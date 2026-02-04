Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
harkiv orosz-ukrán háború térkép

Döbbenetes térkép: olyan közel kerültek az oroszok az ukránok kulcsfontosságú városához, amire korábban még nem volt példa

2026. február 04. 10:26

Már csak néhány kilométerre van a belvárostól az orosz hadsereg.

2026. február 04. 10:26
null

Az orosz hadsereg 2022 tavaszán már elért a Harkivot övező autópályagyűrűig, majd az ukrán ellentámadások miatt kénytelen volt visszavonulni. Közel egy éve azonban újra megindultak a támadások a város irányába, noha a bekerítés és a város elfoglalása továbbra sem reális cél számukra. 

Jelenleg a frontvonal mintegy 28–30 kilométerre van a belvárostól,

a város peremétől pedig körülbelül 20–22 kilométerre, amint azt A háborúk világa, a világ háborúi Facebook-oldal legutóbbi bejegyzése is részletesen bemutatja. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Moszkva lépéseinek mögött kettős katonai logika húzódik meg. Egyrészt biztonsági pufferzónát próbál kialakítani Ukrajna keleti részén, hogy Belgorod és környéke ne legyen közvetlenül lőtávolban az ukrán hagyományos csöves tüzérség számára, így Kijevet drágább rakéták és nagy hatótávolságú drónok bevetésére kényszerítse. Másrészt stratégiai célként fogalmazódik meg, hogy az orosz csapatok — hagyományos tüzérségük és olcsó FPV drónjaik révén — elérjék Harkivot, amely Ukrajna második legnagyobb városa és fontos nehézipari, hadiipari központ.

Bár a város közvetlen környéke már részben tüzérségi hatótávolságon belül található, a belső negyedek még nem. Ahhoz, hogy a külső kerületeket is tartósan tűz alá tudják venni, még 5–6 kilométeres előrenyomulásra lenne szükség, és további hasonló távolság a városközpont eléréséhez. Ez pedig a hadiipari termelés erőteljes visszaesését és Harkiv újabb, részleges elnéptelenedését eredményezné. Éppen ezért folynak a szinte napi szintű támadások, még akkor is, ha ezek túlnyomórészt nem járnak jelentős területi nyereséggel.

Forrás: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. február 04. 12:12
Ki mit gondol?! -ugyan hány NATO "önkéntes" védheti Harkovot?! -egy zászlóalj, netán egy ezred? -netán egy hadosztály...?! Hol tarthat a titkolt NATO vesztesség..?!
Válasz erre
0
0
baronet
2026. február 04. 11:46
Idő kérdése csak.
Válasz erre
3
0
Gubbio
2026. február 04. 11:24
Lassú víz partot mos... Moshatná kicsit gyorsabban is, de a lényeg az, hogy MOSSA!
Válasz erre
3
0
rezeda-kazmer
2026. február 04. 11:05
Tehát Bratislava. Uzsgorod, Beográd, Oradea, Timisoara, és Harkiv. Mi a közös ezekben a helységnevekben?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!