Megkapta a levelet Von der Leyen: végre ideje intézkednie a magyarok érdekében

Von der Leyen most veri be az utolsó szöget az Európai Unió koporsójába: hamarosan alá is írja a végzetes szerződést
Hiába Magyarország, Lengyelország és Ausztria ellenállása.
Lenne mivel foglalkoznia az Európai Bizottság elnökének.
Szili Katalin, Orbán Viktor miniszterelnöki főtanácsadója nyílt levélben kérte Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, hogy vizsgálja meg a szlovák büntetőtörvény módosítását, amely börtönnel fenyegeti a Beneš-dekrétumok nyilvános kritikáját – számolt be róla az Aktuality.sk.
Szili szerint az új szabályozás sérti az EU Alapjogi Chartájának 11. cikkét és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkét, mivel aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.
A szlovák kormány tiszteletben tartja Szili lépését, de hangsúlyozza: vannak uniós mechanizmusok e jogviták rendezésére, és indokoltnak látják a törvénymódosítást.
