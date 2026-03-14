Curtis a Frizbiben: „Nekem nem a nulláról, hanem a MÍNUSZRÓL kellett újrakezdnem”

A hazai rapvilág egyik legmeghatározóbb alakja, Curtis nem köntörfalazott Hajdú Péter kamerái előtt. Bár a Belehalok nézettsége már a 86 milliót is meghaladta, és az évfordulón egy közös fotóval emlékezett a múltra, a rapper tisztázta: a közös út Majkával végleg véget ért.

Kijelentette, hogy egykori társával ma már nincs miről beszélniük, és a szakítás után neki nem a nulláról, hanem egyenesen a „mínuszról” kellett újra felépítenie önmagát és a karrierjét.

A beszélgetés során Curtis kitért a közéleti szerepvállalására is. Mint mondta, a jobboldaliságot otthonról hozta, és előadóként büszkén áll a Fidesz mellett. Számára megtiszteltetés, hogy felléphet a DPK eseményein, és nem érzi szükségét annak, hogy titkolja politikai meggyőződését.