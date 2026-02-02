Egyre nagyobb a baj Németországban: nem követték a magyarok példáját, most megfizetnek érte

2026. február 02. 09:59

A Handelsblatt cikke rámutat, hogy mivel az elektromos autók értékének csaknem 40 százalékát teszik ki az akkumulátorok, és Németország nem épített ki saját gyártást, így a magyarországi CATL-beruházás stratégiai jelentőségű lett.

2026. február 02. 09:59

A német autóipari beszállítók mély válságban vannak, a Bosch nyeresége megfeleződött, 2027-re halasztották eredeti profitcéljaikat – írja a Handelsblatt. A cikk szerint

a kínai CATL gyorsan közelíti meg a Boscht, és az idén induló magyarországi CATL-gyár termelésével várhatóan átveszi a vezető szerepet az akkumulátorpiacon. A beszámoló megjegyzi, mivel az elektromos autók értékének csaknem 40 százalékát teszik ki az akkumulátorok, és Németország nem épített ki saját gyártást, így a magyarországi beruházás stratégiai jelentőségű lett.

Nyitókép: AFP/Jonathan Nackstrand *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

