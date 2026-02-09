Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij ukrán védelmi erők halálzóna orosz-ukrán háború stratégia drón

Zelenszkij tábornokai meghúzták a váratlant: ezzel a stratégiával indíthat Ukrajna ellentámadást a fronton

2026. február 09. 10:38

Ukrajna célja egy halálzóna kialakítása lehet.

2026. február 09. 10:38
null

Ukrajna ellentámadást indíthat Oroszországgal szemben, amelynek mértéke azonban nem feltétlenül éri majd el a 2022-es támadásét – jelentette ki Kirilo Veres, a K2 jelzésű 20. pilóta nélküli rendszerek dandárjának parancsnoka az UNIAN cikke szerint.

Veres szerint az ellenséges erők fokozatos visszaszorítása lehet a reális forgatókönyv, valamint egy úgynevezett „halálzóna”, vagyis megsemmisítési zóna kialakítása a fronttól számított 15–20 kilométeres mélységben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Nem hiszek egy több száz kilométeres ellentámadásban. Abban viszont igen, hogy fokozatosan visszaszorítsuk az ellenséget és kiterjesszük a halálzónát”

 – fogalmazott a dandárparancsnok.

Elmondása szerint az Ukrán Védelmi Erők egyik legfontosabb feladata jelenleg az, hogy a csapásmérést az ellenség védelmének mélyére helyezzék át. Ennek végrehajtása azonban rendkívül összetett, mivel közben az egész frontvonal mentén biztosítani kell a gyalogsági egységek folyamatos támogatását. „Nem hagyhatjuk a gyalogságot támogatás nélkül még néhány hónapra sem azért, hogy teljes mértékben a mélységi csapásokra koncentráljunk. Ez túl nagy kockázatot jelentene a fronton” – hangsúlyozta.

Ezt is ajánljuk a témában

Veresz szerint a modern hadviselés hatalmas emberi és pénzügyi erőforrásokat igényel, a hadműveletek hatékonysága pedig egyre inkább a technológiai fölénytől függ, különösen a pilóta nélküli rendszerek terén. Emellett a parancsnokok részéről elengedhetetlen a gyors alkalmazkodás a folyamatosan változó harctéri körülményekhez.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Élő Éva
2026. február 09. 11:22
Feljegyzések az alu sisak alól: Ha a gyík ellenségeinek kama közé kerül leválasztja a farkát, majd később kinő. Ha a róka lába csapdába szorul, akkor inkább lerágja, és három lábon elsántikál, csakhogy éljen. Az ukrán nép soraiban is már megérhetett valami hasonló meggoldásd, de Zselével ez nem tud működni. Az emberben felmerül a sanda gyanú, hogy akiknek a proxija azok nem hagyják, mert nem baj ha Ukrajna lakatlan földdé válik, legalább lesz legalább hely a valahol máshol alkalmatlan lakosság betelepítésére. És nem a krími tatárokra gondolok és nem is a mesebeli nagy lLengyel országról ábrándozókra. Mennyi is a szaporodási rátájuk? A Tettrekészek megbízóinak az se gond, ha megdöglik a róka, elég lesz a bőre.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. február 09. 11:19
" Veresz szerint a modern hadviselés hatalmas emberi és pénzügyi erőforrásokat igényel, ........ egyre inkább a technológiai fölénytől függ, különösen a pilóta nélküli rendszerek terén. .........elengedhetetlen a gyors alkalmazkodás a folyamatosan változó harctéri körülményekhez....." Na ettől az eszméletlen hadi géniusztól most vágtam hanyatt magam. Ez aztán a hadúr. Az ókori hadviselés a kisujjában van, meg még Montecuccoliról is hallott ....csak azt nem értem miért nincs ez már Vlagyivosztoknál.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 09. 11:17
hatha a zorosozk is ezt a taktikat fogjak alkalmazni az ukrik ellen
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 09. 11:16
"jelentette ki Kirilo Veres" "Veresz szerint" Na most akkor melyik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!