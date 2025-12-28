Ft
12. 28.
vasárnap
háború nagy feró beatrice oroszország

Nagy Feró üzenete: Csak a béke! (VIDEÓ)

2025. december 28. 19:44

A zenész szerint Magyarországnak semmi haszna nem lenne egy Oroszország elleni háborúból.

2025. december 28. 19:44
null

Nagy Feró, a Beatrice frontembere új videóval jelentkezett a Nagyferó és a Beatrice hivatalos közösségi oldalán, amelyben a rockzenész határozottan kiáll a béke mellett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Szerinte már maga a kérdés feltevése is szörnyűséges – háború vagy béke? –, hiszen a válasz egyértelműen az utóbbi.

„Már az is szörnyű, ha feltesszük a kérdést, hogy háború vagy béke, akkor persze hogy a béke. Nem is értem, hogy vannak olyan magyarnak nevezett emberek, akik azt mondják: nem-nem, meg kell támadni az oroszokat, Ukrajnát segíteni kell. Nekünk abból mi hasznunk van?” – teszi fel a kérdést. 

Majd hozzáteszi: ha túl nagy lármát csapunk, akár egy atombombát is „kaphatunk a nyakunkba”. 

Na, ezt nem! Én semmiképp nem szeretném a háborút, jó nekem a béke is!”

– mondta.

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

***

 

