01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
mercedes Magyarország Kecskemét németország autóipar Egyesült Államok

A németek hivatalosan is bejelentették: ezt a szerepet szánják Magyarországnak

2026. január 22. 10:51

Miközben Németország mellett az Egyesült Államokban is akadozik a Mercedes gyártása, a kecskeméti üzem egyre fontosabb szerephez jut a cég stratégiájában.

2026. január 22. 10:51
null

Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója bejelentette, hogy az Egyesült Államokban tervezett GLC SUV gyártásának bővítése késik: a jelenlegi modell helyett csak a következő generáció készül majd Tuscaloosában 2027 után.

A Handelsblatt cikke szerint

az európai gyártás továbbra is meghatározó marad, például a kecskeméti üzem alacsonyabb költségei miatt fontos szerepet tölt be.

Källenius azt állította, hogy valójában nem Németországból vonnak ki kapacitást, hanem a helyi igényekhez igazodnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Chekke-Faint
2026. január 22. 16:46
Mi az hogy szánják? Nincs más opció. Habár van, de azok megbízhatatlan gazdasági környzetben vannak... Tudomásul kell venni Magyarország tényleg egy jó hely. Na lipcsik lehet okádni....DDD
lacika-985
2026. január 22. 16:17
Az hogy a helyi igényekhez alkalmazkodnak az csak annyit jelent hogy a németek már nem tudják megvenni a prémium kategóriát ..
Reszelő Aladár
2026. január 22. 15:55
Szóval az van, hogy a Merci már nem győzni a német béreket fizetni azóta, hogy a német gazdaság nem növekszik olyan mértékben, hogy fenn tudja tartani az ottani magas termelési költségeket a vevők meg kellő számban ki tudják fizetni a magas fogyasztói árakat. Közgazdasági szempontból volt egy komparatív előnyük (belső égésű technológia), amit adminisztratví úton kivezetettenek az EU-val, ezt leváltották egy olyan technológiára, ahol már abszolút hátrányuk van (elekromobilitás), végül az atomerőmű bezárással felemelték az energiaköltségeiket a ruszkikkal való cseszekedéssel pedig a nyersanyag költségeket. Egy okos öngyilkos olyan módszert választ, ami biztos, gyors és fájdalommentes. A németek ehelyett a körfűrészes felszeletelést választottoták. Se nem gyors, se nem biztos, se nem fájdalommentes. És most hogy rájöttek, most gyorsan megtámadnák a ruszkikat. Önkéntesnek meg bevennék megint egész EUrópát...
74bro
2026. január 22. 15:53
Imádom ezt az összeszerelő üzemezést. Az Audi például komoly pénzt fektetett be a győri egyetem fejlesztésébe, a sport támogatásába, stb. De rendben van, baloskáim, űzzük el ezeket az üzemeket, helyette építsen Mészáros Lőrinc Orbán földjének a határába egy autógyárat, ahol olyan elektro-Trabantokat gyártanak, amelyek három másodperc alatt gyorsulnak fel fénysebességre. Persze akkor az agyatokba beépített szoftver átváltana összeszerelő üzemről Orbán lopra.
