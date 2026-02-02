Fagyoskodó város, nyílt vádak: kirobbant a belháború Zelenszkij és Kijev között

Kijev a katasztrófa szélén áll, Zelenszkij a polgármesterre fogná az összeomlást
Az áram és fűtés nélkül maradt városrészekben már fogy a türelem.
Kijevben még mindig áldatlan állapotok uralkodnak, amiért az ukrán elnök a város polgármesterét hibáztatja.
Kijevben nem tesznek eleget a súlyos energiaválság kiküszöbölése ellen, amely miatt több száz lakóépület fűtés nélkül maradt a fagyos hidegben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök február 1-jén. Zelenszkij megjegyzései akkor hangzottak el, amikor a város az ukrajnai villamosenergia-hálózat január 31-i meghibásodásából próbál kilábalni, amely tömeges áramszünetet okozott az egész országban. A leállások, amelyeket valószínűleg a befagyott távvezetékek okoztak, egy olyan energiarendszert érintettek, amelyet az oroszok folyamatos támadásai már amúgy is súlyosan destabilizáltak – írja a Kyiv Independent.
Kijevben továbbra is „rendkívül nehéz” a helyzet, több mint 500 lakóépület fűtés nélkül maradt – mondta Zelenszkij február 1-jén este.
„Akár vannak támadások, akár nincsenek, Kijevben több száz épület továbbra is fűtés nélkül van. Ez azt jelenti, hogy a városban végzett munka nem elég”
– jelentette ki Zelenszkij.
A napokban további támogatási és fűtési pontokat hoztak létre a városban, és forródrótot és kormányzati kapcsolattartó központot is felállítottak, hogy a lakosok hozzáférjenek a szükséges szolgáltatásokhoz.
„A városnak legalább gyorsabban kellene együttműködnie a kormányzati szervekkel ebben a kérdésben, arra kérem önöket, hogy az emberek időben segítséget és pontos információkat kapjanak”
– tette hozzá.
Körülbelül egy órával később Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko is közzétette saját frissítését, amelyben azt írta, hogy a január 31-i incidens után már csak 244 épület van fűtés nélkül Kijevben.
„Emlékeztetőül: a szombati nagyszabású baleset következtében 3419 többszintes épület maradt fűtés nélkül. Többségük már csatlakozott a fűtésellátáshoz” – mondta.
A közművek és az energiavállalatok továbbra is dolgoznak, és helyreállítják a fűtést a kijevi lakosok épületeiben.
Ukrajna az elmúlt négy éve a legkeményebb telének néz elébe, miközben az oroszok támadásai humanitárius válságba sodorták Kijevet, és több ezer lakos maradt fűtés, víz és áram nélkül.
Zelenszkij korábban nyíltan bírálta a városi hatóságokat, köztük Klicskót is, amiért nem reagáltak megfelelően a vészhelyzetre. Zelenszkij politikai konfliktusa Klicskóval 2019-re nyúlik vissza, és a polgármester a legutóbbi bírálatokat politikai indíttatásúnak minősítette.
