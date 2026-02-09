Soha nem látott fegyvert vetett be Ukrajna: így védenék meg magukat az oroszok leghalálosabb csapásától (VIDEÓ)

az ellenséges aknamezők felszámolására.

Az ukrán fejlesztésű eszköz egy olyan, már régóta ismert technológiát alkalmaz, amelyet a fegyveres erők évtizedek óta használnak aknamentesítési műveletek során. Ennek lényege, hogy a jármű egy több méter hosszúságú, zsinórszerű robbanótöltetet lő ki, amely detonációt követően viszonylag nagy kiterjedésű területet képes egyszerre megtisztítani az aknáktól.