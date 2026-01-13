Eluralkodott a pánik Ukrajnában: egyre többen fogadnák el Oroszország összes követelését

Kiadta a parancsot Putyin: elindultak Ukrajna felé a ballisztikus rakéták
A legtöbb ukrán már a győzelmet is teljesen máshogy értelmezi – állítja a szociológus.
Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója, Jevhen Holovaha a Szabadság Rádiónak adott interjújában összegezte az elmúlt évet, és felvázolta a 2026-os év tendenciáit.
Az elmúlt hónapok eseményei – mondja Holovaha professzor, a „kartonlapos tüntetések” és a „Mindics-gate” kapcsán – ismét megerősítették: Ukrajna nem Oroszország, hiszen az emberek még háborús időkben is képesek hatást gyakorolni a hatalom döntéseire.
Véleménye szerint az ukránok nem adják át a hatalomnak az összes befolyási eszközt, és megmutatják, hogy képesek változásokat követelni.
Jevhen Holovaha azt mondja, hogy sokak számára továbbra is a mozgósítás jelenti a legnagyobb problémát. Az emberek támogatják az ország védelmének szükségességét, ugyanakkor személyes kockázatokat éreznek, és féltik a hozzátartozóikat.
„A helyzet a következő: elvi szinten – »igen, a mozgósítás szükséges«, személyes szinten – »de ne én, és ne a hozzátartozóim«. Úgy gondolom, más lenne a helyzet, ha létezne egy világos és átlátható mozgósítási rendszer. Egy egyértelmű program: ki, mikor, milyen sorrendben, milyen feltételek mellett.
Értjük, hogy mozgósítás nélkül Ukrajna nem képes tovább harcolni. Az erőforrások kimerülnek.
És súlyos gond a rotáció hiánya, az emberek négy éve harcolnak teljes értékű leváltás nélkül” – mondja Holovaha majd megjegyzi, hogy a helyzeten javíthatna, ha az elit példát mutatna, és ha egy átlátható mozgósítási rendszer működne.
Az ukránok hajlandók lehetnek a háború befagyasztására, amennyiben megbízható biztonsági garanciák születnek, területi engedményekre azonban nem készek – állítja Holovaha.
„A legfrissebb adatok szerint az ukránok készek lennének beleegyezni a háború befagyasztásába megbízható biztonsági garanciák mellett, de területi engedményekbe nem. 2024 óta nem nőtt azok száma, akik készek lennének területeket feladni.
Körülbelül 18 százalék azok aránya, akik elfogadnák a békét Oroszország feltételei szerint.
2022-ben ez az arány mindössze 4 százalék volt. Többségük esetében ez nem a szimpátiáról szól, nem arról van szó, hogy hirtelen megszerették volna Oroszországot. Ezek olyan emberek, akik már nem bírják tovább.”
Az ukránok továbbra is hisznek a győzelemben – jegyzi meg a szociológus –, ugyanakkor a győzelemről alkotott kép jelentősen megváltozott a teljes körű háború kezdetéhez képest.
„2022-ben a győzelem a 1991-es határokhoz való visszatérést jelentette.
Ma a győzelmet egy független ország, erős hadsereg, a partnerek támogatása és komoly biztonsági garanciák jelentik.
Még ha a demarkációs vonalon állunk is meg, de megmaradunk európai irányultságú, független államnak, az már győzelem. Nem függünk Oroszországtól – és ez győzelem” – foglalta össze Jevhen Holovaha.
