01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vitalij Klicsko humanitárius válság Zelenszkij Kijev

Kijev a katasztrófa szélén áll, Zelenszkij a polgármesterre fogná az összeomlást

2026. január 21. 09:53

Az ukrán fővárosban az elmúlt hetekben sorozatos csapások érték az alapvető infrastruktúrát, miközben rendkívüli hideg nehezíti a helyreállítást. Kijev vezetése szerint a város humanitárius katasztrófa felé sodródik, és egyre több lakos kényszerül elhagyni otthonát.

2026. január 21. 09:53
null

A Kijev elleni legutóbbi orosz támadások után a város jelentős része áram, fűtés és víz nélkül maradt. A mínusz 18 fokos hidegben több ezer lakóépület vált lakhatatlanná, miközben a javítások gyakorlatilag újra és újra megsemmisülnek. A helyzet súlyosságára a The Times is felhívta a figyelmet.

Kijev lakói a túlélésért küzdenek a tél közepén, Vitalij Klicsko szerint humanitárius katasztrófa fenyeget.
Kijev lakói a túlélésért küzdenek a tél közepén, Vitalij Klicsko szerint humanitárius katasztrófa fenyeget.
Forrás: Sergei GAPON / AFP

Kijev a humanitárius katasztrófa küszöbén

A lap beszámolója szerint Vitalij Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, hagyják el a várost. Elmondása szerint ebben a hónapban már hatszázezer ember menekült el a több mint hárommilliós fővárosból.

A helyzet kritikus az alapvető szolgáltatásokkal – fűtés, víz, elektromosság. Jelenleg 5600 lakóépületben nincs fűtés

– mondta a polgármester a The Timesnak. A városvezetés kénytelen volt leengedni a központi fűtési és vízrendszert, mert nem tudták megfelelő hőmérsékleten tartani, és fennállt a veszélye annak, hogy a megfagyó víz szétrepeszti a csöveket. A január 9-i korábbi támadás óta Kijev már áramszünetekkel és minimális fűtéssel működött, ám egy újabb, nagyszabású csapás visszavetette az addigi javításokat. Klicsko szerint a támadások célja egyértelmű.

Az oroszok humanitárius katasztrófát akarnak a városunkban, azt akarják, hogy az emberek megfagyjanak a tél közepén

– fogalmazott. A mindennapokban ez azt jelenti, hogy egyes lakásokban a víz megfagyott a vécékagylóban, jégcsapok képződnek az ablakpárkányokon, az iskolák és óvodák pedig hetek óta zárva tartanak. Egy kétgyermekes anya elmondta, hogy a gyerekek szobái teljesen jegesek , miközben otthonukban két hete nincs fűtés. A helyzet politikai feszültséget is szült. Volodimir Zelenszkij szerint Kijev kevésbé volt felkészülve a válságra, mint más nagyvárosok, mire Klicsko úgy reagált, hogy nem okos dolog belső konfliktust kelteni egy ilyen időszakban. 

Ezt is ajánljuk a témában

A polgármester azt is elmondta, hogy az elnök visszautasította a találkozókérését, noha az áramtermelés és a légvédelem központi kormányzati hatáskör.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a szennyvíz- és vízellátás nem áll helyre gyorsan, járványveszély alakulhat ki. 

A víz a kulcs. Ha az oroszok továbbra is megakadályozzák a vízellátást egy ekkora városban, az a teljes összeomlás kockázatát hordozza

– mondta Tarasz Zahorodnij válságkezelési szakértő. A városvezetés fűtött sátrakat és generátorokkal ellátott vasúti kocsikat állított fel, ahol a lakosok melegedhetnek. A The Times riportja szerint sokan napok óta ide járnak teáért, melegért és áramért. 

Ugyanakkor a hosszan tartó áramszünetek a vállalkozásokat is térdre kényszerítik, a kávézók és éttermek generátorai sorra mondják fel a szolgálatot.

Mindezek ellenére sok kijevi nem adja fel. Gyertyafényes vacsorák, telefonlámpával kevert koktélok és rögtönzött szabadtéri összejövetelek jelzik, hogy a város lakói a legnehezebb körülmények között is próbálnak kitartani. Egy fiatal szervező szerint mindezzel azt akarják megmutatni, hogy „az ukrán szellem megtörhetetlen”.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

Csigorin
2026. január 21. 15:42
majd ha felhuzzatok zelenszkit, minden megoldodik
csulak
2026. január 21. 11:56
nem erdekel az aranybudi orszaga! nemsokara rajonnek ,hogy hiba volt moszkvat loni
bodosoldier-2
2026. január 21. 11:42
Szerintem,ha összefognátok és agyonvernétek a koboldot és társait,hamar megoldódna a probléma.
polárüveg
2026. január 21. 10:41
Ezért a helyzetért az ukrajnai vezetés a Nyugattal karöltve felelős legelsősorban. Szőnyegbombázás helyett az oroszok most a lakosság tűrőképességére helyeznek nyomást ezekkel a civilnek is címkézhető energiaellátási fojtóközpontok semlegesítésével. Viszont nem értem az ukrán embereket, aki annyira találékonynak bizonyultak a fronton. Miért nem tudnak erre az időszakra 2 gázpalackot egy kétlapos hordozható tűzhellyel beszerezni legalább egy - akár leszigetelt - szoba felfűtéséhez, vízmelegítéshez, főzéshez? Egy gondoskodó családfőnek miért nem jut eszébe ez a kézenfekvő megoldás, ami egy hónapig is képes a szobában elviselhető körülményt biztosítani?? Miért nem használják ideiglenesen a különböző fémhordókből, nagyméretű konzervdobozokból készíthető sufnituning melegítőeszközöket, ülőhelyeket, amelyekkel az ilyen helyzetre oktató könyvek tele vannak? A metró melegebb hadióvóhelyeit? Minden együttérzésem a szenvedő lakosságé. Isten óvja az ukrán népet és minden európai népet!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.