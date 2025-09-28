Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció Moldova tét parlamenti választások eu

Sorsdöntő voksolás Moldovában: a Nyugat felé nyitna, de Moszkva mindent bevet, hogy ezt megelőzze

2025. szeptember 28. 06:05

A legújabb frontvonal Európában nem katonai, hanem politikai! Szeptember végén Moldova sorsa dől el, és a tét nem kisebb, mint az ország EU-csatlakozása. Barabás T. János, volt diplomata szerint a Kreml mindent bevet majd ennek megelőzésére.

2025. szeptember 28. 06:05
null
Veress Csongor Balázs

Vasárnap, szeptember 28-án parlamenti választásokra kerül sor a Moldovai Köztársaságban, amelynek tétje az ország geopolitikai jövője. Interjút készítettük Barabás T. Jánossal, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjével, volt diplomatával , aki rávilágított: 

e választás eredménye nemcsak Moldovának, hanem Magyarország biztonsági érdekeinek és az egész európai régiónak is kulcsfontosságú.

Történelmi kötődések

A szakértő szerint Moldova megérdemli a rokonszenvünket, mivel – bár kevéssé van jelen a magyar nyilvánosságban – sok szállal kötődik hozzánk. Az államalapító vlach származású Bogdán vajda Nagy Lajos királyunk katonatisztje volt, és a moldáv feudalizmusban számos szó magyar eredetű: „jobbágy – iobag, város – oras, bánya – baia”. A történelmi terhek azonban súlyosak: 

a török, orosz, majd román uralom után Sztálin rettenetesen meggyötörte a lakosságot, akiknek egyharmadát deportálta.

A jelenlegi helyzetre reflektálva a volt diplomata aláhúzza, hogy Moldova a Nyugat és Kelet ütközőzónájában fekszik: „ők valóban ütközőállam.” Geopolitikailag Moszkva számára a Duna-kijárat és a Balkán felé vezető út miatt stratégiai fontosságú. A terület már nem csak duális ütközőzóna: 

megjelentek török, lengyel, azeri és kínai érdekek is, miközben a Nyugat, például a franciák, bizonytalanok a kisjenői (chisinaui) politikájukban.

Ezt is ajánljuk a témában

Gazdasági bizonytalanság és korrupció

Az országnak gyengén teljesít a gazdasága: a nemzeti jövedelem mindössze évi 7-8 ezer euró per fő. A szakember a fejlődés gátját elsősorban a menedzsment képesség hiányában látja. A tudás nagy része az oroszbarát oligarcháknál van (pl. Ilan Sor, Vlad Plahotniuc), míg 

a nyugatbarát középosztálynak nincs elég tapasztalata a hatékony vezetéshez. 

Ezt jelzi, hogy az EU-pénzből épült ipari parkok is alig termelnek.

A társadalom mélyen megosztott: az idősebb, vidéki, szovjet nosztalgiás csoport (oroszbarát pártok támogatói) áll szemben a fiatal, városi, individualista, nyugatos réteggel (kormánypárti szavazók). 

A korrupció mélyen gyökerezik, ami részben a szovjet rendszer következménye volt. 

„A szocializmus idején a hatékonyabb gazdaságot gyakran a korrupció növelésével érték el, ennek hatásaként ma is a vezetők néha azt hiszik, hogy a túlélésért lopniuk kell.” – véli Barabás. Szerinte, még Brezsnyev korát is sokan jónak tartják a nyomasztó történelmi tapasztalatok miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A szeptember 28-i választás tétje: EU-integráció vagy lefagyás?

A parlamenti választások tétje rendkívül magas, mivel a most induló EU-tagfelvételi tárgyalások sorsa függ az eredménytől. „Meglátásom szerint az uniós tagság biztosítja az egyetlen komoly modernizációs stratégiát a moldovaiak számára is” – emeli ki az elemző.

A felmérések szerint az oroszbarát, Igor Dodon vezette Hazafi Blokk (szocialisták, kommunisták, etnikai kisebbségi pártok szövetsége) vezet 34–38%-kal, a nyugatbarát Cselekvés és Szolidaritás Párt (PAS) kormányzó párt 30–32%-on áll. 

Az eredmény előre nehezen kiszámítható, mivel az adatok nem tartalmazzák az egymilliónál is nagyobb, főleg EU-ban élő, PAS-párti diszpóra szavazatait.

 A kormányzó pártnak kedvez, hogy a korrupció miatt körözött Ilan Sor oligarcha Győzelem Blokkját betiltották a választásokon.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarországi relevancia

Ez a választás egész Európa számára fontos. Az ukrajnai háború és a munkaerőhiány miatt az EU már „a biztonság és a jólét övezetének biztosításához” tartozónak tekinti Moldovát, ezért az uniós vezetők támogatólag szólaltak fel a kampányban. Brüsszel több mint 1 milliárd euró támogatást nyújtott az utóbbi évben.

