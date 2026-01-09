Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában friedrich merz magyarország orosz-ukrán háború német hadsereg németország hadsereg ukrajna oroszország

Ugrásra készen áll a német hadsereg: már csak a parancsot várják, hogy megérkezzenek az első csapatok Magyarországra

2026. január 09. 10:48

Merz már a részleteket ismertette.

2026. január 09. 10:48
Német hadsereg. Németország

Friedrich Merz német kancellár Párizsban jelezte, hogy Németország kész lenne katonákat állomásoztatni a NATO-szomszédos országokban – köztük Magyarországon is –, ha Ukrajnában tűzszünet születik, hívta fel rá a figyelmet a Bild.

Friedrich Merz hangsúlyozta: ezek az erők egy újabb orosz agresszió esetén lépnének akcióba.

A részvétel feltétele azonban egy stabil fegyverszünet lenne, amit sokan valószerűtlennek tartanak. Markus Söder CSU-elnök kiemelte: semmiképp sem küldenének sorkatonákat Ukrajnába. A cikk szerint a párizsi egyeztetések nem hoztak áttörést abban, hogyan lehetne rábírni Oroszországot a háború befejezésére; a területi kérdéseket tudatosan mellőzték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: CHRISTOF STACHE / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
batama
2026. január 09. 12:16
Remélem lesz róla nemzeti konzultáció,még a választás előtt.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. január 09. 12:14
Egy dologra jó volt a NATO: megvédte egymástól saját tagállamait. Most hogy a szétesés jelei mutatkoznak, mindenki elkezdett helyezkedni, és újraértékeli saját regionális hatalmi ambícióit. Németeknek a Drang nach Osten, meg a lengyeleknek is, csak ők másként mondják. Az ukrajnai konfliktus csak eszköz, illetve ürügy más országok becsicskázására.
Válasz erre
0
0
Kiscsiga
2026. január 09. 12:11
Az sosem jó ha idejönnek a német katonák
Válasz erre
3
0
csigabus
2026. január 09. 12:10
Ez a Merz akkora büdös bunkó,hogy nem igaz! Ilyen seggfej Deutschland kancellárja?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!