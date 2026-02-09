Soha nem látott fegyvert vetett be Ukrajna: így védenék meg magukat az oroszok leghalálosabb csapásától (VIDEÓ)

Zelenszkij tábornokai meghúzták a váratlant: ezzel a stratégiával indíthat Ukrajna ellentámadást a fronton
Ukrajna célja egy halálzóna kialakítása lehet.
Az ukrán fejlesztésű eszköz egy, már régóta ismert technológiát alkalmaz.
Az elmúlt napokban kerültek nyilvánosságra az első felvételek az ukrán fegyveres erők legújabb szárazföldi pilóta nélküli eszközéről (UGV), a Szirki nevű rendszerről.
A kisméretű, távirányítású járművet kifejezetten egyetlen, jól körülhatárolt feladatra fejlesztették:
az ellenséges aknamezők felszámolására.
Az ukrán fejlesztésű eszköz egy olyan, már régóta ismert technológiát alkalmaz, amelyet a fegyveres erők évtizedek óta használnak aknamentesítési műveletek során. Ennek lényege, hogy a jármű egy több méter hosszúságú, zsinórszerű robbanótöltetet lő ki, amely detonációt követően viszonylag nagy kiterjedésű területet képes egyszerre megtisztítani az aknáktól.
A robbanótöltet jelentős pusztító erővel bír, ugyanakkor hatótávolsága meglehetősen korlátozott. Mindezek fényében nem zárható ki, hogy az egyszerű és költséghatékony Szirki – különösen egy esetleges sorozatgyártás megindulása után – aknamentesítésen kívül más, támogató vagy harci szerepkörben is megjelenhet a fronton.
