Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában béke fegyverszünet orosz-ukrán háború győzelem ukrajna oroszország

Eluralkodott a pánik Ukrajnában: egyre többen fogadnák el Oroszország összes követelését

2026. január 13. 11:00

A legtöbb ukrán már a győzelmet is teljesen máshogy értelmezi – állítja a szociológus.

2026. január 13. 11:00
null

Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója, Jevhen Holovaha a Szabadság Rádiónak adott interjújában összegezte az elmúlt évet, és felvázolta a 2026-os év tendenciáit.

Az elmúlt hónapok eseményei – mondja Holovaha professzor, a „kartonlapos tüntetések” és a „Mindics-gate” kapcsán – ismét megerősítették: Ukrajna nem Oroszország, hiszen az emberek még háborús időkben is képesek hatást gyakorolni a hatalom döntéseire.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Véleménye szerint az ukránok nem adják át a hatalomnak az összes befolyási eszközt, és megmutatják, hogy képesek változásokat követelni.

A mozgósításról

Jevhen Holovaha azt mondja, hogy sokak számára továbbra is a mozgósítás jelenti a legnagyobb problémát. Az emberek támogatják az ország védelmének szükségességét, ugyanakkor személyes kockázatokat éreznek, és féltik a hozzátartozóikat.

„A helyzet a következő: elvi szinten – »igen, a mozgósítás szükséges«, személyes szinten – »de ne én, és ne a hozzátartozóim«. Úgy gondolom, más lenne a helyzet, ha létezne egy világos és átlátható mozgósítási rendszer. Egy egyértelmű program: ki, mikor, milyen sorrendben, milyen feltételek mellett.

Értjük, hogy mozgósítás nélkül Ukrajna nem képes tovább harcolni. Az erőforrások kimerülnek.

És súlyos gond a rotáció hiánya, az emberek négy éve harcolnak teljes értékű leváltás nélkül” – mondja Holovaha majd megjegyzi, hogy a helyzeten javíthatna, ha az elit példát mutatna, és ha egy átlátható mozgósítási rendszer működne.

Oroszország területi követelései

Az ukránok hajlandók lehetnek a háború befagyasztására, amennyiben megbízható biztonsági garanciák születnek, területi engedményekre azonban nem készek – állítja Holovaha.

„A legfrissebb adatok szerint az ukránok készek lennének beleegyezni a háború befagyasztásába megbízható biztonsági garanciák mellett, de területi engedményekbe nem. 2024 óta nem nőtt azok száma, akik készek lennének területeket feladni.

Körülbelül 18 százalék azok aránya, akik elfogadnák a békét Oroszország feltételei szerint.

2022-ben ez az arány mindössze 4 százalék volt. Többségük esetében ez nem a szimpátiáról szól, nem arról van szó, hogy hirtelen megszerették volna Oroszországot. Ezek olyan emberek, akik már nem bírják tovább.”

Az ukrán győzelem kérdése

Az ukránok továbbra is hisznek a győzelemben – jegyzi meg a szociológus –, ugyanakkor a győzelemről alkotott kép jelentősen megváltozott a teljes körű háború kezdetéhez képest.

„2022-ben a győzelem a 1991-es határokhoz való visszatérést jelentette.

Ma a győzelmet egy független ország, erős hadsereg, a partnerek támogatása és komoly biztonsági garanciák jelentik.

Még ha a demarkációs vonalon állunk is meg, de megmaradunk európai irányultságú, független államnak, az már győzelem. Nem függünk Oroszországtól – és ez győzelem” foglalta össze Jevhen Holovaha.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. január 13. 12:37
Hát az orosz tél a német náciknak is elvette a kedvét, a hohol nácik a szigeti majmok a csigazabálók és a német elmebetegek -kel együtt egy évvel tovább bírták.
Válasz erre
1
0
strz-123
2026. január 13. 12:19
Biztonsági garanciák: Jeff Soltenberg mesélte élőben, kamerák előtt, hogy 2014 után putyin többször felajánlotta, kössenek szerződést, garantálja hogy nem lesz fegyveres konfliktus ha a NATO írásba adja és aláírja hogy Ukrajna nem lesz NATO tag. SZERZŐDÉST LEHETETT VOLNA KÖTNI, ÍRÁSOS GARANCIÁKKAL. Soltenberg nevetve mondta, TERMÉSZETESEN NEM ADTUK ÍRÁSBA. Most ilyen írásos garanciákról álmodik az ukrán fél. Félve kérdezem: gyerekek, nem lehetett volna ezt addig elfogadni, amíg nem kellett feladnotok érte több megyét, és hagyni meghalni egymillió embert? MEGÉRTE A GŐG? MEGÉRTE ELHINNI SOLTENBERGNEK, BIDENNEK, McCain-nek és Lindsey Grahamnak, hogy nem lesz gond, nem tudtok veszíteni, előre az utolsó ukránig? Most meg abban reménykedni, amit 10 éve egyszerűen csak alá kellett volna írni és BETARTANI AZ ADOTT SZAVATOKAT?
Válasz erre
6
0
kbs-real
2026. január 13. 12:18
Összefoglalom: "nem lenne semmi baj, ha Ukrajna nem Ukrajna lenne, hanem mondjuk, Svájc, és ha az ukránok nem ukránok lennének, hanem mondjuk svájci németek".
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2026. január 13. 11:54
Az ukránnáciknak nem tanítottak történelmet az iskolában. Oroszországot katonailag képtelenség legyőzni. Még a NATO sem tudná - ez tény, és ők is tudják, különben már megtámadták volna az oroszokat, mert a NATO már nem védelmi szövetség. Nem csak az orosz világelső nukleáris potenciálról van szó, hanem valahogy a tömérdek náció, akik Oroszországban élnek, őket még nem fertőzte meg a nyugati métely, és 1 emberként, összefogva támogatják a jó Putyin elnök felszabadító, különleges hadműveletét. Ukrajna, 20+ nyugati ország erőteljes támogatásával is veszített.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!