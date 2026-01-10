Ft
radics béla gulyás márton liberális Erzsébetváros ellenzék Fidesz partizán budapest baloldal

Összejött az élet a Partizánnak: visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak a balos polgármestertől (VIDEÓ)

2026. január 10. 06:59

Gulyás Mártonék kapva kaptak az alkalmon.

2026. január 10. 06:59
null

„Hogyan szerezz Budapest belvárosában egy 350 négyzetméteres ingatlant tizedáron?” – tette fel ironikusan a kérdést a Facebook-oldalán Radics Béla.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának képviselője kifejtette, hogy meglehetősen magas albérleti díjak vannak Budapesten, majd elárulta a „nagy titkot”. „De barátom, hogyha te valójában jó áron, áron alul szeretnél ingatlanhoz jutni itt Erzsébetvárosban, frekventált helyen,

akkor ajánlom, hogy te is legyél inkább egy balos komcsi médium képviselője.

Alakíts ki valami jó kis kapcsolatot a balos polgármesterrel, és akkor te is megkaphatod 220 ezer forintért álmaid ingatlanát itt Erzsébetvárosban” – szögezte le Radics Béla, utalva arra, hogy Gulyás Márton csapatának, a Partizánnak sikerült meglehetősen olcsón albérlethez jutnia.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

a straight cold player
•••
2026. január 10. 09:01 Szerkesztve
Nem kellene Hadházi lódoktor szintjére lemenni! Mert az, hogy egy komcsi egy másik komcsinak kedvezmenyes albérletet ad abban semmi újdonság nincs és a neomarxista söpredék bűneihez képest apró morzsák! Viszont egy ilyen hír pont a lényegről tereli el a figyelmet. Arról, hogy ez ugyanaz a társaság amelynek képviselői több mint 100 éve minden nemzetben gondolkodó kormánynak esküdt ellensége. És alkalom adtán semmitől sem riad vissza. Ezek napjaink Ságvári Endréi, Fényes Lászlói, Kéri Pàljai, Károlyi Mihályai, de Kun, Szamuely, Böhm is ebbe a klubba tartozik, egészen Vitray Tamásig és a ma élő elvtársaikig bezárólag. Hol számít ehhez egy olcsó albérlet!!!!!!! Max a zéró IQ prolik hergelésére alkalmas. Mint a Tóni nejének ridikülje!
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. január 10. 08:39
Reszelő Aladár 2026. január 10. 08:26 Engem inkább az lep meg, hogy miért kell egyáltalán egy médiumnak bármiért is fizetni. Miből él a mandiner?
Válasz erre
0
2
Reszelő Aladár
2026. január 10. 08:26
Engem inkább az lep meg, hogy miért kell egyáltalán egy médiumnak bármiért is fizetni? Bármi, ami pénzbe kerül, szűkíti egy adott szerkesztőség mozgásterét, ergó szűkíti a sajtószabadságot, ami ellen pedig bármi áron fel kell lépni. Persze otta másik véglet, amikor pénz kapnak valamiért, mert az befolyásolásra alkalmas. Szóval sehogy se jó, de mind1 Marci független. Ugyan 100-ból 92 alkalommal Bütyökkel ért egyet és 100-ból 8 alkalommal pedig semmi sem tetszik neki. Dr Miniszterelnökkel legfeljebb akkor értene egyet, ha 20 milliárd fölé növelnék az állami támogatásukat.
Válasz erre
3
0
Ohel
2026. január 10. 08:10
Független :D, ojjektív :D:D Mégis mit gondoltak? Hívjátok a Hadházyt! :D:D:D
Válasz erre
6
0
