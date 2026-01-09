Ft
vlagyimir putyin karol nawrocki magyar péter Lengyelország magyarország jobboldal orbán viktor

Megtört a jég: bármikor Magyarországra látogathat az egyik legerősebb szövetségesünk

2026. január 09. 19:51

Megszellőztették a hírt.

2026. január 09. 19:51
null

Karol Nawrocki lengyel elnök a V4-csúcson Budapesten találkozott magyar, cseh és szlovák kollégáival; fő témák az energetikai-gazdasági együttműködés, regionális biztonság és EU-politikával szembeni kritikák voltak – emlékeztetett a Do Rzeczy.

Bár korábban lemondta Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozóját – Vlagyimir Putyin moszkvai fogadása miatt –, dr. Józef Orzeł (Klub Ronina) szerint mégis sor kerülhet egy hivatalos egyeztetésre a magyar választási kampány idején. Orzeł hangsúlyozta:

Nawrocki támogatja a jobboldali irányvonalat Magyarországon,

de szerinte Magyar Péter is konzervatív alternatíva lenne Orbánnal szemben.

A jelek azonban arra utalnak, hogy Magyar Péter baloldali emberekkel veszi körül magát, elég csak a baloldali Tisza-csomagra gondolni.

 

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

