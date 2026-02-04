Egyre kétségbeesettebb Zelenszkij: már Trumpot okolja az orosz támadások miatt

Február 3-án éjszaka Oroszország az egyik legsúlyosabb téli támadást hajtotta végre Ukrajna ellen, elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozva. Az ukrán légierő szerint a támadásban több mint 450 drónt és több mint 70 rakétát (köztük rekord számú, 32 ballisztikus rakétát) vetettek be az orosz erők. A csapások Kijevet, Harkivot, Dnyiprót, Odesszát, Vinnyicát és más régiókat érintettek, jelentős károkat okozva erőművekben és elosztóhálózatban.

Több mint ezer lakóépület maradt fűtés nélkül Kijevben, miközben a hőmérséklet -20 °C alá süllyedt.

A Kyiv Indpendent cikke szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint ez a támadás közvetlenül cáfolja az Egyesült Államok által kezdeményezett, rövid távú „energiai fegyverszünet” sikerességét. Ezt hangsúlyozta megszólalásában Zelenszkij. „Ez pontosan Amerika javaslata volt: a diplomácia és a rendkívül hideg téli időjárás idejére állítsák le az energetikai objektumok elleni csapásokat. Személyes kérés érkezett az Egyesült Államok elnökétől.”