Zelenszkij tábornokai meghúzták a váratlant: ezzel a stratégiával indíthat Ukrajna ellentámadást a fronton

Ukrajna célja egy halálzóna kialakítása lehet.
Ukrajna ellentámadást indíthat Oroszországgal szemben, amelynek mértéke azonban nem feltétlenül éri majd el a 2022-es támadásét – jelentette ki Kirilo Veres, a K2 jelzésű 20. pilóta nélküli rendszerek dandárjának parancsnoka az UNIAN cikke szerint.
Veres szerint az ellenséges erők fokozatos visszaszorítása lehet a reális forgatókönyv, valamint egy úgynevezett „halálzóna”, vagyis megsemmisítési zóna kialakítása a fronttól számított 15–20 kilométeres mélységben.
Nem hiszek egy több száz kilométeres ellentámadásban. Abban viszont igen, hogy fokozatosan visszaszorítsuk az ellenséget és kiterjesszük a halálzónát”
– fogalmazott a dandárparancsnok.
Elmondása szerint az Ukrán Védelmi Erők egyik legfontosabb feladata jelenleg az, hogy a csapásmérést az ellenség védelmének mélyére helyezzék át. Ennek végrehajtása azonban rendkívül összetett, mivel közben az egész frontvonal mentén biztosítani kell a gyalogsági egységek folyamatos támogatását. „Nem hagyhatjuk a gyalogságot támogatás nélkül még néhány hónapra sem azért, hogy teljes mértékben a mélységi csapásokra koncentráljunk. Ez túl nagy kockázatot jelentene a fronton” – hangsúlyozta.
Veresz szerint a modern hadviselés hatalmas emberi és pénzügyi erőforrásokat igényel, a hadműveletek hatékonysága pedig egyre inkább a technológiai fölénytől függ, különösen a pilóta nélküli rendszerek terén. Emellett a parancsnokok részéről elengedhetetlen a gyors alkalmazkodás a folyamatosan változó harctéri körülményekhez.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
