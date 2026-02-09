Mágnesforradalom: esély Kínával szemben?

Az EU szinte kizárólagos mértékben függ a kínai mágnesimporttól. 2021-ben mintegy 18 ezer tonna permanens mágnest hozott be az ázsiai országból, vagyis az unióban fellelhető mágnesek 98 százaléka onnan érkezett. 2024-ben csak Németország közel 11 ezer tonnát importált Kínából, ami 24 százalékos növekedés egy év alatt, míg 2025 novemberében egyetlen hónap alatt 2569 tonna érkezett az EU-ba.

A teljes európai kereslet 30 ezer tonna körül mozog évente, miközben az uniós gyártókapacitás 2024-ben még mindig 2 ezer alatt maradt, és a két új üzemmel együtt sem nőhet 8 ezer fölé.

Pedig a ritkaföldfémmágnesek nélkülözhetetlenek, hiszen a szélturbinákban, az elektromos autók motorjaiban, az elektronikai eszközökben használják azokat, illetve más technológiákkal hosszú évtizedekig biztosan nem helyettesíthetők. A zöldátállás gyorsulásával a igények csak növekednek, azonban ha a zöldfordulat üteme lassul is az amerikai „brill baby, drill” stratégia miatt, akkor is szükség lesz rájuk, legfeljebb kisebb mértékben.

A változás lehetősége

A brit technológia 700 tonnás kapacitása ugyan csak az EU-s szükséglet 2-4 százaléka, de ha több hasonló üzem épül, akkor