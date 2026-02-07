Transznisztria a háború árnyékában: Kijev már támadná az orosz enklávét, a moldávok azért ennél óvatosabbak

Bár az ukrán haderő készen áll, és 2026 elejétől teljes határzár lépett életbe, Kisinyov óvatos, mivel nem kíván ukrán katonai akciót eltűrni saját területén, és tart az orosz válaszlépések, valamint egy esetleges társadalmi-gazdasági destabilizáció következményeitől.
Ebből fakadóan a moldovai vezetés inkább egy fokozatos, alapvetően békés, gazdasági eszközökkel megerősített reintegrációs stratégiát részesít előnyben. Ennek célja a szeparatista terület fokozatos ellehetetlenítése és az alkupozíció javítása. A folyamat része az is, hogy amerikai oldalról törekvések vannak a transznisztriai gazdaságot uraló, Viktor Gushan tulajdonában álló Sheriff vállalatcsoport orosz befolyás alóli „kivásárlására”, ami a szeparatista struktúra gazdasági alapját gyengítené. A térség gazdasága ugyanis már jelenleg is elsősorban az EU-piacokra orientálódik.
Szilágyi hangsúlyozza, hogy a Dnyeszter-mellék kérdésének rendezése nélkül a moldovai EU-integráció reálisan nem képzelhető el. Amennyiben a teljes reintegráció belátható időn belül nem megvalósítható, előtérbe kerülhet az úgynevezett ciprusi típusú, kétlépcsős EU-csatlakozás forgatókönyve, amely első körben csak a Kisinyov által ellenőrzött területekre terjedne ki.
Ez azonban komoly jogi, belpolitikai és geopolitikai kockázatokat hordoz, beleértve az ellenzéki ellenállást és az esetleges ukrán területi aspirációk aktivizálódását is.
A törtenet folytatása – mutatott rá a szakember – Valeriu Chiveri moldovai reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettes január 26-i megszólalásában jelentek meg. A volt kijevi nagykövet és volt külügyminiszter-helyettes a moldovai TV8 csatornán futó podcastben adott, orosz nyelvű, mintegy másfél órás interjúban rendkívül óvatosan, több ponton látható bizonytalansággal beszélt a témáról. Az interjú egyben politikai reakciónak is tekinthető a kisinyovi ukrán nagykövet néhány nappal korábbi, kifejezetten harcias nyilatkozatára, amelyben egy esetleges ukrán katonai beavatkozás lehetőségét is felvetette a Dnyeszter-melléket.