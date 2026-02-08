Elfogyott Zelenszkij türelme: bosszút esküdött és brutális lépéseket jelentett be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy Ukrajna szankciókat vezet be egyes külföldi gyártók ellen, akik az Ukrajna ellen bevetett orosz drónok és rakéták alkatrészeit készítik. „Ezeknek a fegyvereknek a gyártása lehetetlen lenne a kritikus külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a szankciók kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni” – közölte Zelenszkij az X-en. „Pontosan az ilyen vállalatok ellen vezetünk be új szankciókat” – szögezte le az elnök.

Az ukrán elnöki hivatal által közzétett két rendelet szerint a szankciók célpontjai között több kínai vállalat, valamint a volt Szovjetunióból, az Egyesült Arab Emírségekből és Panamából származó vállalatok is szerepelnek. A négy éve tartó háború befejezésére irányuló tárgyalások ellenére Oroszország az elmúlt hónapokban jelentősen növelte az Ukrajna elleni rakétatámadások és dróncsapások mértékét és számát, támadásait az energia- és logisztikai szektorra összpontosítva.