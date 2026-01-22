A németek hivatalosan is bejelentették: ezt a szerepet szánják Magyarországnak

A németek rájöttek Magyarország két titkára – ettől a következménytől félnek leginkább
Több neves szakértő is megszólalt az ügyben.
Miközben Németország mellett az Egyesült Államokban is akadozik a Mercedes gyártása, a kecskeméti üzem egyre fontosabb szerephez jut a cég stratégiájában.
Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója bejelentette, hogy az Egyesült Államokban tervezett GLC SUV gyártásának bővítése késik: a jelenlegi modell helyett csak a következő generáció készül majd Tuscaloosában 2027 után.
A Handelsblatt cikke szerint
az európai gyártás továbbra is meghatározó marad, például a kecskeméti üzem alacsonyabb költségei miatt fontos szerepet tölt be.
Källenius azt állította, hogy valójában nem Németországból vonnak ki kapacitást, hanem a helyi igényekhez igazodnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Több neves szakértő is megszólalt az ügyben.
Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.