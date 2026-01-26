A németek írásba is adták: ez a titka a nemzetközi sikereknek Magyarországon

Miskolcon a gyártás és a fejlesztés nemzetközi szinten is meghatározóvá vált.

A beszámoló megjegyzi, a miskolci kéziszerszámgyártás története a 2000-es évek elején indult, majd néhány éven belül új, modern csarnokban folytatódott. Az évek során a telephely jelentős növekedésen ment keresztül, mára több gyártócsarnokot, és egy, több országot kiszolgáló, korszerű logisztikai központot is magában foglal.