Akkumulátorok nélkül nem sokat ér a napelem 

Elon Musk a napelemekben is érdekelt volt, a Tesla pedig korábban foglalkozott az otthoni akkumulátorok telepítésével. A világ leggazdagabb embere egykori energiaügyi csapatából alakult startup, a Lunar Energy a napokban, február elején újabb 232 millió dolláros befektetést jelentett be, amelyből 102 millió egy friss Series D befektetői kör, míg 130 millió egy korábban nem nyilvános, 2024-es Series C-finanszírozás. Mindez – a 2022-es 300 milliós körrel együtt – az összbefektetést nézve meghaladja a félmilliárd dollárt (több mint 170 milliárd forint), ami még az amerikai startup-scaleup világban is jelentős látható összeg. Az újabb tőkeemelési kört az amerikai Sunrun és a dél-koreai SK Group mellett a legújabb befektetők – B Capital, Prelude Ventures, Activate Capital – jelenléte is erősíti. Azaz a kockázati tőkés cégek közül is egyre többen a lakossági, valamint a kis- és középvállalati energiatárolásban látják a következő nagy növekedési lehetőséget.

Gyártásbővítés és kapacitásnövelés

A friss tőke nagyobb része a gyártókapacitás bővítésére megy: a Lunar Energy célja, hogy a jelenlegi, évi 10 ezer akkumulátor-rendszeres kapacitását az év végére húsz-, majd 2028 végére százezerre növelje. A startup Kalifornia, Georgia és Washington államban gyárt, eddig mintegy kétezer otthonba és vállalkozáshoz telepített rendszereket, a növekedési potenciálja pedig hatalmas.