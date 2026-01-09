Megkapta a levelet Von der Leyen: végre ideje intézkednie a magyarok érdekében

Szili Katalin, Orbán Viktor miniszterelnöki főtanácsadója nyílt levélben kérte Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, hogy vizsgálja meg a szlovák büntetőtörvény módosítását, amely börtönnel fenyegeti a Beneš-dekrétumok nyilvános kritikáját – számolt be róla az Aktuality.sk.

Szili szerint az új szabályozás sérti az EU Alapjogi Chartájának 11. cikkét és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkét, mivel aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.

A szlovák kormány tiszteletben tartja Szili lépését, de hangsúlyozza: vannak uniós mechanizmusok e jogviták rendezésére, és indokoltnak látják a törvénymódosítást.