövidlátó, észszerűtlen megközelítéshez, miszerint meg kell szakítani minden kapcsolatot velük”hangoztatta Peszkov.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2026. február 12. 19:27
3 éve azt mondtam h. a dnyeper lesz a határ. ez egyre valószínübb! az legalább fix helyen van!
Válasz erre
2
0
lacika-985
2026. február 12. 19:25
Az idő nekünk dolgozik . Minél tovább reménykednek az európai pincsikutyák hogy legyőzhetik az oroszokat annál nagyobb nekünk az esélyünk hogy eltűnik a náciállam a szomszédunkból. Még nem is szűnik meg teljesen még egy fél év és nem marad hadba fogható ember úgyhogy a Magyarország megszállásával fenyegető nácik nevetségessé fognak válni. Nem marad annyi emberük hogy Zselét megvédjék a felbőszült ukrán asszonyok haragjától.
Válasz erre
3
0
templar62
2026. február 12. 19:08
Megmenekül -e a Föld ( bio-szféra ) , a homo sapienstől ?
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 12. 18:59
Mocsadék háborús bünös,kágébés geci.
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!