Döbbenetes térkép: olyan közel kerültek az oroszok az ukránok kulcsfontosságú városához, amire korábban még nem volt példa

Az orosz hadsereg 2022 tavaszán már elért a Harkivot övező autópályagyűrűig, majd az ukrán ellentámadások miatt kénytelen volt visszavonulni. Közel egy éve azonban újra megindultak a támadások a város irányába, noha a bekerítés és a város elfoglalása továbbra sem reális cél számukra.

Jelenleg a frontvonal mintegy 28–30 kilométerre van a belvárostól,

a város peremétől pedig körülbelül 20–22 kilométerre, amint azt A háborúk világa, a világ háborúi Facebook-oldal legutóbbi bejegyzése is részletesen bemutatja.