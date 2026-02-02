Egyre nagyobb a baj Németországban: nem követték a magyarok példáját, most megfizetnek érte

A németek írásba is adták: ez a titka a nemzetközi sikereknek Magyarországon
Elképesztő fejlődés valósult meg az elmúlt években.
A Handelsblatt cikke rámutat, hogy mivel az elektromos autók értékének csaknem 40 százalékát teszik ki az akkumulátorok, és Németország nem épített ki saját gyártást, így a magyarországi CATL-beruházás stratégiai jelentőségű lett.
A német autóipari beszállítók mély válságban vannak, a Bosch nyeresége megfeleződött, 2027-re halasztották eredeti profitcéljaikat – írja a Handelsblatt.
A cikk szerint
a kínai CATL gyorsan közelíti meg a Boscht, és az idén induló magyarországi CATL-gyár termelésével várhatóan átveszi a vezető szerepet az akkumulátorpiacon.
