Ezen beszámolók szerint mintegy 1500 orosz katona utánpótlása ellehetetlenült Transznisztriában a lezárt és szigorúan ellenőrzött határok miatt, ami a térség elszigetelődésének képét erősíti. Más források ugyanakkor árnyalják ezt az értelmezést: szerintük az ukrán irányú határ már 2022 óta zárt, a katonai utánpótlás hagyományos rendszere pedig valójában már 2014 óta nem működik,

így a jelenlegi intézkedések inkább a határrezsim szigorítását, semmint egy új, teljes körű blokádot jelentenek.

Egy másik hír is felröppent a moldáv médiában, miszerint a kisinyovi (Chișinău) kormány az EU-csatlakozást és a transznisztriai reintegrációt tudatosan szétválasztva, „kétlépcsős” megközelítésben kezeli. Valeriu Chiveri, újraegyesítésért felelős miniszter, szerint a reintegráció hosszabb folyamat, ezért az EU-csatlakozást nem kívánják ehhez kötni, amit Maia Sandu köztársasági elnök is megerősített azzal, hogy reálisabb előbb a Dnyeszter jobb partjának (napjaink Moldovájának) csatlakozása.

A moldáv kormány elismeri, hogy Transznisztriában korlátozott a befolyása az emberi jogi helyzetre, de intézményközi fellépést és a problémák napirenden tartását ígéri. Szerintük a reintegráció nemzetközi támogatással képzelhető el: