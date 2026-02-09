Zelenszkij tábornokai meghúzták a váratlant: ezzel a stratégiával indíthat Ukrajna ellentámadást a fronton

Ukrajna ellentámadást indíthat Oroszországgal szemben, amelynek mértéke azonban nem feltétlenül éri majd el a 2022-es támadásét – jelentette ki Kirilo Veres, a K2 jelzésű 20. pilóta nélküli rendszerek dandárjának parancsnoka az UNIAN cikke szerint.

Veres szerint az ellenséges erők fokozatos visszaszorítása lehet a reális forgatókönyv, valamint egy úgynevezett „halálzóna”, vagyis megsemmisítési zóna kialakítása a fronttól számított 15–20 kilométeres mélységben.