háború Háború Ukrajnában friedrich merz orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin németország Európai Unió ukrajna Egyesült Államok

Putyin kijátszotta az aduászt: már most eluralkodott a pánik Ukrajnában

2026. január 14. 09:39

Az orosz elnök tanácsadója is elkezdett tárgyalni a többi nagyhatalommal.

null

2026 első napjaiban Párizsban amerikai rendezéssel megtartották a „tettre készek koalíciója” (Coalition of the Willing) újabb tanácskozását. Azt azonban nem lehet tudni, ugyanakkor egyre biztosabb, hogy ezen vagy egy másik, szintén a nyugatiak részvételével tartott tanácskozáson

részt vett titokban Kirill Dmitrijev, az RFPI, a legnagyobb orosz állami vagyonkezelő alap fénysebességgel felfelé ívelő karriert befutó vezetője, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója.

– szúrta ki a Világgazdaság.

Mindeközben a katonai helyzet az ukrajnai fronton nem változott. Még mindig enyhe orosz fölény érződik, Moszkva csapatai dominálnak a keleti fronton. A nyugati hatalmak pedig folyamatosan lebegtetik, hogy békefenntartó NATO-csapatokat küldenek Ukrajnába.

Németország hozzáállása

Arról korábban a Mandiner is beszámolt, hogy Friedrich Merz német kancellár Párizsban jelezte, hogy Németország kész lenne katonákat állomásoztatni a NATO-szomszédos országokban – köztük Magyarországon is –, ha Ukrajnában tűzszünet születik.

Friedrich Merz hangsúlyozta: ezek az erők egy újabb orosz agresszió esetén lépnének akcióba.

A részvétel feltétele azonban egy stabil fegyverszünet lenne, amit sokan valószerűtlennek tartanak. Markus Söder CSU-elnök kiemelte: semmiképp sem küldenének sorkatonákat Ukrajnába.

Egyre közelebb a béke?

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Ukrajnában

körülbelül 18 százalék azok aránya, akik elfogadnák a békét Oroszország feltételei szerint.

2022-ben ez az arány mindössze 4 százalék volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

