Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij vitalij klicsko fűtés kijev ukrajna

Fagyoskodó város, nyílt vádak: kirobbant a belháború Zelenszkij és Kijev között

2026. február 02. 08:47

Kijevben még mindig áldatlan állapotok uralkodnak, amiért az ukrán elnök a város polgármesterét hibáztatja.

2026. február 02. 08:47
null

Kijevben nem tesznek eleget a súlyos energiaválság kiküszöbölése ellen, amely miatt több száz lakóépület fűtés nélkül maradt a fagyos hidegben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök február 1-jén. Zelenszkij megjegyzései akkor hangzottak el, amikor a város az ukrajnai villamosenergia-hálózat január 31-i meghibásodásából próbál kilábalni, amely tömeges áramszünetet okozott az egész országban. A leállások, amelyeket valószínűleg a befagyott távvezetékek okoztak, egy olyan energiarendszert érintettek, amelyet az oroszok folyamatos támadásai már amúgy is súlyosan destabilizáltak – írja a Kyiv Independent.

Kijevben továbbra is „rendkívül nehéz” a helyzet, több mint 500 lakóépület fűtés nélkül maradt – mondta Zelenszkij február 1-jén este.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

„Akár vannak támadások, akár nincsenek, Kijevben több száz épület továbbra is fűtés nélkül van. Ez azt jelenti, hogy a városban végzett munka nem elég”

– jelentette ki Zelenszkij. 

A napokban további támogatási és fűtési pontokat hoztak létre a városban, és forródrótot és kormányzati kapcsolattartó központot is felállítottak, hogy a lakosok hozzáférjenek a szükséges szolgáltatásokhoz.

„A városnak legalább gyorsabban kellene együttműködnie a kormányzati szervekkel ebben a kérdésben, arra kérem önöket, hogy az emberek időben segítséget és pontos információkat kapjanak” 

– tette hozzá. 

Körülbelül egy órával később Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko is közzétette saját frissítését, amelyben azt írta, hogy a január 31-i incidens után már csak 244 épület van fűtés nélkül Kijevben. 

„Emlékeztetőül: a szombati nagyszabású baleset következtében 3419 többszintes épület maradt fűtés nélkül. Többségük már csatlakozott a fűtésellátáshoz” – mondta.

A közművek és az energiavállalatok továbbra is dolgoznak, és helyreállítják a fűtést a kijevi lakosok épületeiben.

Ukrajna az elmúlt négy éve a legkeményebb telének néz elébe, miközben az oroszok támadásai humanitárius válságba sodorták Kijevet, és több ezer lakos maradt fűtés, víz és áram nélkül.

Zelenszkij korábban nyíltan bírálta a városi hatóságokat, köztük Klicskót is, amiért nem reagáltak megfelelően a vészhelyzetre. Zelenszkij politikai konfliktusa Klicskóval 2019-re nyúlik vissza, és a polgármester a legutóbbi bírálatokat politikai indíttatásúnak minősítette.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2026. február 02. 10:04
Boxolják le.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. február 02. 09:47
Egy pojáca és egy boxoló vezeti Ukrajnát. Szerencsétlen nép.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. február 02. 09:35
A múltban reménykedtem Klicskoban, potenciálisan alkalmasnak vélve Zelenszkij megbuktatására, de ez csak múló remény maradt..! A zsidó Zelenszkij helyzete szilárd, stabil! A világ zsidósága változatlanul támogatja, egyben fenntartva háborújukat, a világháborújukat Oroszország ellen..! -a balga emberiségnek nincs esélye megállítani őket... Trump meddő próbálkozásai is a béke érdekében, lepereg az elkötelezett zsidó elhatározások védőpajzsán... -pedig már csak az amerikai támogatás elvonása is a háború végét, de legalább is időszakos felfüggesztését jelentené..! Beláthatjuk, megérthetjük, vannak esetek, mikor az USA elnöke is kisfiú.., persze ettől még, szurkolhatunk neki...
Válasz erre
3
0
csigabus
2026. február 02. 09:35
Klicsko! Üssél már egyet a kis görény mellé! Az is elég lesz!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!