vlagyimir putyin Donald Trump Volodimir Zelenszkij egyesült államok ukrajna oroszország

Egyre kétségbeesettebb Zelenszkij: már Trumpot okolja az orosz támadások miatt

2026. február 04. 07:11

A teljes összeomlás szélén az ukrán energetikai rendszer.

2026. február 04. 07:11
null

Február 3-án éjszaka Oroszország az egyik legsúlyosabb téli támadást hajtotta végre Ukrajna ellen, elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozva. Az ukrán légierő szerint a támadásban több mint 450 drónt és több mint 70 rakétát (köztük rekord számú, 32 ballisztikus rakétát) vetettek be az orosz erők. A csapások Kijevet, Harkivot, Dnyiprót, Odesszát, Vinnyicát és más régiókat érintettek, jelentős károkat okozva erőművekben és elosztóhálózatban.

Több mint ezer lakóépület maradt fűtés nélkül Kijevben, miközben a hőmérséklet -20 °C alá süllyedt.

A Kyiv Indpendent cikke szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint ez a támadás közvetlenül cáfolja az Egyesült Államok által kezdeményezett, rövid távú „energiai fegyverszünet” sikerességét. Ezt hangsúlyozta megszólalásában Zelenszkij. „Ez pontosan Amerika javaslata volt: a diplomácia és a rendkívül hideg téli időjárás idejére állítsák le az energetikai objektumok elleni csapásokat. Személyes kérés érkezett az Egyesült Államok elnökétől.”

Zelenszkij szerint Oroszország nem tartotta be ezt a kérést, hanem éppen kihasználta a néhány napos szünetet arra, hogy felhalmozzon rakétákat és a legsúlyosabb fagyok idején mérjen csapást.

Zelenszkij szerint Oroszország a hideget használja fegyverként.

A támadás éppen az Abu-Dzabiban február 4-5-én kezdődő béketárgyalások előestéjén történt, amelyeken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vesznek részt.

Donald Trump elnök azonban cáfolta az ukrán elnök állításait. A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva Trump kijelentette:

Putyin „betartotta a szavát”, a tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott, és Oroszország ezután csapott le. 

Trump szerint „már egy hét is sok” és „bárminek örülni kell”, tekintettel a rendkívül hideg időjárásra. És megismételte, hogy Putyin teljesítette, amit ígért. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szintén reagált, aki szerint Trump „nem volt meglepve” azon, hogy Oroszország újra támadásba lendült. 

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

