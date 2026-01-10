Ft
tisza edmund burke tölgyessy péter ellenzék vezető Magyar Péter

„Kifogyott a szufla”: nincs olyan teszt, amelyen Magyar Péter átmenne, ha nem az influenszeri képességek szempontjából vizsgáljuk meg

2026. január 10. 06:14

A tartalmi önellentmondások, a romlott jellem és a hiteltelenség mellett van egy mélyebb, veszélyesebb hiány is az ellenzék vezetőjében, mégpedig az, hogy a semmi ágán ül az esze.

2026. január 10. 06:14
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám

A két ünnep között sokan hüledeztek azon, hogy a bántalmazó kapcsolatot fenntartó, öngyilkosságot szimuláló exférj immár pártvezérként családbarát húrokat penget, ám valójában a tartalmi hiány a legszembetűnőbb a mai diskurzusban. Ráadásul ami a hozzátartozókban sebeket tép fel, mások pedig médiaforgalomra alkalmas tartalomnak látják, az tipikus magatartás a családon belüli erőszak elkövetőjétől: hamis tudattal előadott, narcisztikus, maníros szöveg. Amíg lelkesedsz, nem is ordítja le a fejedet.

Sok-sok versengő idea helyett ma egy program és annak a karikírozott változata található a politikai termékek kínálatában. Sehol egy klasszikus szabadelvű hang, sehol egy modern zöldpolitika, sehol egy a legelesettebbek mellett kiálló baloldali formáció, sehol egy a konzervatív, teljesítményelvű értékekért lelkesedő erő a kormánypárt mellett. Holott régebbi – talán szebb – időkben ezek, sőt ezeknek a szélsőséges változatai is érveltek a választók kegyeiért a politikai agorán.



Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A felvilágosodás utáni alapeszmék részben beépültek a programadó párt kínálatába, részben – magamfajta öregedő szemlélődőnek – fájdalmas módon elpárologtak mint önálló entitások. Úgy jártak, mint a főzelék annál, aki először a napköziben kóstolta: rögzült benne, hogy nem finom, holott lehet kitűnő is, ha jó szakácshoz kerülnek az alapanyagok. Nálunk a rissz-rossz séfjelöltek sajnos elporlasztották a bizalmat. Így aztán maradt a kormánypárt minden erényével és hibájával és a belőle kiváló csinovnyik, aki mire az érdemi kampány megkezdődne, klasszikus zugzwangba kormányozta magát. A lábasok összeütögetéséhez hasonlatos dallamú szó a sakkban azt az állapotot jelöli, amikor bárhová lép a játékos, az helyzetének romlásához vezet.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
rasputin
2026. január 10. 07:02
neszteklipschik 2026. január 10. 07:00 Az ellenzáki szavazó (a szektás része) nem foglalkozik az ellenzéki programmal, el se olvassa. Te elolvastad a fidesz választási programját?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 10. 07:01
Ízisz rasputin 2026. január 10. 06:56 Z. Ne hazudj hazaáruló kurva!!! ❗ Mindenki tudja, hogy elhagyta a pszichopata nárcisztikus család és kapcsolat bántalmazó mocskos magyar pétert. Aha. Aztán ez hír igaz volt vagy sem fideszlotyó? """Hosszú idő után újra közös képeket posztolt hazánk igazságügyi minisztere, Varga Judit és férje, Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezetője. Még februárban röppent fel a hír, hogy 13 évnyi házasság és három gyerek után külön utakon folytatják. A bejegyzések alapján azonban úgy tűnik, sikerült megmenteniük a kapcsolatukat. Szerda este a városligeti szurkolózónában együtt szorítottak a magyar válogatott sikeréért.""" 2021.06.25. index.hu/belfold/2021/06/25/valas-hazassag-varga-judit-magyar-peter/?token=c8b19ce1137e455480810093863e5439
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. január 10. 07:00
Az ellenzáki szavazó (a szektás része) nem foglalkozik az ellenzéki programmal, el se olvassa. Nem foglalkozik a Fossiás jellemhibáival, az intellektuális hiányosságaival, a pártjuk kormányképtelenségével és az érdemi, említésre méltó tagság hiányával. Egy dolog érdekli: bukjon meg a G**iorbán! Azaz az ellenzéki agyakban se a Fossiás játssza a főszerepet, hanem Orbán.🤭 Nem szektás ellenzéki szavazó viszont nagyon kevés lesz, mert a fentebb említett dolgokat komolyan vevő ellenzéki érzelmű polgár inkább otthon fog maradni.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. január 10. 06:58 Szerkesztve
Z. "rasputin 2026. január 10. 06:50 Ízisz rasputin 2026. január 10. 06:49 Z. Ne hazudj hazaáruló kurva!!!❗ Melyik miniszterre gondolsz aki nem tudott magán segíteni? Varga Judit." Válasz erre 👆 Ízisz rasputin 2026. január 10. 06:56 Z. Ne hazudj hazaáruló kurva!!! ❗ Mindenki tudja, hogy elhagyta a pszichopata nárcisztikus család és kapcsolat bántalmazó mocskos magyar pétert!!! Új életet kezdett a gyerekeivel és új párjával!!! Mit hazudsz te nyomorult paraszt!!! 💯🖕❗
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!