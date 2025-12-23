Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetemen akkumulátor magyarország technológia

Áramütés a jövőből: új technológiát mutattak be a BME-n

2025. december 23. 13:00

Miközben Európa lázasan keresi a választ arra, hogyan tárolhatjuk a megújuló energiákat, a Budapesti Műszaki Egyetemen nagy pillanatnak lehettünk tanúi: először rendeztek hazánkban vanádium-redox akkuworkshopot.

2025. december 23. 13:00
null

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezte meg az Ideona Zrt., a Pannon Egyetem és a BME közös szervezésében az első magyar VRFB (Vanadium Redox Flow Battery, azaz vanádium-redox áramlási akkumulátor) workshopot, amely az ilyen tárolók hálózati szerepének vizsgálata a naperőmű szabályozásában nevű projekt (2021-2.1.1-EK-2021-00001) szakmai záróeseménye volt. 

Horváth Viktor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) helyettes államtitkára beszédében kiemelte a hazai villamosáram-hálózatban az energiatárolási kapacitások bővítésének stratégiai fontosságát, hiszen ezek képesek a megújuló energiaforrások (nap- és szélenergia) hosszú órákon keresztüli eltárolására. Továbbá ígéretet tett arra, hogy az EM mind a pénzügyi, mind a szabályozási támogatások alakításában nyitott marad, és a jövőben is meghallgatja a szakmai véleményeket. Továbbá a minisztérium üdvözli, hogy a kapacitások minél színesebb, azaz többféle tárolási technológiával megvalósuló energiatárolói mixét alakíthatja ki Magyarország. Köztük olyan különlegesen előremutató megoldásokat, mint az Ideona Zrt. által meghonosított VRFB. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Japántól Ösküig 

Mihalovics Péter, a VRFB projektek konzorciumvezetője, az Ideona Csoport igazgatósági elnöke hangsúlyozta, hogy a vanádium-redox egy igen rugalmasan használható technológia. A cég 2024 tavaszán Öskün adta át az első rendszert, amelyben szorosan együttműködött a BME és a Pannon Egyetem kutatóival, szakértőivel. Az ötletet egy tíz évvel korábbi japán szakmai út adta, ahol az ottani fejlesztési miniszter hívta fel az Ideona vezetőjének figyelmét az egyik iparági vezető, a Sumimoto cég akkor még különlegesnek számító megoldására. A cégvezető hozzátette: jelenleg 7 MW-nyi (28 MWh kapacitású) új VRFB-projekt van folyamatban öt további naperőmű-helyszínen ún. kolokációs megvalósítással. Elmondta azt is, hogy a következő öt évben éves átlagban további 20-30 MW-nyi VRFB-akkumulátoros energiatároló egységet telepítenének, amely a régióban a céget e technológia egyik legnagyobb szereplőjévé teszi. 

A rendezvény résztvevői számára a VRFB-technológia alapjait és annak előnyeit Imre Attila, a BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék vezetője ismertette közérthető formában. 

A legfontosabb, hogy a technológia a lítiumion-megoldásokhoz képest tartósabb, sokkal lassabban degradálódó energialeadók alakíthatók ki. Azaz a VRFB jóval hosszabb ideig képes áthidalni azokat az időszakokat, amikor a naperőműveknél nem termelődik elég áram, de a hálózatban nagy szükség lenne rá. 

Az ösküi projekt jelentősége 

A workshop kiemelt témája volt, hogy Öskün, az Ideona Zrt. telephelyén megépült Magyarország első naperőművel kombinált vanádium-redox flow alapú hibrid villamosenergia-tárolója. 

Ez volt tehát az első olyan rendszer hazánkban, amely sikerrel demonstrálta a VRFB-technológia gyakorlati alkalmazhatóságát, mégpedig az ottani napelemparkokkal kombinálva. Mint kiderült, a hazai sikerekre pár hónapja egy bécsi szakmai konferencián is felfigyeltek, így 2026 nyarán Budapesten rendezik meg a VRFB-technológia következő nagy szakmai összejövetelét – ezt már Czipó György, az Ideona Zrt. szakértője emelte ki. Előadásában elmondta, hogy a technológia nemzetközi piaci lehetőségeit vizsgálta, kiemelve az új brit energiatárolói támogatási modellt. Ennek egyik legnagyobb nyertesei a VRFB-akkuk lehetnek, hiszen a termeléstől számítva minimum 8 órán keresztül kell biztosítani a tárolási lehetőséget, és ebben kiemelkedően teljesít a vizsgált technológia. Ez a brit Cap and Floor támogatási rendszer pedig jelentős termelés felfuttatási-felskálázási lehetőséget jelent, amelynek nyomán a VRFB-megoldások ára szakértői becslés szerint legalább 40 százalékkal csökkenhet a következő években, ami végleg eldöntheti a hosszú távú tárolást a VRFB-technológia javára. 

