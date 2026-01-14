Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros

Putyin kijátszotta az aduászt: már most eluralkodott a pánik Ukrajnában
Az orosz elnök tanácsadója is elkezdett tárgyalni a többi nagyhatalommal.
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
Kedden arról számolt be a Kyiv Independent, hogy újra Kijev volt az orosz hadsereg célpontja január 13-a éjjelén.
Kijev mintegy 70 százaléka áram nélkül maradt az újabb orosz támadást követően.
Az Ukrenergo üzemeltetője azt állította, hogy Moszkva erőinek célja a „város áramtalanítása”.
Tömeges csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire és hadiüzemekre az orosz hadsereg szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A csapás a tárca indoklása szerint válasz volt az orosz polgári célpontok ellen intézett ukrán „terrortámadásokra”.
Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete közölte, hogy az orosz téli ünnepek alatt, a január 1-től 11-ig tartó időszakban, 45 civil, köztük három gyermek vesztette életét ukrán csapások következtében, további 107 ember, beleértve nyolc fiatalkorút, pedig megsebesült. A diplomata szerint az ukrán fél a nevezett időszakban 4111 lövedéket lőtt ki orosz polgári célpontokra.
