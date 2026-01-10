Ft
deák dániel tisza párt fidesz kongresszus orbán viktor

Újabb felmérés a kongresszus előtt: a Fidesz magabiztosan vezet!

2026. január 10. 08:37

A választás hivatalos időpontjának bejelentése előtt a Fidesz kongresszussal indítja a kampányt, miközben egy friss felmérés jelentős kormánypárti előnyt mutat.

2026. január 10. 08:37
A közelgő választás hivatalos időpontját várhatóan napokon belül kihirdetik, ennek fényében a Fidesz ma tartja kongresszusát, ahol bemutatja a patrióta oldal politikai kínálatát, fő üzeneteit és jelöltjeit. 

 

Vagyis azt, hogy kikkel és milyen stratégiával készülnek a választási küzdelemre, amelyet egyértelmű célként meg kívánnak nyerni”

írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az eseményen a Fidesz meghatározó politikusai és ismert jelöltjei is felszólalnak.

A kongresszuson külföldi patrióta politikusok is megjelennek, akik nyíltan támogatják Orbán Viktort, és természetesen beszédet mond a miniszterelnök is. 

Orbán Viktor várhatóan ismerteti a Fidesz választási ajánlatát, valamint azt is, milyen programmal és érvekkel kéri ismét a választók bizalmát miniszterelnök-jelöltként – hangsúlyozta Deák Dániel.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2022-es választás előtt a legpontosabb előrejelzéseket készítő kutatócég legfrissebb mérése szerint 

a Fidesz jelenleg 51 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 38 százalék. 

Ez jelentős előnyt biztosít a kormánypártnak a kampány rajtjánál.

Ugyanakkor Deák Dániel emlékeztetett: a választás kimenetelét nem a szimpátia, hanem kizárólag a leadott szavazatok döntik el. Éppen ezért az elkövetkező hetek legfontosabb feladata a választók hatékony mozgósítása, amely szempontból a mostani kongresszus kulcsszerepet játszik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. január 10. 09:59
a mindennapi életben is jól érzékelhető tények és kedvező folyamatok állnak Nem számított 2002-ben. Sőt 2006-ban még a kiherélés után még kellett a csiklóeltávolítás is! Hogy ne élvezkedjünk!
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. január 10. 09:40
"Újabb felmérés a kongresszus előtt: a Fidesz magabiztosan vezet!" Semmiféle előzetes felmérés, kinyilatkoztatás nem nyugtat meg! A magyarság kritikus "választás", bár kétes értékű "választás" előtt..! 1945 óta, ilyen ennyire megosztó, szembefordító támadást nem kapott a magyarság, melynek elhárítása, kivédése kötelezettségünk! Magyar Péter személyében az ósdi bolsevik-zsidó réteg megtalálta azt az alkalmas személyt, ki kirívó alkalmatlanságával, méltatlanságával, de a magyarellenes média támogatásával, a lehető legnagyobb kárt tudja okozni a magyarságnak! A megosztásunk, a megosztottságunk végzetes lenne a magyarság számára! -és nem kell szeretni a Fideszt, nem kell elismerni, bármit is a javára írni, egyszerűen kötelezően kell magyarként megszavazni, elutasítani Magyar Péter megosztási kísérletét, merényletét! Most ez a dolgunk! Az elszámolás, a felelősségre-vonás évének 2027-nek kell lennie, egy valóban alkalmas vezetővel, ki kiáll a "pozitív diszkrimináción" tartott magyarságért!
Válasz erre
3
0
Ninini
2026. január 10. 09:38
Majd április 13. hajnalban meglátjuk. Addig meg mindenki vegye úgy, hogy kizárólag rajta múlik.
Válasz erre
3
0
istvanpeter
•••
2026. január 10. 09:38 Szerkesztve
A Csőagy Pötty által dirigált brancs úgy képzeli, hogy a választás valamiféle "ki tud nagyobbat hazudni" kvízjáték, amiben a büdös szájú birkákat jól be lehet csapni. Ehhez képest, viszont a polgári kormányok mögött szemmel látható és a mindennapi életben is jól érzékelhető tények és kedvező folyamatok állnak, ami döntő mértékben egybeesik az emberek várakozásaival és vágyaival. Ennek megfelelően, a magyar választópolgárok döntése nem is lehet vitás, mert ők is meg tudják különböztetni a búzát az ocsútól.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.