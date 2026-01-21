Kijev a katasztrófa szélén áll, Zelenszkij a polgármesterre fogná az összeomlást

Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
Az ukrán fővárosban az elmúlt hetekben sorozatos csapások érték az alapvető infrastruktúrát, miközben rendkívüli hideg nehezíti a helyreállítást. Kijev vezetése szerint a város humanitárius katasztrófa felé sodródik, és egyre több lakos kényszerül elhagyni otthonát.
A Kijev elleni legutóbbi orosz támadások után a város jelentős része áram, fűtés és víz nélkül maradt. A mínusz 18 fokos hidegben több ezer lakóépület vált lakhatatlanná, miközben a javítások gyakorlatilag újra és újra megsemmisülnek. A helyzet súlyosságára a The Times is felhívta a figyelmet.
A lap beszámolója szerint Vitalij Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, hagyják el a várost. Elmondása szerint ebben a hónapban már hatszázezer ember menekült el a több mint hárommilliós fővárosból.
A helyzet kritikus az alapvető szolgáltatásokkal – fűtés, víz, elektromosság. Jelenleg 5600 lakóépületben nincs fűtés
– mondta a polgármester a The Timesnak. A városvezetés kénytelen volt leengedni a központi fűtési és vízrendszert, mert nem tudták megfelelő hőmérsékleten tartani, és fennállt a veszélye annak, hogy a megfagyó víz szétrepeszti a csöveket. A január 9-i korábbi támadás óta Kijev már áramszünetekkel és minimális fűtéssel működött, ám egy újabb, nagyszabású csapás visszavetette az addigi javításokat. Klicsko szerint a támadások célja egyértelmű.
Az oroszok humanitárius katasztrófát akarnak a városunkban, azt akarják, hogy az emberek megfagyjanak a tél közepén
– fogalmazott. A mindennapokban ez azt jelenti, hogy egyes lakásokban a víz megfagyott a vécékagylóban, jégcsapok képződnek az ablakpárkányokon, az iskolák és óvodák pedig hetek óta zárva tartanak. Egy kétgyermekes anya elmondta, hogy a gyerekek szobái teljesen jegesek , miközben otthonukban két hete nincs fűtés. A helyzet politikai feszültséget is szült. Volodimir Zelenszkij szerint Kijev kevésbé volt felkészülve a válságra, mint más nagyvárosok, mire Klicsko úgy reagált, hogy nem okos dolog belső konfliktust kelteni egy ilyen időszakban.
A polgármester azt is elmondta, hogy az elnök visszautasította a találkozókérését, noha az áramtermelés és a légvédelem központi kormányzati hatáskör.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a szennyvíz- és vízellátás nem áll helyre gyorsan, járványveszély alakulhat ki.
A víz a kulcs. Ha az oroszok továbbra is megakadályozzák a vízellátást egy ekkora városban, az a teljes összeomlás kockázatát hordozza
– mondta Tarasz Zahorodnij válságkezelési szakértő. A városvezetés fűtött sátrakat és generátorokkal ellátott vasúti kocsikat állított fel, ahol a lakosok melegedhetnek. A The Times riportja szerint sokan napok óta ide járnak teáért, melegért és áramért.
Ugyanakkor a hosszan tartó áramszünetek a vállalkozásokat is térdre kényszerítik, a kávézók és éttermek generátorai sorra mondják fel a szolgálatot.
Mindezek ellenére sok kijevi nem adja fel. Gyertyafényes vacsorák, telefonlámpával kevert koktélok és rögtönzött szabadtéri összejövetelek jelzik, hogy a város lakói a legnehezebb körülmények között is próbálnak kitartani. Egy fiatal szervező szerint mindezzel azt akarják megmutatni, hogy „az ukrán szellem megtörhetetlen”.
