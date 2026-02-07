Ft
transznisztria moldova egyesült államok eu ukrajna

Transznisztria a háború árnyékában: Kijev már támadná az orosz enklávét, a moldávok azért ennél óvatosabbak

2026. február 07. 08:59

A Dnyeszter-melléki konfliktus rendezése körül egyre élesebb a feszültség: Ukrajna katonai fellépést szorgalmaz, miközben Moldova tart a következményektől. Szakértő szerint a térség destabilizálása nemcsak Moszkva, hanem Kijev irányából is reális kockázat.

2026. február 07. 08:59
null
Veress Csongor Balázs

Nem indult eseménytelenül ez az év sem a Moldovai Köztársaságban. Egyes regionális hírforrások szerint Ukrajna és Moldova 2026. január 1-től 

szigorúbb közös határ ellenőrzést vezettek be a Dnyeszteren túli szakadár régió, Transznisztria körül, lezárva minden olyan közúti és vasúti útvonalat, amelyen keresztül eddig emberek, áruk vagy logisztikai támogatás mozgott volna. 

Ezek a jelentések azt állítják, hogy a két ország célja az volt, hogy rendszeres határ- és vámellenőrzésekkel gyakorlatilag ellehetetlenítsék a külső utánpótlást anélkül, hogy fegyveres konfliktus robbanna ki.

Fotó: Wikipédia

A Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság, közismert nevén Transznisztria, a Szovjetunió szétesését követően vált ki az önállósodó Moldovából. A Dnyeszter folyótól keletre elterülő, keskeny terület 1990. szeptember 2-án, jelentős orosz támogatással nyilvánította ki függetlenségét, amelyet egy sikeres népszavazás előzött meg. Az 1992-ben Moldovával vívott rövid fegyveres konfliktust lezáró, július 21-én aláírt megállapodás óta a moldáv állami hatóságok nem gyakorolnak tényleges politikai befolyást a térség felett.

Ezen beszámolók szerint mintegy 1500 orosz katona utánpótlása ellehetetlenült Transznisztriában a lezárt és szigorúan ellenőrzött határok miatt, ami a térség elszigetelődésének képét erősíti. Más források ugyanakkor árnyalják ezt az értelmezést: szerintük az ukrán irányú határ már 2022 óta zárt, a katonai utánpótlás hagyományos rendszere pedig valójában már 2014 óta nem működik, 

így a jelenlegi intézkedések inkább a határrezsim szigorítását, semmint egy új, teljes körű blokádot jelentenek.

Egy másik hír is felröppent a moldáv médiában, miszerint a kisinyovi (Chișinău) kormány az EU-csatlakozást és a transznisztriai reintegrációt tudatosan szétválasztva, „kétlépcsős” megközelítésben kezeli. Valeriu Chiveri, újraegyesítésért felelős miniszter, szerint a reintegráció hosszabb folyamat, ezért az EU-csatlakozást nem kívánják ehhez kötni, amit Maia Sandu köztársasági elnök is megerősített azzal, hogy reálisabb előbb a Dnyeszter jobb partjának (napjaink Moldovájának) csatlakozása. 

A moldáv kormány elismeri, hogy Transznisztriában korlátozott a befolyása az emberi jogi helyzetre, de intézményközi fellépést és a problémák napirenden tartását ígéri. Szerintük a reintegráció nemzetközi támogatással képzelhető el: 

kisinyovi tisztviselők brüsszeli tárgyalásai szerint az EU és az Egyesült Államok bevonásával új stratégia készül. 

Szakértők figyelmeztetnek, hogy a reintegráció évente akár 0,5–1 milliárd eurós terhet is jelenthet Moldova számára.

MOLDOVA - ILLUSTRATIONS OF TIRASPOL
Tiraszpoli - Transznisztria fővárosa - tájkép. Fotó: Benjamin Furst / AFP

Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, volt kisinyovi nagykövet szerint Moldova EU-integrációjának legfőbb geopolitikai akadálya továbbra is az orosz befolyás alatt álló, szeparatista Dnyeszter-mellék léte. Az 1992 óta fennálló befagyott konfliktus egyértelműen olyan eszközként működik, amely 

Oroszország térségbeli befolyását fenntartja, miközben fékezi Moldova nyugati orientációját, EU-csatlakozását és esetleges NATO-közeledését. 

A konfliktus végleges rendezése és a terület reintegrációja az új moldovai kormány egyik legfontosabb célkitűzése.

Szilágyi szerint Maia Sandu államfő és Munteanu miniszterelnök egyaránt az orosz érdekszférától való függetlenedés kulcselemének tekinti az állam közigazgatási és nemzetiségi homogenizálását. Ez a gyakorlatban a Dnyeszter-mellék visszaintegrálását, a moldovai fennhatóság helyreállítását, az orosz katonai kontingens kivonását, valamint Gagauzia politikai és autonóm státuszának felszámolását jelenti, amely területen már jelentős lépések történtek.

Gagauzia: Moldova déli részén elhelyezkedő autonóm terület, amely lakosságát nagyrészben altáji törökkel rokon népcsoport lakja.

