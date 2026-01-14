Ft
01. 14.
szerda
Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros

2026. január 14. 10:19

Mindent bevetett az orosz hadsereg.

2026. január 14. 10:19
Kedden arról számolt be a Kyiv Independent, hogy újra Kijev volt az orosz hadsereg célpontja január 13-a éjjelén.

Kijev mintegy 70 százaléka áram nélkül maradt az újabb orosz támadást követően.

Az Ukrenergo üzemeltetője azt állította, hogy Moszkva erőinek célja a „város áramtalanítása”.

Tömeges csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire és hadiüzemekre az orosz hadsereg szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A csapás a tárca indoklása szerint válasz volt az orosz polgári célpontok ellen intézett ukrán „terrortámadásokra”.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete közölte, hogy az orosz téli ünnepek alatt, a január 1-től 11-ig tartó időszakban, 45 civil, köztük három gyermek vesztette életét ukrán csapások következtében, további 107 ember, beleértve nyolc fiatalkorút, pedig megsebesült. A diplomata szerint az ukrán fél a nevezett időszakban 4111 lövedéket lőtt ki orosz polgári célpontokra.

(Kyiv Independent / MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

Teréz Pitykéz
2026. január 14. 13:19
Ezuton szeretnék gratulálni a zelenszkijnek, korrupt slepjének és az europai sponzoroknak, ukrajnai befektető csoprotoknak. … akik hamis igeretekkel háborúba kényszerítették ezt a népet… Ezek meg belementek egy szűk csoport érdekei miatt… nyugodjanak békében!
polárüveg
2026. január 14. 13:07
Bocs, de véletlenül nem a háború eszkalációját provokálták ki? Nem mindenáron Oroszországot akarják legyőzni? Pl. nem támadják a nemzetközi vizeken harmadik országok hajóit arra fel, hogy oroszoknak szállít? Pl. nem lőttek ukránok orosz civil célpontokat? Sem a kijevi rezsim, sem a támogatói nem akarnak békét, eddig se érdekelte őket se ukrán katonaélet, se ukrán emberek szenvedése. A pénztől, vagyontól, a hatalomtól megmérgeződött politikusoknak, üzletembereknek a pénz az istene, az emberélet az jár nekik - szerintük. Ez a modern sátánizmus: a pénzért feláldozott mások élete, a pénzért bemutatott szenvedése másoknak. Zelenszkij, Merz, Starmer, Macron urak és az őket irányító pénzemberek ennek a gonosz rituálénak a felkent alakjai. Isten óvja az ukrán népet, és minden európai népet!
Heller Éva
2026. január 14. 12:27
Jó lenne előkeresni a fehér zászlót, az még a sötétben is látszik!!!! Nagyon marhák, miért kell még mindig szétromboltatni at országot? MIÉRT???
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 14. 12:22
nem baj ránk számíthatnak adjuk a naftát meg az áramot és csak a pofánkba fosnak bele érte igazán előnyös üzlet
