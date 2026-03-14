03. 14.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
frizbi hajdú péter belehalok fidesz Majka Curtis

Curtis a Frizbiben: „Nekem nem a nulláról, hanem a MÍNUSZRÓL kellett újrakezdnem”

2026. március 14. 18:07

Pontosan 14 éve jelent meg a hazai poptörténelem egyik legnagyobb sikere, a Belehalok, de a jubileum Curtis számára nemcsak az emlékezésről szól, hanem a végleges lezárásról is. A rapper a Mandiner YouTube-csatornáján, a megújult Frizbi vendégeként beszélt őszintén Majkáról, politikai hitvallásáról és a mélypontokról.

null

A hazai rapvilág egyik legmeghatározóbb alakja, Curtis nem köntörfalazott Hajdú Péter kamerái előtt. Bár a Belehalok nézettsége már a 86 milliót is meghaladta, és az évfordulón egy közös fotóval emlékezett a múltra, a rapper tisztázta: a közös út Majkával végleg véget ért.

Kijelentette, hogy egykori társával ma már nincs miről beszélniük, és a szakítás után neki nem a nulláról, hanem egyenesen a „mínuszról” kellett újra felépítenie önmagát és a karrierjét.

A beszélgetés során Curtis kitért a közéleti szerepvállalására is. Mint mondta, a jobboldaliságot otthonról hozta, és előadóként büszkén áll a Fidesz mellett. Számára megtiszteltetés, hogy felléphet a DPK eseményein, és nem érzi szükségét annak, hogy titkolja politikai meggyőződését.

„Én előadóként állok a Fidesz mellett, nekem ez a meggyőződésem” – fogalmazott a zenész, hozzátéve, hogy bár az életében akadtak sötétebb epizódok, ő legalább nem akar miniszterelnök lenni.


Az újpesti rapper őszintén vallott múltbéli botlásairól is. Elismerte, hogy életének legmélyebb szakaszában ő is „betévedt olyan szobákba, ahová nem kellett volna”, és bár ezekre az időszakokra nem büszke, a hibáival együtt vállalja önmagát. A talpra állásban és a jelenlegi stabilitásában kulcsszerepe van feleségének, akivel már hat éve alkotnak egy párt, és aki minden helyzetben megértő  társa maradt.

A teljes interjú, szombat este 18:00-tól látható a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cirmos
2026. március 14. 20:41
kedves hajdú péter! a jaber nevűvel csinálnál egy interjút? azt megnézném - még a reklámot sem kapcsolnám el!
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 14. 18:55
Légyszi, legyen még pár cikk arról, hogyan érez Emília, Curtis, Dopeman, Győzike, stb. Majka iránt!
1
1
Darthvader
2026. március 14. 18:24
Miniszterelnök, Curtis? A kábszer kevés lesz ehhez! Loptál telefont, áraztál túl szerződéseket állami cég vezérigazgatójaként? Bennfentes kereskedés kipipálva? Feleséged lehallgattad? Barátaidat elárultad? A hazádat is? Na ugye, hogy messze vagy Te még ettől (hála Istennek)!
2
0