Versenyképesebb a konkurenseknél 

Hegedűsné Baranyai Nóra és Zsiborács Henrik (Pannon Egyetem) bemutatta a VRFB-rendszerek áramhálózatba kapcsolásához szükséges menetrendrendezési modelleket. Kutatásuk rávilágított arra, hogy a vanádium-redox akkumulátorok kiválóan alkalmasak a napelemes rendszerek ingadozásainak kiegyenlítésére és a hálózati stabilitás javítására. Pintér Gábor (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont) átfogó összehasonlítást végzett a három fő hálózati akkumulátortípus – NaS (nátrium-kén), VRFB és lítiumion – között. Az elemzés kimutatta, hogy a VRFB-rendszerek élettartama és skálázhatósága hosszú távon sokkal versenyképesebbé teheti őket. Ez igaz gazdasági oldalról is: Szolnoki Pálma (BME ZKK) részletes gazdasági modelleket mutatott be a VRFB-tárolók megtérülésére vonatkozóan. Az elemzés szerint a jelenlegi energiaárak és szabályozási környezet mellett 8–12 év közötti megtérülési idővel lehet számolni, ami a támogatási rendszerek fejlesztésével jelentősen javítható. 

Ugyanis a VRFB-akkumulátorok bizonyítottan legalább 20 ezer ciklusnyi töltéslemerítésre alkalmasak, mi több, 270 ezer ciklust is elértek már ellenőrzött teszteken. Ráadásul alapesetben is mintegy 20 évnyi működési élettartam és minimális karbantartási igény várható e technológia révén. 

Raisz Dávid és Tóth Balázs (BME VET) a vanádium-redox akkumulátorok öregedési folyamatainak digitálisiker-modellezését mutatta be, hangsúlyozva, hogy a fejlett megoldások lehetővé teszik az akkumulátorok teljes élettartama alatt zajló változások pontos nyomon követését. Józsa Viktor (BME EGR) a VRFB áramlásos rendszerek hőtechnikai kihívásait vizsgálta és javaslatokat tett a hőkezelési folyamatok optimalizálására, amelyek elengedhetetlenek a hosszú távú működéshez és a teljesítmény fenntartásához. Sziffer Bence (BME EGR) a VRFB-rendszerek skálázási problémáit elemezte, különös figyelmet fordítva arra, hogy hogyan lehet az egyes megoldásokat gazdaságosan és hatékonyan bővíteni a különböző alkalmazások igényeihez. 

Szücs Mátyás (BME EGR) egy két hőmérsékletű modell segítségével dolgozta ki a VRFB-cellákban zajló hővezetési és hőátadási folyamatok pontos modellezését, amely kulcsfontosságú a hatékony működés biztosításához. Kustán Réka (BME EGR) a Peak Shaving alkalmazásokra fókuszált, és egy szimulációval mutatta be, hogyan járulhatnak hozzá a VRFB-rendszerek a hálózati stabilitás fenntartásához, különösen a csúcsidőszakokban történő energiaellátás optimalizálásában. 

A konferencia záró előadásában Kun Róbert, a HUN-REN TTK kutatási csoportvezetője foglalta össze a lítiumion-technológiák, benne az új összetételű, de lítiumos akkumulátorok és a VRFB-technológia előnyeit és kihívásait. Megerősítette, hogy áramhálózatba kapcsolt, megawattos nagyságrendű tárolásra jelenleg messze a legfejlettebb, a legtöbb előnnyel járó technológiát jelenti a VRFB, amely mind csúcsteljesítményben, mind kapacitásban a legkönnyebben alakítható. 

Végezetül Kaderják Péter neves energetikai szakértő, illetve korábbi szakpolitikus foglalta össze zárszavában a szakmai workshop tanulságait. Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjeként kiemelte, hogy Magyarország világelső a napenergia áramtermelésben való részesedésében, így természetes, hogy a jövő energetikájának egyik legfontosabb területén, az energiatárolásban is egyre fontosabb szerepet töltünk be. E szerep erősödésének egyik fontos példáját jelenti az a szakmai diskurzus is, amely ezen a konferencián elkezdődött. 

 

Kapcsolódó: 

 

    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: Balaton József/MTI/MTVA

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
•••
2025. december 23. 16:14 Szerkesztve
Jelenleg csak ipar és nagy méretekben rentábilis. Háztartási felhasználás kizárt.....
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. december 23. 14:52
na mi a fasz van?..feltaláltátok a hidegfúziót?....
Válasz erre
0
1
csulak
2025. december 23. 13:39
Le a kalappal, remelem jol fog mukodni es megoldodik a megujulo energia tarolas
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!