02. 14.
szombat
repülőtér yto cargo airlines Kínai Népköztársaság nemzetközi forgalom budapest

Légikaput nyitott Magyarországra a nagyhatalom: egyenesen Budapestre céloznak a járatok

2026. február 14. 08:28

Új kínai cargo-repülőtér kapcsolódott be a globális áruszállításba, és Budapest máris a kiemelt célállomások között szerepel. A légi forgalom drasztikus bővülése Ferihegy szerepét is átértékelheti a térségben.

2026. február 14. 08:28
null

Megnyitotta kapuit a nemzetközi áruszállítás előtt a kínai Csiahszing Nanhu teherszállító repülőtér, amely a Jangce-delta egyik legnagyobb, kifejezetten cargo-forgalomra épített légikikötője. A létesítmény mindössze egy hónappal az átadás után megkapta az üzemeltetési és határátkelői engedélyeket, így már globális áruszállítási központként kapcsolódhat be a nemzetközi logisztikai hálózatba – írta meg a Világgazdaság

 

A fejlesztők stratégiai célpiacként tekintenek Közép-Európára, ezen belül kiemelten Budapestre.

A beruházás kulcsszereplője a YTO Cargo Airlines, amely az Eastern Air Logistics Port nevű komplexumot fejleszti. A YTO Express csoporthoz tartozó vállalat hosszabb távon Közép-Európát tekinti egyik fő terjeszkedési irányának. A tervek szerint 2026-ban nyolc teherszállító repülőgépet állítanak forgalomba, és összesen tizenegy nemzetközi cargojárat indulhat az új repülőtérről. 

A célállomások között Szöul mellett Budapest is kiemelt helyen szerepel.

A repülőtér földrajzi elhelyezkedése különösen kedvező, mivel a Sanghaj, Hangcsou, Szucsou és Ningpo alkotta gazdasági övezet metszéspontjában található. A fejlesztés mintájául a Memphis és Louisville expresszcsomag-elosztó központjai, valamint az európai Leipzig/Halle cargo-hub szolgált. A csiahszingi légikikötőben digitalizált vámkezelési rendszereket, automatizált ellenőrzési folyamatokat és közvetlen raktárkapcsolatokat alakítottak ki, amelyek akár 30 százalékkal is csökkenthetik az átrakási időt.

A kínai-magyar légi áruszállítás bővülése már korábban megkezdődött:

a YTO Cargo Airlines tavaly rendszeresen közlekedett Hangcsou és Budapest között. 

A két ország közötti légi forgalom tovább erősödik, a heti járatszám 42-ről 77-re emelkedik, ebből 42 teherszállító lesz. 

Az új kínai cargo-repülőtér így nemcsak regionális fejlesztés, hanem a Budapestet érintő kínai-magyar logisztikai tengely újabb erősítése is.

Nyitókép: SF Airlines / Xinhua via AFP

masikhozzaszolo
2026. február 14. 08:46
Hol lesz a nagy teher repterünk? Vasút, hajó, autópálya (nem autóút!) összeköttetéssel? Régen úgy volt a német, osztrák idehozta a szemetet. Ez más, ezt eladjuk!
ördöngös pepecselés
2026. február 14. 08:42
ha a napi hatszor száz tonna után csak egy Eurót fölözünk le kilogrammonként az már nem semmi. de az se ha a napi négyszer 300 utas csak száz dollár költ nálunk átlagban
