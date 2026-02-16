Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szingapúr akkumulátor technológia

Itt van a papírakkumulátor

2026. február 16. 21:27

Felejtsük el a gyúlékony lítiumot: megérkezett a papírgyártásban is használt, cellulózrostokból készült, ollóval vágható akkumulátor, amely nem robban fel és teljesen lebomlik. A szingapúri innováció tökéletesen illeszkedik az EU új zöldstratégiájába, így hamarosan európai gyárakban is megjelenhet.

2026. február 16. 21:27
null

Amíg a világ a lítiumion-technológia árnyoldalaival – a környezetszennyező bányászattal és a tűzveszéllyel – küzd, Szingapúr egy merész húzással a növényi rostok felé fordult. Az év elejére a Flint és a Nanyang Technológiai Egyetem közös fejlesztése átlépte a laboratóriumok küszöbét: megnyílt az első gyár, amely képes a papírgyártás alapanyagául szolgáló, cellulózbázisú, biológiailag lebomló, mégis nagy energiasűrűségű akkumulátorokat ontani magából. Ez a technológia egy olyan újabb alternatíva, amely az elektronikaihulladék-mentes kor első fontos mérföldköve lehet. 

A kényszer szülte innováció 

Szingapúr mint erőforrásokban szegény, de innovációban gazdag városállam, évek óta keresi a választ a globális energiaválságra és a fenntarthatósági dilemmákra. A lítiumion-akkumulátorok dominanciája az idei évre elért egy olyan pontot, ahol a nyersanyaghiány és az újrahasznosítási nehézségek már gátolják az elektronika energiaellátásának fejlődését. Itt lépett be a képbe a cellulóz.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

A kutatók rájöttek, hogy a speciálisan kezelt papírrostok nemcsak hordozófelületek, hanem az akkumulátorok részei is lehetnek.  

A szingapúri Flint startup év eleji gyárnyitása azt bizonyítja, hogy a „bioakkumulátor” immár realitás, nem csupán tudományos fantasztikum. 

 

Cellulóz az elektródák között  

A technológia lelke egy már korábban nyilvánosságra került komplex kémiai eljárás, amely a cellulózrostokat nanoszintű vezetővé alakítja. A hagyományos akkumulátorokban fémfóliákat használnak anódként és katódként, Szingapúrban viszont ezeket papírszövetre nyomtatott cink- és mangánalapú tintákkal váltották ki. Az elválasztó réteg szintén cellulózból készül, amit egy vízbázisú hidrogél elektrolittal itatnak át. 

Ez a felépítés gyökeresen eltér a megszokottól: nincsenek szerves oldószerek, amelyek belobbannának, és nincs szükség hermetikusan zárt nehéz fémházra sem.  

Mi több, mivel a cellulózváz rugalmas, lehetővé teszi, hogy az akkumulátor formája kövesse a készülék kialakítását, ne pedig fordítva. 

Nagy az energiasűrűsége is 

A technológia kapcsán a szkeptikusok érve sokáig az volt, hogy a papíralapú cellák sosem érik el a lítium teljesítményét. Az idei adatok azonban rácáfoltak erre, hiszen a Flint sorozatgyártott cellái mára elérték a 225-230 Wh/kg energiasűrűséget, ami nagyjából megegyezik a jelenleg forgalomban lévő középkategóriás okostelefon-akkumulátorok tudásával.  

Természetesen még van hová fejlődni, hiszen a csúcskategóriás, extrém nagy teljesítményű elektromos autókhoz egyelőre kísérleti fázisban vannak a cellulóz megoldások, ám a kisebb viselhető eszközök, mint az okosóra, az okosfitnesz-karkötő és az elektronikát tartalmazó orvosi tapaszok területén a technológia már most teljes értékű helyettesítő. A cellák élettartama eléri az 1000 töltési ciklust, ami egy átlagos okoseszköz esetén legalább 3-4 év gondtalan használatot jelent. 

Vízbázisú védelem 

A lítiumion-akkumulátorok legnagyobb kockázata, hogy gyúlékonyak, és egy sérülés esetén bekövetkező zárlat pedig láncreakciót indít el, ami a hagyományos módszerekkel elolthatatlan elektromosakku-tűzhöz vezet. A szingapúri cellulózakku ezzel szemben vízbázisú elektrolitot használ, így nem gyúlékony.  

