Nagy Feró üzenete: Csak a béke! (VIDEÓ)

Nagy Feró, a Beatrice frontembere új videóval jelentkezett a Nagyferó és a Beatrice hivatalos közösségi oldalán, amelyben a rockzenész határozottan kiáll a béke mellett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Szerinte már maga a kérdés feltevése is szörnyűséges – háború vagy béke? –, hiszen a válasz egyértelműen az utóbbi.