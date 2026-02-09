Ft
fegyveres erő szirki akna orosz-ukrán háború technológia jármű

Soha nem látott fegyvert vetett be Ukrajna: így védenék meg magukat az oroszok leghalálosabb csapásától (VIDEÓ)

2026. február 09. 11:32

Az ukrán fejlesztésű eszköz egy, már régóta ismert technológiát alkalmaz.

2026. február 09. 11:32
null

Az elmúlt napokban kerültek nyilvánosságra az első felvételek az ukrán fegyveres erők legújabb szárazföldi pilóta nélküli eszközéről (UGV), a Szirki nevű rendszerről.

A kisméretű, távirányítású járművet kifejezetten egyetlen, jól körülhatárolt feladatra fejlesztették: 

az ellenséges aknamezők felszámolására.

Az ukrán fejlesztésű eszköz egy olyan, már régóta ismert technológiát alkalmaz, amelyet a fegyveres erők évtizedek óta használnak aknamentesítési műveletek során. Ennek lényege, hogy a jármű egy több méter hosszúságú, zsinórszerű robbanótöltetet lő ki, amely detonációt követően viszonylag nagy kiterjedésű területet képes egyszerre megtisztítani az aknáktól.

A robbanótöltet jelentős pusztító erővel bír, ugyanakkor hatótávolsága meglehetősen korlátozott. Mindezek fényében nem zárható ki, hogy az egyszerű és költséghatékony Szirki – különösen egy esetleges sorozatgyártás megindulása után – aknamentesítésen kívül más, támogató vagy harci szerepkörben is megjelenhet a fronton.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tuners
2026. február 09. 13:34
“Soha nem látott fegyvert” “egy olyan, már régóta ismert technológiát alkalmaz, amelyet a fegyveres erők évtizedek óta használnak” Akkor ez már egy régóta ismert soha nem látott. Esetleg évtizedek óta soha nem látott. Nagy spílerek ezek az ukik, na….
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. február 09. 13:29
Balfasz Mandi!
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2026. február 09. 13:04
"Soha nem látott fegyver" "a jármű egy több méter hosszúságú, zsinórszerű robbanótöltetet lő ki" Ez már kabaré, Ukriner.
Válasz erre
2
0
wadcutter
2026. február 09. 12:14
paradicsomkonzerv, a bábuska azzal is le tudja dobni a drónokat
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!