A 2026-os ipari bemutatókon a mérnökök ollóval vágták ketté a működő akkumulátort, miközben az tovább táplálta a csatlakoztatott LED-kijelzőt,  

És nem volt sem füst, sem szikra. Ez alapjaiban változtatja meg a logisztikát is, hiszen így ezek az akkumulátorok normál küldeményként, speciális tűzvédelmi konténerek nélkül szállíthatók repülőgépen is, ami jelentősen csökkenti a globális ellátási láncok költségeit. 

Komposztálható megoldás 

A környezetvédelmi hatás talán az egyik legérdekesebb aspektusa a „papírakkumulátoroknak”: míg a hagyományos aksik alig 5-10 százalékát hasznosítják újra globálisan – főként a bonyolult, költséges technológia miatt –,  

a cellulózakku az élettartama végén egyszerűen komposztálható. 

A mérések szerint optimális talajviszonyok között a cella vázszerkezete és a papíralapú elektródák 40-50 nap alatt teljesen lebomlanak. A benne lévő ásványi anyagok, mint a mangán és a cink, pedig olyan kis koncentrációban és vegyületi formában vannak jelen, hogy nem mérgezők a talaj mikroorganizmusai számára.  

Ezzel Szingapúr megalkotta az első olyan hordozható energiaforrást, amely nem hagy hátra évszázadokig mérgező hulladékot. 

Olcsóbb jövő 

A gyártás megkezdésének az egyik fő gátja korábban az ár volt, azonban a szingapúri üzemben alkalmazott „roll-to-roll” (tekercsről tekercsre) nyomtatási technológia – amely hasonló a napilapok nyomtatásához – rendkívül gyors és olcsó. Míg a lítiumion-cellák előállítása szinte laboratóriumi körülményeket és drága vákuumtechnológiát igényel, a cellulózakku gyártása lényegesen egyszerűbben megvalósítható. Az idén  

a gyártási költségük 45-55 dollár/kWh-ra esett, ami kevesebb mint a fele a lítiumalapú versenytársaiénak.  

Ez a költségelőny teszi lehetővé, hogy a technológia az olcsóbb fogyasztói cikkekben is megjelenjen. 

Piaci integráció 

Bár a fejlesztés szingapúri, a hatása globális. Az idén januárban több nagy elektronikai óriás, köztük a Logitech és az Amazon már partnerként álltak a Flint mellé. Az első termékek, amelyekben ezek a cellák debütálnak, az újratölthető okoscímkék, az eldobható (de immár környezetbarát) orvosi diagnosztikai eszközök és a vezeték nélküli perifériák.  

A Szingapúr kormány már tárgyal az Európai Unióval egy közös gyártóbázis létrehozásáról, mivel az új EU-s akkumulátorútlevél-szabályozás (Battery Passport) előnyben részesíti az ilyen fenntartható megoldásokat. 

Ez a történet rávilágít arra, hogy a fenntarthatóság nem feltétlenül jelent visszalépést a teljesítményben. A papíralapú tárolás megoldja a biztonsági kérdéseket, csökkenti a függőséget a ritkaföldfémektől és választ ad az elektronikai hulladék problémájára. Ahogy a technológia tovább fejlődik, nem az lesz a kérdés, hogy miért használunk papírt az akkumulátorokban, hanem az, hogy miért használtunk eddig bármi mást... 

Kapcsolódó: 

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: Növényi rostos akkumulátorokkal a világon sokfelé kísérleteznek (Fotó: PIERRE ANDRIEU / AFP)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
•••
2026. február 16. 22:16 Szerkesztve
a legrégebbi galvánelem valamikor az 1790-es években a Volta féle éppenséggel papírt használt az elektródák között ... otthon is barkácsolhatsz magadnak Volta oszlopot zink és réz korongok közé tett elektrolitva mártott itatos (vagy filc) meg valami elektrolit pl sós víz.. persze az ördög ált a részletekben lakik. Szinte naponta van egy ilyen cikk aztán mind szépen el is tűnik (a gonosz atomlobby néha meg a gonosz olajlobby stb stb).
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 16. 22:14
Lám a megszokottól gyökeresen eltérő nem jelent mindig tévutat. Persze, az USÁ-ban 2011-ben kifejlesztett fémioncsúcsos polimerszendvicses technológiát eltemették a prototípusok beüzemelése után, mert túl jók és veszélyesek voltak a petrodollár gazdaságra. Kínában pedig már szabadalmaztatták a 25 ezer, azaz huszonötezer (!) töltési ciklusú alumínium-víz, alumínium levegő akkumulátort. Akkor jöjjön végre az új akksik mellé a korszakváltó fénycsapdás grafén napelem, és fénycsapdás grafén bevonat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!