Ugrásra készen áll a német hadsereg: már csak a parancsot várják, hogy megérkezzenek az első csapatok Magyarországra
Merz már a részleteket ismertette.
Az orosz elnök tanácsadója is elkezdett tárgyalni a többi nagyhatalommal.
2026 első napjaiban Párizsban amerikai rendezéssel megtartották a „tettre készek koalíciója” (Coalition of the Willing) újabb tanácskozását. Azt azonban nem lehet tudni, ugyanakkor egyre biztosabb, hogy ezen vagy egy másik, szintén a nyugatiak részvételével tartott tanácskozáson
részt vett titokban Kirill Dmitrijev, az RFPI, a legnagyobb orosz állami vagyonkezelő alap fénysebességgel felfelé ívelő karriert befutó vezetője, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója.
– szúrta ki a Világgazdaság.
Mindeközben a katonai helyzet az ukrajnai fronton nem változott. Még mindig enyhe orosz fölény érződik, Moszkva csapatai dominálnak a keleti fronton. A nyugati hatalmak pedig folyamatosan lebegtetik, hogy békefenntartó NATO-csapatokat küldenek Ukrajnába.
Arról korábban a Mandiner is beszámolt, hogy Friedrich Merz német kancellár Párizsban jelezte, hogy Németország kész lenne katonákat állomásoztatni a NATO-szomszédos országokban – köztük Magyarországon is –, ha Ukrajnában tűzszünet születik.
Friedrich Merz hangsúlyozta: ezek az erők egy újabb orosz agresszió esetén lépnének akcióba.
A részvétel feltétele azonban egy stabil fegyverszünet lenne, amit sokan valószerűtlennek tartanak. Markus Söder CSU-elnök kiemelte: semmiképp sem küldenének sorkatonákat Ukrajnába.
A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Ukrajnában
körülbelül 18 százalék azok aránya, akik elfogadnák a békét Oroszország feltételei szerint.
2022-ben ez az arány mindössze 4 százalék volt.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Egyedül Orbán Viktor képes beinteni a brüsszeli góréknak – jelentette ki Kocsis Máté.
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
Mi lesz ebből?