Magyarországi szempontból is érdekünk a stabilitás, véli Barabás:

 „Érdekünk szövetségi rendszerünk biztonsági térségének sértetlensége, Moldova Köztársaság 200 km-re van határainktól. Az okos politika nem a határon állítja meg a külső bajokat, hanem mélyebb távolságban.”

 A magyar befektetések jelentősek (többszázmillió euró, pl. az OTP), és az EU-tagság a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését is elősegítené, különösen a tervezett gépkocsi kábel gyártási együttműködések és az Iasi felé épülő autópálya révén.

2025 Parliamentary Election In Moldova
Fotó: AFP

Hibrid hadviselés, külföldi beavatkozás és a lehetséges forgatókönyvek

Az orosz politika célja megakadályozni a nyugati tőke és katonaság kelet-európai megjelenését. 

Ezt a Moldovában is jellemző háborútól, nyomortól, járványtól való félelem kihasználásával érik el hibrid hadviselés keretében, főleg az interneten és helyi ügynökökön keresztül. 

Az amerikai média szerint az orosz terv külföldön élő moldovaiak toborzására, kompromittáló anyagok felhasználására és utcai megmozdulások szervezésére fókuszál. A moldovai rendőrség már több dezinformációs kampányt és szavazatvásárlási kísérletet leplezett le. A hatóságok 443 TikTok-csatornát is blokkoltak, amelyek hamis híreket terjesztettek (pl. NATO katonák felügyelik a választást).

Maia Sandu államfő szerint a tét a regionális biztonság, hiszen „a Kreml célja az lehet, hogy Moldovát a szavazóurnák segítségével hódítsák meg, ami segítené Moszkvát az Ukrajna elleni konfrontációban” – állítja a volt diplomata.

A választás utáni jövő

  • A most is kormányon lévő PAS győzelem esetén: a progresszivista oldalt megerősödése. Maia Sandu könnyebben tarthatja az irányt, de a válságok terhesek lesznek a következő évek.
  • Az „oroszbarát” ellenzék győzelme esetén: a politikai küzdelem az elnöki hivatal és a kormány közé tevődik, lefagy az EU-integráció, de nem törlődik el, mert Dodonéknak is kellenek a nyugati források. Stratégia hiányában azonban erősödne az elszigetelődés és a kivándorlás.

A szakadár Transznisztria régió a Barabás T. János szerint alig lesz hatással a választásokra, mivel elszegényedett és ki van szolgáltatva Kisinyovnak. 

Az ukrajnai háború csak akkor terjedne át a határokra, ha Oroszország elfoglalná Odesszát, amire a szakértő nem lát esélyt. 

Moldova alkotmánya semlegességet ír elő, így NATO-tagságra – néhány kis párt kivételével – nincs társadalmi igény.

A szakértő Magyarország szempontjából kijelentette: „nem látok nagyobb akadályt a gazdasági együttműködésben, bármely tábor győzzön a választásokon, lehet tehát Moldova-stratégiát létrehozni részünkről.” A legnagyobb veszély a politikai-társadalmi válság miatti lebénulás lehet, a legnagyobb lehetőség pedig az, ha az EU racionálisabbá válna és hatékonyabban építene gazdaságot Moldovában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP

Egy videó a kis országról itt nézhető meg:

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ChongLi
•••
2025. szeptember 28. 09:00 Szerkesztve
Moldova lakossága szimpátiát érdemel de az EU és Románia helytartói, a Maia Sandu rezsim nem. Románia el akarja csatolni Moldovát noha történelmileg fordítva lenne indokolt. A franciák és a románok már csapatokat vezényeltek Moldovába, hogy megvédjék a demokráciát ha netán az ellenzék győzne. Ez egyébként kizárt hiszen a számottevőbb pártok közül többet betiltottak, közel száz ellenzékit bebörtönöztek. Mivel a nyomor miatt Moldova lakosságának a fele külföldre menekült, számottevő a külföldiek szavazata. Ezért az EU-ban minden bokorban nyitnak szavazókört. Ezzel szemben Oroszországban ahol a moldávok zöme lakik, nos ott egyet se. Még lehetne sorolni. A módszerek egy része a harmincas évek magyar választásain is visszaköszön majd.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. szeptember 28. 08:54
Maia Sandu moldáv elnök (úristen ez is nő!) nem kéne Von der Leyen, Kallas, Marta Kos, Mette Frederiksen, stb. mellé, ha Moldova EU tag lenne.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. szeptember 28. 08:07
Mindegy, csak ott is legyen Pride minden nyáron. Az a legfontosabb!
Válasz erre
1
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 28. 07:59
Moldova szegény, bőr és kukorica terem. Èvsuazadok óta intenzív geopolitikai küzdelmek helyszíne. Nemzetiségi küzdőtér, tagsága a nagy román állam visszaállítása a gyakorlatban, és moldávjainak Székelyföldet való telepítése Erdély teljes elromanosítasa. Ukrajna trójai galóca. Kell ez nekűnk, kell egy hosszú távon hàborús gyújtó kanóc?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!