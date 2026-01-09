Megtört a jég: bármikor Magyarországra látogathat az egyik legerősebb szövetségesünk

Karol Nawrocki lengyel elnök a V4-csúcson Budapesten találkozott magyar, cseh és szlovák kollégáival; fő témák az energetikai-gazdasági együttműködés, regionális biztonság és EU-politikával szembeni kritikák voltak – emlékeztetett a Do Rzeczy.

Bár korábban lemondta Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozóját – Vlagyimir Putyin moszkvai fogadása miatt –, dr. Józef Orzeł (Klub Ronina) szerint mégis sor kerülhet egy hivatalos egyeztetésre a magyar választási kampány idején. Orzeł hangsúlyozta: