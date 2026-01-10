Újabb felmérés a kongresszus előtt: a Fidesz magabiztosan vezet!

Megtört a jég: bármikor Magyarországra látogathat az egyik legerősebb szövetségesünk
Megszellőztették a hírt.
A választás hivatalos időpontjának bejelentése előtt a Fidesz kongresszussal indítja a kampányt, miközben egy friss felmérés jelentős kormánypárti előnyt mutat.
A közelgő választás hivatalos időpontját várhatóan napokon belül kihirdetik, ennek fényében a Fidesz ma tartja kongresszusát, ahol bemutatja a patrióta oldal politikai kínálatát, fő üzeneteit és jelöltjeit.
Vagyis azt, hogy kikkel és milyen stratégiával készülnek a választási küzdelemre, amelyet egyértelmű célként meg kívánnak nyerni”
– írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az eseményen a Fidesz meghatározó politikusai és ismert jelöltjei is felszólalnak.
A kongresszuson külföldi patrióta politikusok is megjelennek, akik nyíltan támogatják Orbán Viktort, és természetesen beszédet mond a miniszterelnök is.
Orbán Viktor várhatóan ismerteti a Fidesz választási ajánlatát, valamint azt is, milyen programmal és érvekkel kéri ismét a választók bizalmát miniszterelnök-jelöltként – hangsúlyozta Deák Dániel.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2022-es választás előtt a legpontosabb előrejelzéseket készítő kutatócég legfrissebb mérése szerint
a Fidesz jelenleg 51 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 38 százalék.
Ez jelentős előnyt biztosít a kormánypártnak a kampány rajtjánál.
Ugyanakkor Deák Dániel emlékeztetett: a választás kimenetelét nem a szimpátia, hanem kizárólag a leadott szavazatok döntik el. Éppen ezért az elkövetkező hetek legfontosabb feladata a választók hatékony mozgósítása, amely szempontból a mostani kongresszus kulcsszerepet játszik.
