Ugrásra készen áll a német hadsereg: már csak a parancsot várják, hogy megérkezzenek az első csapatok Magyarországra

Friedrich Merz német kancellár Párizsban jelezte, hogy Németország kész lenne katonákat állomásoztatni a NATO-szomszédos országokban – köztük Magyarországon is –, ha Ukrajnában tűzszünet születik, hívta fel rá a figyelmet a Bild.
Friedrich Merz hangsúlyozta: ezek az erők egy újabb orosz agresszió esetén lépnének akcióba.
A részvétel feltétele azonban egy stabil fegyverszünet lenne, amit sokan valószerűtlennek tartanak. Markus Söder CSU-elnök kiemelte: semmiképp sem küldenének sorkatonákat Ukrajnába. A cikk szerint a párizsi egyeztetések nem hoztak áttörést abban, hogyan lehetne rábírni Oroszországot a háború befejezésére; a területi kérdéseket tudatosan mellőzték.
