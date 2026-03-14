Curtis a Frizbiben: „Nekem nem a nulláról, hanem a MÍNUSZRÓL kellett újrakezdnem”

Pontosan 14 éve jelent meg a hazai poptörténelem egyik legnagyobb sikere, a Belehalok, de a jubileum Curtis számára nemcsak az emlékezésről szól, hanem a végleges lezárásról is. A rapper a Mandiner YouTube-csatornáján, a megújult Frizbi vendégeként beszélt őszintén Majkáról, politikai hitvallásáról és a mélypontokról.
A hazai rapvilág egyik legmeghatározóbb alakja, Curtis nem köntörfalazott Hajdú Péter kamerái előtt. Bár a Belehalok nézettsége már a 86 milliót is meghaladta, és az évfordulón egy közös fotóval emlékezett a múltra, a rapper tisztázta: a közös út Majkával végleg véget ért.
Kijelentette, hogy egykori társával ma már nincs miről beszélniük, és a szakítás után neki nem a nulláról, hanem egyenesen a „mínuszról” kellett újra felépítenie önmagát és a karrierjét.
A beszélgetés során Curtis kitért a közéleti szerepvállalására is. Mint mondta, a jobboldaliságot otthonról hozta, és előadóként büszkén áll a Fidesz mellett. Számára megtiszteltetés, hogy felléphet a DPK eseményein, és nem érzi szükségét annak, hogy titkolja politikai meggyőződését.
„Én előadóként állok a Fidesz mellett, nekem ez a meggyőződésem” – fogalmazott a zenész, hozzátéve, hogy bár az életében akadtak sötétebb epizódok, ő legalább nem akar miniszterelnök lenni.
Az újpesti rapper őszintén vallott múltbéli botlásairól is. Elismerte, hogy életének legmélyebb szakaszában ő is „betévedt olyan szobákba, ahová nem kellett volna”, és bár ezekre az időszakokra nem büszke, a hibáival együtt vállalja önmagát. A talpra állásban és a jelenlegi stabilitásában kulcsszerepe van feleségének, akivel már hat éve alkotnak egy párt, és aki minden helyzetben megértő társa maradt.
A teljes interjú, szombat este 18:00-tól látható a Mandiner YouTube-csatornáján.