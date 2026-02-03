Teljes az összeomlás: bedőlt Ukrajna – mi adjuk nekik az áramot

A kábeleken történő jéglerakódás nem ritka Ukrajnában vagy Moldovában, ahol a tél, mint most, gyakran nagyon hideg. Az ilyen rutin kihívásokkal való megbirkózás kudarca jól tükrözi, hogy az ország hálózatának üzemeltetője, az Ukrenergo milyen kimerült állapotban van, miután csaknem négy éve folyamatos támadásoknak van kitéve.

Oroszország csak januárban „több mint 6000 támadó drónt, körülbelül 5500 irányított bombát és 158 különböző típusú rakétát” lőtt ki az infrastruktúrára.

Ukrajna kimerült villamosmérnökei számára az elektromos hálózat a háború másik frontvonala, és a harci katonákhoz hasonlóan néha nem térnek haza – akár technikai balesetek, akár az orosz tüzérség szándékos visszatámadásai miatt. Az Ukrenergo korábbi elnöke, Alekszandr Brecht január végén áramütés áldozata lett egy alállomáson, amelynek javításában segédkezett.

„A rendszer valóban a kapacitásának határán van”

– mondta Rouven Stubbe, a Green Deal Ukraina nevű agytröszt munkatársa. Csak hatalmas erőfeszítésekkel tudta az Ukrenergo és az energiaágazat fenntartani a hálózat működését.