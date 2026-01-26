Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
bosch Németország Magyarország gyártás miskolc

A németek írásba is adták: ez a titka a nemzetközi sikereknek Magyarországon

2026. január 26. 11:44

A Bosch közleménye alapján Miskolcon a gyártás és a fejlesztés nemzetközi szinten is meghatározóvá vált.

2026. január 26. 11:44
null

Az, hogy Miskolcon a gyártás és a fejlesztés egy helyszínen működik, a mindennapokban gyors reakcióidőt és hatékony visszacsatolást jelent – írja közleményében a Bosch.

A cég podcastjában elhangzott:

Miskolcon a gyártás és a fejlesztés nemzetközi szinten is meghatározóvá vált.

A beszámoló megjegyzi, a miskolci kéziszerszámgyártás története a 2000-es évek elején indult, majd néhány éven belül új, modern csarnokban folytatódott. Az évek során a telephely jelentős növekedésen ment keresztül, mára több gyártócsarnokot, és egy, több országot kiszolgáló, korszerű logisztikai központot is magában foglal.

Nyitókép: AFP/Andreas Solaro

Összesen 6 komment

Chekke-Faint
2026. január 26. 12:40
Persze itt azér óvatosnak kell lenni, A liberális szemléletet nehogy bengedjük mert az nem ér meg egy üzemet sem. Valószínű a német cégek áttelepülésével a pusztító ideológai veszélye is nőni fog. Sőt úgy nézem felgyorsíották a glogalisták exportját is....DDD
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. január 26. 12:11
összeszerelőüzem!
Válasz erre
0
1
Vata Aripeit
2026. január 26. 12:00
viszont ami érdekes, hogy a miskolci BOSCH gyárkomlexum fele már SEGA (kínai), mert a BOSCH eladta, szal van ott egy komplexum , az épületek ugyanúgy néznek ki, a terület azonos, csak a gyáregység egyik fele SEGA a másik fele BOSCH...mókás :-)
Válasz erre
0
0
diodoro3
2026. január 26. 11:48
Hát mégsem bölcsész termelés hozza el a kánaánt, hanem a mérnöké?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!