Kijev a katasztrófa szélén áll, Zelenszkij a polgármesterre fogná az összeomlást

A Kijev elleni legutóbbi orosz támadások után a város jelentős része áram, fűtés és víz nélkül maradt. A mínusz 18 fokos hidegben több ezer lakóépület vált lakhatatlanná, miközben a javítások gyakorlatilag újra és újra megsemmisülnek. A helyzet súlyosságára a The Times is felhívta a figyelmet.

Kijev lakói a túlélésért küzdenek a tél közepén, Vitalij Klicsko szerint humanitárius katasztrófa fenyeget.

Forrás: Sergei GAPON / AFP

Kijev a humanitárius katasztrófa küszöbén

A lap beszámolója szerint Vitalij Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, hagyják el a várost. Elmondása szerint ebben a hónapban már hatszázezer ember menekült el a több mint hárommilliós fővárosból.