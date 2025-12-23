Áramütés a jövőből: új technológiát mutattak be a BME-n

Hegedűsné Baranyai Nóra és Zsiborács Henrik (Pannon Egyetem) bemutatta a VRFB-rendszerek áramhálózatba kapcsolásához szükséges menetrendrendezési modelleket. Kutatásuk rávilágított arra, hogy a vanádium-redox akkumulátorok kiválóan alkalmasak a napelemes rendszerek ingadozásainak kiegyenlítésére és a hálózati stabilitás javítására. Pintér Gábor (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont) átfogó összehasonlítást végzett a három fő hálózati akkumulátortípus – NaS (nátrium-kén), VRFB és lítiumion – között. Az elemzés kimutatta, hogy a VRFB-rendszerek élettartama és skálázhatósága hosszú távon sokkal versenyképesebbé teheti őket. Ez igaz gazdasági oldalról is: Szolnoki Pálma (BME ZKK) részletes gazdasági modelleket mutatott be a VRFB-tárolók megtérülésére vonatkozóan. Az elemzés szerint a jelenlegi energiaárak és szabályozási környezet mellett 8–12 év közötti megtérülési idővel lehet számolni, ami a támogatási rendszerek fejlesztésével jelentősen javítható.

Ugyanis a VRFB-akkumulátorok bizonyítottan legalább 20 ezer ciklusnyi töltéslemerítésre alkalmasak, mi több, 270 ezer ciklust is elértek már ellenőrzött teszteken. Ráadásul alapesetben is mintegy 20 évnyi működési élettartam és minimális karbantartási igény várható e technológia révén.

Raisz Dávid és Tóth Balázs (BME VET) a vanádium-redox akkumulátorok öregedési folyamatainak digitálisiker-modellezését mutatta be, hangsúlyozva, hogy a fejlett megoldások lehetővé teszik az akkumulátorok teljes élettartama alatt zajló változások pontos nyomon követését. Józsa Viktor (BME EGR) a VRFB áramlásos rendszerek hőtechnikai kihívásait vizsgálta és javaslatokat tett a hőkezelési folyamatok optimalizálására, amelyek elengedhetetlenek a hosszú távú működéshez és a teljesítmény fenntartásához. Sziffer Bence (BME EGR) a VRFB-rendszerek skálázási problémáit elemezte, különös figyelmet fordítva arra, hogy hogyan lehet az egyes megoldásokat gazdaságosan és hatékonyan bővíteni a különböző alkalmazások igényeihez.

Szücs Mátyás (BME EGR) egy két hőmérsékletű modell segítségével dolgozta ki a VRFB-cellákban zajló hővezetési és hőátadási folyamatok pontos modellezését, amely kulcsfontosságú a hatékony működés biztosításához. Kustán Réka (BME EGR) a Peak Shaving alkalmazásokra fókuszált, és egy szimulációval mutatta be, hogyan járulhatnak hozzá a VRFB-rendszerek a hálózati stabilitás fenntartásához, különösen a csúcsidőszakokban történő energiaellátás optimalizálásában.

A konferencia záró előadásában Kun Róbert, a HUN-REN TTK kutatási csoportvezetője foglalta össze a lítiumion-technológiák, benne az új összetételű, de lítiumos akkumulátorok és a VRFB-technológia előnyeit és kihívásait. Megerősítette, hogy áramhálózatba kapcsolt, megawattos nagyságrendű tárolásra jelenleg messze a legfejlettebb, a legtöbb előnnyel járó technológiát jelenti a VRFB, amely mind csúcsteljesítményben, mind kapacitásban a legkönnyebben alakítható.