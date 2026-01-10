Összejött az élet a Partizánnak: visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak a balos polgármestertől (VIDEÓ)

Kínos! Még fel sem került a Tisza oldalára, de a Partizán élő adásában már tudták, ki indul
Már megint szivárgás volt, vagy a Tisza összejátszik a „független” Partizánnal, és most lebuktak?
Gulyás Mártonék kapva kaptak az alkalmon.
„Hogyan szerezz Budapest belvárosában egy 350 négyzetméteres ingatlant tizedáron?” – tette fel ironikusan a kérdést a Facebook-oldalán Radics Béla.
A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának képviselője kifejtette, hogy meglehetősen magas albérleti díjak vannak Budapesten, majd elárulta a „nagy titkot”. „De barátom, hogyha te valójában jó áron, áron alul szeretnél ingatlanhoz jutni itt Erzsébetvárosban, frekventált helyen,
akkor ajánlom, hogy te is legyél inkább egy balos komcsi médium képviselője.
Alakíts ki valami jó kis kapcsolatot a balos polgármesterrel, és akkor te is megkaphatod 220 ezer forintért álmaid ingatlanát itt Erzsébetvárosban” – szögezte le Radics Béla, utalva arra, hogy Gulyás Márton csapatának, a Partizánnak sikerült meglehetősen olcsón albérlethez jutnia.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Képernyőfotó