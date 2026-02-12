Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború nyár vlagyimir putyin szakértő kijev trump ukrajna

Ukrán szakértő: Putyin határidőt szabott – az oroszok kapitulációra akarják kényszeríteni Kijevet

2026. február 12. 19:17

Mihajlo Szamusz úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin időt kért Donald Trump amerikai elnöktől, hogy áttörhesse a frontot és kapitulációra kényszerítse Kijevet.

2026. február 12. 19:17
null

A Kárpáthír értesülése szerint amerikai javaslatra nyárig le kell zárni a háborút. Mihajlo Szamusz katonai szakértő úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin időt kért Donald Trump amerikai elnöktől, hogy áttörhesse a frontot és kapitulációra kényszerítse Kijevet, ezért a határidő nem a békét, hanem az orosz katonai célokat szolgálja.

Szamusz szerint ebbe a sorba illeszkedik a Kreml állítólagos ajánlata is, amely közös, 12 billió dollár értékű üzleti projekteket vázolt fel Trumpnak. A szakértő szarkasztikusan megjegyzi, amíg az amerikai megbízott, Steve Witkoff „a mitikus 12 billió dollárt számolgatja”, addig az Egyesült Államok nem avatkozik be, és hagyja, hogy Oroszország rakétacsapásokkal rombolja az ukrán városokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Az elemzés végkövetkeztetése szerint Ukrajna számára stratégiailag semmi sem változott. Szamusz szerint a nyári határidőig Moszkva maximális nyomást gyakorol majd a fronton, és a civil infrastruktúrára mért csapásokkal is fokozza a terhelést.

Számunkra abszolút semmi sem változik, Ukrajna ellen pedig népirtó háború folytatódik, és csak rajtunk múlik, mikor áll meg az agresszor

– mondta Szamusz majd hozzátette, hogy az egyetlen út a belső megerősödés és a védelmi technológiák fejlesztése marad.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
steinamanger-2
2026. február 12. 20:22
Álom. Az oroszok nincsenek abban a helyzetben hogy bárkit bármire kényszerítsenek.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 12. 20:03
Szami, az amcsik nem fognak atomháborúba keveredni a kedvetekért.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. február 12. 19:40
az idő az oroszoknak dolgozik fuckrajna napról napra bénább
Válasz erre
2
0
lacika-985
2026. február 12. 19:37
Trump csak jól jár ha a hohol nácik hullanak mint a legyek .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!