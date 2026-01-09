Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ursula von der leyen szili katalin magyar kisebbség Magyarország Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia orbán viktor

Megkapta a levelet Von der Leyen: végre ideje intézkednie a magyarok érdekében

2026. január 09. 19:13

Lenne mivel foglalkoznia az Európai Bizottság elnökének.

2026. január 09. 19:13
null

Szili Katalin, Orbán Viktor miniszterelnöki főtanácsadója nyílt levélben kérte Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, hogy vizsgálja meg a szlovák büntetőtörvény módosítását, amely börtönnel fenyegeti a Beneš-dekrétumok nyilvános kritikáját – számolt be róla az Aktuality.sk.

Szili szerint az új szabályozás sérti az EU Alapjogi Chartájának 11. cikkét és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkét, mivel aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.

A szlovák kormány tiszteletben tartja Szili lépését, de hangsúlyozza: vannak uniós mechanizmusok e jogviták rendezésére, és indokoltnak látják a törvénymódosítást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. január 09. 19:31
Addig nem lesz költségvetése, az "UNIÓNAK" amíg meg nem kapjuk az elmaradt pénzeinket!!!!:))) Elég lesz odaadni, visszamenőlegesen!!!!:)
Válasz erre
3
0
balbako_
2026. január 09. 19:27
Lapítani fog, mint a Szaros szokott.
Válasz erre
3
0
Szerintem
2026. január 09. 19:23
Jól megszervezték ezt a botrányt a hazai és szlovák balfaszok egymással egyeztetve. A szlovák balfaszok kezdeményezték a benesi dekrétum felmelegítését. Ha Fico nem megy bele, akkor bukik. Ha belemegy is, akkor meg sikerülhet a jelenleg együttműködni képes kèt ország közé éket verni. Ezért próbálkoznak képmutatóan még magyarkodni is a hazai balfaszok, akik amúgy gyűlölve a külhoniakat elvennék a szavazati jogukat az állampolgárságukkal együtt. Ahogy azt folyton hangoztatják is.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!