A Dnyeszter-mellék kérdésének rendezésére több forgatókönyv is létezik. Ahogy a volt nagykövet fogalmaz: „Az egyik ilyen lehetséges eljárási módozat 

a Kijev által különösen az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta szorgalmazott katonai felszámoló hadművelet,

lényegében a mintegy két magyarországi megyével egyenlő nagyságú terület Ukrajna irányából történő gyors lerohanása. E lépéshez az amerikai szövetséges mostanáig nem adott zöld jelzést. ”

Bár az ukrán haderő készen áll, és 2026 elejétől teljes határzár lépett életbe, Kisinyov óvatos, mivel nem kíván ukrán katonai akciót eltűrni saját területén, és tart az orosz válaszlépések, valamint egy esetleges társadalmi-gazdasági destabilizáció következményeitől.

Ebből fakadóan a moldovai vezetés inkább egy fokozatos, alapvetően békés, gazdasági eszközökkel megerősített reintegrációs stratégiát részesít előnyben. Ennek célja a szeparatista terület fokozatos ellehetetlenítése és az alkupozíció javítása. A folyamat része az is, hogy amerikai oldalról törekvések vannak a transznisztriai gazdaságot uraló, Viktor Gushan tulajdonában álló Sheriff vállalatcsoport orosz befolyás alóli „kivásárlására”, ami a szeparatista struktúra gazdasági alapját gyengítené. A térség gazdasága ugyanis már jelenleg is elsősorban az EU-piacokra orientálódik.

Szilágyi hangsúlyozza, hogy a Dnyeszter-mellék kérdésének rendezése nélkül a moldovai EU-integráció reálisan nem képzelhető el. Amennyiben a teljes reintegráció belátható időn belül nem megvalósítható, előtérbe kerülhet az úgynevezett ciprusi típusú, kétlépcsős EU-csatlakozás forgatókönyve, amely első körben csak a Kisinyov által ellenőrzött területekre terjedne ki. 

Ez azonban komoly jogi, belpolitikai és geopolitikai kockázatokat hordoz, beleértve az ellenzéki ellenállást és az esetleges ukrán területi aspirációk aktivizálódását is.

A törtenet folytatása – mutatott rá a szakember – Valeriu Chiveri moldovai reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettes január 26-i megszólalásában jelentek meg. A volt kijevi nagykövet és volt külügyminiszter-helyettes a moldovai TV8 csatornán futó podcastben adott, orosz nyelvű, mintegy másfél órás interjúban rendkívül óvatosan, több ponton látható bizonytalansággal beszélt a témáról. Az interjú egyben politikai reakciónak is tekinthető a kisinyovi ukrán nagykövet néhány nappal korábbi, kifejezetten harcias nyilatkozatára, amelyben egy esetleges ukrán katonai beavatkozás lehetőségét is felvetette a Dnyeszter-melléket.

Ugyanis január végén az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is a transznisztriai katonai fellépés lehetőségét „tesztelte” nyilatkozatában. A jelek szerint azonban ehhez továbbra sincs amerikai jóváhagyás, és a román, valamint a moldovai diplomáciai érdekérvényesítés is határozottan igyekszik fellépni egy ilyen forgatókönyv ellen.

Nyitókép: Emanuele Roberto De Carli / AFP

 

Tuners
•••
2026. február 07. 11:44 Szerkesztve
“Az interjú egyben politikai reakciónak is tekinthető a kisinyovi ukrán nagykövet néhány nappal korábbi, kifejezetten harcias nyilatkozatára, amelyben egy esetleges ukrán katonai beavatkozás lehetőségét is felvetette a Dnyeszter-melléket.” Ja, bazdmeg 😂 Más sem hiányzik az ukránoknak mint egy különleges katonai művelet indítása. Miután olyan sikeresen kiverték a ruszkikat a donbaszból (NEM) Kurszk régiót is olyan jól elfoglalták/megtartották (NEM) Az országuk prosperál (NEM) Nem csodálom hogy nincs nagyobb bajuk mint valami moldáv régió miatti aggodalom. Ez azt jelenti hogy az ukrajnai helyzettel 100%-ban elégedettek! Én is! 😂
billysparks
2026. február 07. 11:28
Az utóbbi időben kétszer voltam transznisztriában, aminek a neve egyébként hivatalosan Pridnesztrovia. Moldáv részről egyáltalán nincs semmilyen határőrizet vagy vám. Csak Transnistria részéről. A moldávok többsége nem akar az EU-hoz csatlakozni. A csatlakozásról szóló népszavazáson 50, 03% lett az igenek aránya úgy, hogy az Unió nyíltan beavatkozott a választásokba, az orosz ajkúak egy része bojkottálta a szavazást és nem szavazott transnistria, illetve a gagauzok elutasították a csatlakozástz. Egyértelmű, hogy az Unió át akarja terjeszteni a háborút Moldáviába, ennek a jele volt, hogy a népszavazás és elnökválasztás előtt közvetlenül másfél milliárd euró értékben fegyvereket " adományozott" a moldáv hadseregnek.
hexahelicene
2026. február 07. 11:02
"Moldova nyugati orientációját, EU-csatlakozását és esetleges NATO-közeledését." Ursula von der Demon és bandája, meg az a tetves román Maia Sandu, hatalmasat csaltak a moldovai "választásokkor". Az orosz-ukrán konfliktus befagyasztása (mert vége soha nem lesz - kivéve ha Kijev taktikai atomot kap) után jön az orosz-moldáv konfliktus. Ezen dolgoznak Brüsszelben és London Cityben.
Unknown
2026. február 07. 10:50
Az ukránok szeretnék, ha Oroszországhoz csatlakozna Transzisztria . Természeten összefüggő területként Odesszán át.
