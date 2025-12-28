Nagy Feró üzenete: Csak a béke! (VIDEÓ)

Hadrendbe állt Oroszország új csodafegyvere, amely az űrig is elér (VIDEÓ)
Moszkva szerint már szolgálatban van az a légvédelmi rendszer, amely képes lehet amerikai lopakodó gépek és hiperszonikus fegyverek megsemmisítésére is.
A zenész szerint Magyarországnak semmi haszna nem lenne egy Oroszország elleni háborúból.
Nagy Feró, a Beatrice frontembere új videóval jelentkezett a Nagyferó és a Beatrice hivatalos közösségi oldalán, amelyben a rockzenész határozottan kiáll a béke mellett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.
Szerinte már maga a kérdés feltevése is szörnyűséges – háború vagy béke? –, hiszen a válasz egyértelműen az utóbbi.
„Már az is szörnyű, ha feltesszük a kérdést, hogy háború vagy béke, akkor persze hogy a béke. Nem is értem, hogy vannak olyan magyarnak nevezett emberek, akik azt mondják: nem-nem, meg kell támadni az oroszokat, Ukrajnát segíteni kell. Nekünk abból mi hasznunk van?” – teszi fel a kérdést.
Majd hozzáteszi: ha túl nagy lármát csapunk, akár egy atombombát is „kaphatunk a nyakunkba”.
Na, ezt nem! Én semmiképp nem szeretném a háborút, jó nekem a béke is!”
– mondta.
Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád
