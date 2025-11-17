Kínos! Még fel sem került a Tisza oldalára, de a Partizán élő adásában már tudták, ki indul

Hétfő este jókora csúszás után elkezdtek megjelenni a tiszás jelölt-jelöltek a párt honlapján. Gulyás Márton vendégeivel együtt élőben elemzik a jelöléseket a Partizán YouTube-csatornáján, csakhogy becsúszott egy baki.

Gulyás ugyanis úgy beszélt arról, hogy egy reumatológus szakember indul Tapolcán, hogy sem a Tisza oldalán, sem pedig a választókerület tiszás Facebook-oldalán nem jelentettek be semmit cikkünk megjelenéséig sem.

Ugyanez történt egy hajdúböszörményi jelölttel is, Göröghné Bocskai Évával kapcsolatban, aki a meghívott szakértő szerint hatalmas igazolás a Tiszának, csakhogy még a Tisza honlapján nincs kint a neve.

Bács-Kiskun 6-os körzet kapcsán is úgy sorolta Gulyás Márton a jelölteket (például Kincse Csongort), hogy nincs még hivatalos név a párt honlapján. De a borsodi jelölteket is egymás után elmondta, pedig még róluk sem költ semmit a Tisza hivatalosan.

Nyitókép: Képernyőfotó