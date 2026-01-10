Újabb felmérés a kongresszus előtt: a Fidesz magabiztosan vezet!

A kongresszuson külföldi patrióta politikusok is megjelennek, akik nyíltan támogatják Orbán Viktort, és természetesen beszédet mond a miniszterelnök is.

Orbán Viktor várhatóan ismerteti a Fidesz választási ajánlatát, valamint azt is, milyen programmal és érvekkel kéri ismét a választók bizalmát miniszterelnök-jelöltként – hangsúlyozta Deák Dániel.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2022-es választás előtt a legpontosabb előrejelzéseket készítő kutatócég legfrissebb mérése szerint

a Fidesz jelenleg 51 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 38 százalék.

Ez jelentős előnyt biztosít a kormánypártnak a kampány rajtjánál.