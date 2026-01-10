Összejött az élet a Partizánnak: visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak a balos polgármestertől (VIDEÓ)

„Hogyan szerezz Budapest belvárosában egy 350 négyzetméteres ingatlant tizedáron?” – tette fel ironikusan a kérdést a Facebook-oldalán Radics Béla.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának képviselője kifejtette, hogy meglehetősen magas albérleti díjak vannak Budapesten, majd elárulta a „nagy titkot”. „De barátom, hogyha te valójában jó áron, áron alul szeretnél ingatlanhoz jutni itt Erzsébetvárosban, frekventált helyen,