Döbbenetes térkép: olyan közel kerültek az oroszok az ukránok kulcsfontosságú városához, amire korábban még nem volt példa

Egyre kétségbeesettebb Zelenszkij: már Trumpot okolja az orosz támadások miatt
A teljes összeomlás szélén az ukrán energetikai rendszer.
Már csak néhány kilométerre van a belvárostól az orosz hadsereg.
Az orosz hadsereg 2022 tavaszán már elért a Harkivot övező autópályagyűrűig, majd az ukrán ellentámadások miatt kénytelen volt visszavonulni. Közel egy éve azonban újra megindultak a támadások a város irányába, noha a bekerítés és a város elfoglalása továbbra sem reális cél számukra.
Jelenleg a frontvonal mintegy 28–30 kilométerre van a belvárostól,
a város peremétől pedig körülbelül 20–22 kilométerre, amint azt A háborúk világa, a világ háborúi Facebook-oldal legutóbbi bejegyzése is részletesen bemutatja.
Moszkva lépéseinek mögött kettős katonai logika húzódik meg. Egyrészt biztonsági pufferzónát próbál kialakítani Ukrajna keleti részén, hogy Belgorod és környéke ne legyen közvetlenül lőtávolban az ukrán hagyományos csöves tüzérség számára, így Kijevet drágább rakéták és nagy hatótávolságú drónok bevetésére kényszerítse. Másrészt stratégiai célként fogalmazódik meg, hogy az orosz csapatok — hagyományos tüzérségük és olcsó FPV drónjaik révén — elérjék Harkivot, amely Ukrajna második legnagyobb városa és fontos nehézipari, hadiipari központ.
Bár a város közvetlen környéke már részben tüzérségi hatótávolságon belül található, a belső negyedek még nem. Ahhoz, hogy a külső kerületeket is tartósan tűz alá tudják venni, még 5–6 kilométeres előrenyomulásra lenne szükség, és további hasonló távolság a városközpont eléréséhez. Ez pedig a hadiipari termelés erőteljes visszaesését és Harkiv újabb, részleges elnéptelenedését eredményezné. Éppen ezért folynak a szinte napi szintű támadások, még akkor is, ha ezek túlnyomórészt nem járnak jelentős területi nyereséggel.
Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
