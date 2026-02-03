Teljes az összeomlás: bedőlt Ukrajna – mi adjuk nekik az áramot

Fagyoskodó város, nyílt vádak: kirobbant a belháború Zelenszkij és Kijev között
Kijevben még mindig áldatlan állapotok uralkodnak, amiért az ukrán elnök a város polgármesterét hibáztatja.
Egyetlen éjszaka alatt sötétségbe borult a fél ország, a metró is leállt Kijevben.
Az Európából származó villamosenergia-import növekszik, de Ukrajna villamosenergia-hálózata az orosz bombázások után egyre törékenyebbnek tűnik.
A nyugat- és közép-ukrajnai áramkimaradás, amely leállította a kijevi metrót és a lakosokat fagypont alatti hőmérsékletnek tette ki, jól illusztrálja, hogy az áramellátó rendszer a összeomlás szélén áll. Bár a cikk nem említi, de Magyarország adja az ukrán áramimport jelentős részét.
Az Euractiv beszámolója szerint
nem az orosz támadások vagy kibertámadás okozta a hálózat összeomlását, hanem a nagyfeszültségű felsővezetéken felhalmozódott jég, amely megzavarta a villamosenergia-hálózatot.
„Ez a villamosenergia-hálózat kaszkádszerű leállását okozta” – mondta Denys Shmyhal, miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszter.
A kábeleken történő jéglerakódás nem ritka Ukrajnában vagy Moldovában, ahol a tél, mint most, gyakran nagyon hideg. Az ilyen rutin kihívásokkal való megbirkózás kudarca jól tükrözi, hogy az ország hálózatának üzemeltetője, az Ukrenergo milyen kimerült állapotban van, miután csaknem négy éve folyamatos támadásoknak van kitéve.
Oroszország csak januárban „több mint 6000 támadó drónt, körülbelül 5500 irányított bombát és 158 különböző típusú rakétát” lőtt ki az infrastruktúrára.
Ukrajna kimerült villamosmérnökei számára az elektromos hálózat a háború másik frontvonala, és a harci katonákhoz hasonlóan néha nem térnek haza – akár technikai balesetek, akár az orosz tüzérség szándékos visszatámadásai miatt. Az Ukrenergo korábbi elnöke, Alekszandr Brecht január végén áramütés áldozata lett egy alállomáson, amelynek javításában segédkezett.
„A rendszer valóban a kapacitásának határán van”
– mondta Rouven Stubbe, a Green Deal Ukraina nevű agytröszt munkatársa. Csak hatalmas erőfeszítésekkel tudta az Ukrenergo és az energiaágazat fenntartani a hálózat működését.
A legrosszabb esetben Ukrajna országos áramkimaradást szenvedhet el, mint az előzmény nélküli hálózati összeomlás az Ibériai-félszigeten tavaly áprilisban – figyelmeztetett a szakértő.
Az áramellátás fenntartása érdekében a háború sújtotta ország egyre inkább az EU-ra támaszkodik az áramimport terén, gyakran túllépve a korábbi műszaki korlátokat.
A hálózat elleni támadások mellett Oroszország megkettőzte erőfeszítéseit az úgynevezett „kombinált hő- és villamosenergia-termelő” erőművek (CHP) ellen, amelyek mind villamos energiát, mind hőt termelnek, és Kelet-Európában általában több ezer lakótelepi és toronyházbeli otthonba vezetik be.
Kijev januárban véglegesen elvesztette egyik CHP-jét, ami miatt több ezer háztartás hetekig fűtés nélkül maradt. A Dnyeper folyótól keletre fekvő más városok is hasonló problémákkal küzdenek: Ukrajna negyedik legnagyobb városa, Dnyipro, valamint Szumi és Harkiv is küzd a lakások fűtésének fenntartásával a fűtési infrastruktúrát ért ismételt támadások közepette.
