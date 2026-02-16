Itt van a papírakkumulátor

Amíg a világ a lítiumion-technológia árnyoldalaival – a környezetszennyező bányászattal és a tűzveszéllyel – küzd, Szingapúr egy merész húzással a növényi rostok felé fordult. Az év elejére a Flint és a Nanyang Technológiai Egyetem közös fejlesztése átlépte a laboratóriumok küszöbét: megnyílt az első gyár, amely képes a papírgyártás alapanyagául szolgáló, cellulózbázisú, biológiailag lebomló, mégis nagy energiasűrűségű akkumulátorokat ontani magából. Ez a technológia egy olyan újabb alternatíva, amely az elektronikaihulladék-mentes kor első fontos mérföldköve lehet.

A kényszer szülte innováció

Szingapúr mint erőforrásokban szegény, de innovációban gazdag városállam, évek óta keresi a választ a globális energiaválságra és a fenntarthatósági dilemmákra. A lítiumion-akkumulátorok dominanciája az idei évre elért egy olyan pontot, ahol a nyersanyaghiány és az újrahasznosítási nehézségek már gátolják az elektronika energiaellátásának fejlődését. Itt lépett be a képbe a cellulóz.