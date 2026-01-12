Kiadta a parancsot Putyin: elindultak Ukrajna felé a ballisztikus rakéták

Hivatalosan beismerte Ukrajna: Magyarország tartja az egész országot lélegeztetőgépen
Hazánk mellett Szlovákia, Románia és Lengyelország segíti a háborúban álló országot.
Nem kegyelmezett Oroszország.
Több független forrás által is megerősített információk szerint az orosz fegyveres erők január 9-én éjjel az Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexummal végrehajtott csapás eredményeként üzemképtelenné tették a Lvivi Állami Repülőgép-javító Üzemet Ukrajnában – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint ebben az üzemben javították és tartották karban az ukrán fegyveres erők repülőgépeit, beleértve a nyugati országok által átadott F-16-os és MiG-29-es repülőgépeket is.
A közlemény szerint a létesítményben nagy és közepes hatótávolságú támadó drónokat is gyártottak, amelyeket orosz polgári célpontok ellen vetettek be Oroszország mélységi területein.
„Az Oresnyik mobil szárazföldi rakétarendszerrel eltalálták a gyártócsarnokokat, a késztermékek (drónok) raktárhelyiségeit, valamint a gyár repülőterének infrastruktúráját” – állt a közleményben.
Nyitókép: Mikhail METZEL / AFP
(MTI)
