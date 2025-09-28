Sorsdöntő voksolás Moldovában: a Nyugat felé nyitna, de Moszkva mindent bevet, hogy ezt megelőzze

Ezt a Moldovában is jellemző háborútól, nyomortól, járványtól való félelem kihasználásával érik el hibrid hadviselés keretében, főleg az interneten és helyi ügynökökön keresztül.

Az amerikai média szerint az orosz terv külföldön élő moldovaiak toborzására, kompromittáló anyagok felhasználására és utcai megmozdulások szervezésére fókuszál. A moldovai rendőrség már több dezinformációs kampányt és szavazatvásárlási kísérletet leplezett le. A hatóságok 443 TikTok-csatornát is blokkoltak, amelyek hamis híreket terjesztettek (pl. NATO katonák felügyelik a választást).

Maia Sandu államfő szerint a tét a regionális biztonság, hiszen „a Kreml célja az lehet, hogy Moldovát a szavazóurnák segítségével hódítsák meg, ami segítené Moszkvát az Ukrajna elleni konfrontációban” – állítja a volt diplomata.

A választás utáni jövő

A most is kormányon lévő PAS győzelem esetén: a progresszivista oldalt megerősödése. Maia Sandu könnyebben tarthatja az irányt, de a válságok terhesek lesznek a következő évek.

Az „oroszbarát" ellenzék győzelme esetén: a politikai küzdelem az elnöki hivatal és a kormány közé tevődik, lefagy az EU-integráció, de nem törlődik el, mert Dodonéknak is kellenek a nyugati források. Stratégia hiányában azonban erősödne az elszigetelődés és a kivándorlás.

A szakadár Transznisztria régió a Barabás T. János szerint alig lesz hatással a választásokra, mivel elszegényedett és ki van szolgáltatva Kisinyovnak.

Az ukrajnai háború csak akkor terjedne át a határokra, ha Oroszország elfoglalná Odesszát, amire a szakértő nem lát esélyt.

Moldova alkotmánya semlegességet ír elő, így NATO-tagságra – néhány kis párt kivételével – nincs társadalmi igény.

A szakértő Magyarország szempontjából kijelentette: „nem látok nagyobb akadályt a gazdasági együttműködésben, bármely tábor győzzön a választásokon, lehet tehát Moldova-stratégiát létrehozni részünkről.” A legnagyobb veszély a politikai-társadalmi válság miatti lebénulás lehet, a legnagyobb lehetőség pedig az, ha az EU racionálisabbá válna és hatékonyabban építene gazdaságot Moldovában.