Jevhen Holovaha azt mondja, hogy sokak számára továbbra is a mozgósítás jelenti a legnagyobb problémát. Az emberek támogatják az ország védelmének szükségességét, ugyanakkor személyes kockázatokat éreznek, és féltik a hozzátartozóikat.

„A helyzet a következő: elvi szinten – »igen, a mozgósítás szükséges«, személyes szinten – »de ne én, és ne a hozzátartozóim«. Úgy gondolom, más lenne a helyzet, ha létezne egy világos és átlátható mozgósítási rendszer. Egy egyértelmű program: ki, mikor, milyen sorrendben, milyen feltételek mellett.

Értjük, hogy mozgósítás nélkül Ukrajna nem képes tovább harcolni. Az erőforrások kimerülnek.

És súlyos gond a rotáció hiánya, az emberek négy éve harcolnak teljes értékű leváltás nélkül” – mondja Holovaha majd megjegyzi, hogy a helyzeten javíthatna, ha az elit példát mutatna, és ha egy átlátható mozgósítási rendszer működne.

