Egy életre megpecsételte Európa sorsát Von der Leyen: Magyarország, Franciaország és Lengyelország is tehetetlen volt
Az Európai Bizottság elnöke bízik a legjobbakban.
Ez már nem unió, hanem egy kártékony pöcegödör.
„Először is rögzítsük a lényeget:
»Az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására – erősítették meg uniós diplomáciai források a Politicónak. A döntés 25 évnyi egyeztetés után született meg, annak ellenére, hogy Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország is ellenezte a megállapodást. Belgium tartózkodott.«
Ismételjük meg: Ellenezte Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország, Magyarország, Belgium tartózkodott.
És mégis megcsinálták. Illetve megcsinálta ez a kártékony, aljas, idióta német gazember, Ursula von der Leyen.
Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség, hanem egy ilyen vagy olyan szempontból minden tagállam számára kártékony pöcegödör. Meddig még?”
