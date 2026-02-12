Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt
Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Mihajlo Szamusz úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin időt kért Donald Trump amerikai elnöktől, hogy áttörhesse a frontot és kapitulációra kényszerítse Kijevet.
A Kárpáthír értesülése szerint amerikai javaslatra nyárig le kell zárni a háborút. Mihajlo Szamusz katonai szakértő úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin időt kért Donald Trump amerikai elnöktől, hogy áttörhesse a frontot és kapitulációra kényszerítse Kijevet, ezért a határidő nem a békét, hanem az orosz katonai célokat szolgálja.
Szamusz szerint ebbe a sorba illeszkedik a Kreml állítólagos ajánlata is, amely közös, 12 billió dollár értékű üzleti projekteket vázolt fel Trumpnak. A szakértő szarkasztikusan megjegyzi, amíg az amerikai megbízott, Steve Witkoff „a mitikus 12 billió dollárt számolgatja”, addig az Egyesült Államok nem avatkozik be, és hagyja, hogy Oroszország rakétacsapásokkal rombolja az ukrán városokat.
Az elemzés végkövetkeztetése szerint Ukrajna számára stratégiailag semmi sem változott. Szamusz szerint a nyári határidőig Moszkva maximális nyomást gyakorol majd a fronton, és a civil infrastruktúrára mért csapásokkal is fokozza a terhelést.
Számunkra abszolút semmi sem változik, Ukrajna ellen pedig népirtó háború folytatódik, és csak rajtunk múlik, mikor áll meg az agresszor
– mondta Szamusz majd hozzátette, hogy az egyetlen út a belső megerősödés és a védelmi technológiák fejlesztése marad.
