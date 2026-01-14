Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros

Kedden arról számolt be a Kyiv Independent, hogy újra Kijev volt az orosz hadsereg célpontja január 13-a éjjelén.

Kijev mintegy 70 százaléka áram nélkül maradt az újabb orosz támadást követően.

Az Ukrenergo üzemeltetője azt állította, hogy Moszkva erőinek célja a „város áramtalanítása”.