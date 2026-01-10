„Kifogyott a szufla”: nincs olyan teszt, amelyen Magyar Péter átmenne, ha nem az influenszeri képességek szempontjából vizsgáljuk meg

A két ünnep között sokan hüledeztek azon, hogy a bántalmazó kapcsolatot fenntartó, öngyilkosságot szimuláló exférj immár pártvezérként családbarát húrokat penget, ám valójában a tartalmi hiány a legszembetűnőbb a mai diskurzusban. Ráadásul ami a hozzátartozókban sebeket tép fel, mások pedig médiaforgalomra alkalmas tartalomnak látják, az tipikus magatartás a családon belüli erőszak elkövetőjétől: hamis tudattal előadott, narcisztikus, maníros szöveg. Amíg lelkesedsz, nem is ordítja le a fejedet.

Sok-sok versengő idea helyett ma egy program és annak a karikírozott változata található a politikai termékek kínálatában. Sehol egy klasszikus szabadelvű hang, sehol egy modern zöldpolitika, sehol egy a legelesettebbek mellett kiálló baloldali formáció, sehol egy a konzervatív, teljesítményelvű értékekért lelkesedő erő a kormánypárt mellett. Holott régebbi – talán szebb – időkben ezek, sőt ezeknek a szélsőséges változatai is érveltek a választók kegyeiért a politikai agorán.