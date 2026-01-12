Ft
háború Háború Ukrajnában Oresnyik ballisztikus rakéta rakéta orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin ukrajna Lviv oroszország

Kiadta a parancsot Putyin: elindultak Ukrajna felé a ballisztikus rakéták

2026. január 12. 15:56

Nem kegyelmezett Oroszország.

2026. január 12. 15:56
null

Több független forrás által is megerősített információk szerint az orosz fegyveres erők január 9-én éjjel az Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexummal végrehajtott csapás eredményeként üzemképtelenné tették a Lvivi Állami Repülőgép-javító Üzemet Ukrajnában – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint ebben az üzemben javították és tartották karban az ukrán fegyveres erők repülőgépeit, beleértve a nyugati országok által átadott F-16-os és MiG-29-es repülőgépeket is.

A közlemény szerint a létesítményben nagy és közepes hatótávolságú támadó drónokat is gyártottak, amelyeket orosz polgári célpontok ellen vetettek be Oroszország mélységi területein.

„Az Oresnyik mobil szárazföldi rakétarendszerrel eltalálták a gyártócsarnokokat, a késztermékek (drónok) raktárhelyiségeit, valamint a gyár repülőterének infrastruktúráját” – állt a közleményben.

Nyitókép: Mikhail METZEL / AFP

(MTI)

 

