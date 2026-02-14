Légikaput nyitott Magyarországra a nagyhatalom: egyenesen Budapestre céloznak a járatok

A célállomások között Szöul mellett Budapest is kiemelt helyen szerepel.

A repülőtér földrajzi elhelyezkedése különösen kedvező, mivel a Sanghaj, Hangcsou, Szucsou és Ningpo alkotta gazdasági övezet metszéspontjában található. A fejlesztés mintájául a Memphis és Louisville expresszcsomag-elosztó központjai, valamint az európai Leipzig/Halle cargo-hub szolgált. A csiahszingi légikikötőben digitalizált vámkezelési rendszereket, automatizált ellenőrzési folyamatokat és közvetlen raktárkapcsolatokat alakítottak ki, amelyek akár 30 százalékkal is csökkenthetik az átrakási időt.

A kínai-magyar légi áruszállítás bővülése már korábban megkezdődött:

a YTO Cargo Airlines tavaly rendszeresen közlekedett Hangcsou és Budapest között.