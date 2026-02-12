A Kárpáthír értesülése szerint amerikai javaslatra nyárig le kell zárni a háborút. Mihajlo Szamusz katonai szakértő úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin időt kért Donald Trump amerikai elnöktől, hogy áttörhesse a frontot és kapitulációra kényszerítse Kijevet, ezért a határidő nem a békét, hanem az orosz katonai célokat szolgálja.

Szamusz szerint ebbe a sorba illeszkedik a Kreml állítólagos ajánlata is, amely közös, 12 billió dollár értékű üzleti projekteket vázolt fel Trumpnak. A szakértő szarkasztikusan megjegyzi, amíg az amerikai megbízott, Steve Witkoff „a mitikus 12 billió dollárt számolgatja”, addig az Egyesült Államok nem avatkozik be, és hagyja, hogy Oroszország rakétacsapásokkal rombolja az ukrán városokat.