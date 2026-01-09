Magyarországnak a lehetetlenre kell vállalkoznia – mert a lehetségest más is meg tudja csinálni

Ennek kapcsán megfigyelhető egy törésvonal. Közép-Európa a balkáni bővítés mellett áll, más törekvések viszont két-, illetve háromsebességessé tennék a jelenlegi rendszert. Ez veszélyt jelent Közép-Európa érdekeire; a veszély elhárítására a lélekben és kultúrában történelmi sorsközösséget alkotó országok gazdaságát erősíteni kell, s nagy infrastruktúráikat még hatékonyabban össze kell hangolni.

Az ukrajnai háború előtt a gazdasági növekedés üteme a Közép-Európa motorját jelentő visegrádi országokban nagyobb volt, mint az unió nyugati felében, és kétszer akkora, mint az EU egészében. Az Egyesült Királyság kiválásával az unión belül tovább növekedett Közép-Európa súlya. A jelenlegi unióban e terület lehet a gazdasági növekedés központja. Európa jövőjével kapcsolatban az újjáéledő, erősödő Közép-Európa ad reményt. Ráadásul ez a 120 milliós térség további erős növekedési potenciállal bír.

A gazdasági fejlődés mellett azt is látnunk kell, hogy Közép-Európa egy sajátos kultúrájú térség. Más, mint Nyugat-Európa. A nemzetei állam- és társadalomfejlődési szempontból nem voltak olyan szerencsések, mint nyugati társaik: geopolitikai helyzetüknél fogva több sorscsapás is érte őket, az utóbbi évszázadokban megesett, hogy átmenetileg a szuverenitásukat is elvesztették. Ebből fakad azonban minden olyan előnyük is, amelyből a fentebb említett törésvonal kapcsán erőt meríthetnek. Szuverenitásuk múltbeli teljes vagy részleges elvesztéséből fakadóan stabilan a nemzetállamiság megtartása mellett állnak ki. Emellett gyarmattartó múlt híján nincsenek történelmi kényszereik, hogy megalkudjanak a bevándorlással kapcsolatban.