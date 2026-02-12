Megkapta Putyin üzenetét Zelenszkij: mindössze egyetlen választása maradt Ukrajnának

Oroszország nem utasítja el a közvetlen tárgyalásokat az európai vezetőkkel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.

Azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította a Moszkvába szóló meghívást tárgyalásra orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, Peszkov emlékeztetett arra, hogy ebben nincs semmi újdonság, mert ezt már korábban is többször megtette.