Fagyoskodó város, nyílt vádak: kirobbant a belháború Zelenszkij és Kijev között

Kijevben nem tesznek eleget a súlyos energiaválság kiküszöbölése ellen, amely miatt több száz lakóépület fűtés nélkül maradt a fagyos hidegben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök február 1-jén. Zelenszkij megjegyzései akkor hangzottak el, amikor a város az ukrajnai villamosenergia-hálózat január 31-i meghibásodásából próbál kilábalni, amely tömeges áramszünetet okozott az egész országban. A leállások, amelyeket valószínűleg a befagyott távvezetékek okoztak, egy olyan energiarendszert érintettek, amelyet az oroszok folyamatos támadásai már amúgy is súlyosan destabilizáltak – írja a Kyiv Independent.

Kijevben továbbra is „rendkívül nehéz” a helyzet, több mint 500 lakóépület fűtés nélkül maradt – mondta Zelenszkij február 1-jén este.